Résultat de l'élection municipale 2026 à Vincennes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vincennes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vincennes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vincennes.
L'actu des élections municipales 2026 à Vincennes
13:46 - Les électeurs de Vincennes se prononceront-ils sur la fiscalité ?
Côté fiscalité de Vincennes, le montant moyen réglé par foyer fiscal s'est établi à 1 419 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 1 571 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu plus de 34,18 % en 2024 (contre près de 20,43 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 3,16313 millions d'euros en 2024. Un montant loin des 26 501 690 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 22,52 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune.
11:59 - Une élection sans appel : retour sur les élections à Vincennes
L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Vincennes est très instructive. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Charlotte Libert-Albanel (Union des Démocrates et Indépendants) a fait la course en tête en totalisant 6 541 bulletins (54,61%). Dans la position du principal opposant, Christophe Ribet (Europe Ecologie-Les Verts) a recueilli 22,98% des voix. La troisième place est revenue à Florence Gall (La République en marche), réunissant 13,46% des électeurs. Cette victoire écrasante dès le premier tour de la candidate Union des Démocrates et Indépendants a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ce scrutin de 2026 à Vincennes, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Renverser une majorité aussi écrasante constituera une épreuve titanesque pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Elections à Vincennes : les horaires des bureaux de vote
Dans le cadre des municipales de 2026, les électeurs de Vincennes sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la commune. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats aux municipales à Vincennes. Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 31 bureaux de vote de Vincennes. La diffusion des résultats du premier tour à Vincennes commencera ici même à 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vincennes
|Tête de listeListe
|
Charlotte Libert
Liste d'union au centre
AVEC VOUS POUR VINCENNES
|
|
Gabriel Durand
Liste du Rassemblement National
UN NOUVEAU CAP POUR VINCENNES
|
|
Olivier Sester
Liste d'union à gauche
VINCENNES RESPIRE - UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charlotte Libert-Albanel (34 élus) Avec vous pour vincennes
|6 541
|54,61%
|
|Christophe Ribet (5 élus) Vincennes respire
|2 753
|22,98%
|
|Florence Gall (3 élus) Vincennes +
|1 612
|13,46%
|
|Chantal Balagna-Ranin (1 élu) Vincennes a gauche pour un front citoyen, ecologiste et solidaire
|1 070
|8,93%
|
|Participation au scrutin
|Vincennes
|Taux de participation
|38,89%
|Taux d'abstention
|61,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 447
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Lafon (37 élus) Avec vous pour vincennes
|11 875
|66,37%
|
|Pierre Serne (4 élus) Ensemble, vincennes en mieux
|3 462
|19,34%
|
|François De Landes De Saint Palais D'aussac (1 élu) Osons vincennes
|1 424
|7,95%
|
|Nami Cagani (1 élu) Vincennes, l'humain d'abord
|1 131
|6,32%
|
|Participation au scrutin
|Vincennes
|Taux de participation
|56,34%
|Taux d'abstention
|43,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,60%
|Nombre de votants
|18 370
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