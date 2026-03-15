Résultat de l'élection municipale 2026 à Vincennes : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vincennes

Tête de listeListe
Charlotte Libert
Charlotte Libert Liste d'union au centre
AVEC VOUS POUR VINCENNES
  • Charlotte Libert
  • Alain Beuzelin
  • Cécile Breon
  • Mathieu Beaufrere-Gourdy
  • Caroline Fournier
  • Nicolas Lecomte
  • Florence Lievyn
  • Pierre Girard
  • Muriel Ruffenach
  • François Epinat
  • Giulietta Ranieri
  • Alex Joubert
  • Odile Seguret
  • Laurent Lafon
  • Céline Martin
  • Régis Tourne
  • Marie-Hélène Boilot
  • Jean-Philippe Politzer
  • Alice Croizié Hocquet
  • Bertrand Pitavy
  • Claire Servian
  • Dan Boukobza
  • Sandrine Debourg
  • Franck Nemni
  • Abir Massalkhy
  • Guy de Rocquigny
  • Isabelle Revault d'Allonnes
  • Tommy Rizo
  • Delphine Basille-Duprey
  • Nicolas Perrin-Cuvilliers
  • Marie-Laure Navez
  • Arnaud Massonnie
  • Marina Corrias
  • Jean-Pierre Mouly
  • Siham Harroussi
  • Manuel Das Neves
  • Marie-Judith Belorgey
  • Tom Boyer
  • Cécile Forray
  • Vincent Bonnier
  • Cécile Rigole
  • Emeric Roulin
  • Anja Valero
  • Pierre Lebeau
Gabriel Durand
Gabriel Durand Liste du Rassemblement National
UN NOUVEAU CAP POUR VINCENNES
  • Gabriel Durand
  • Catherine Courtine
  • Abdelkader Hamma
  • Madeleine de la Sayette
  • Pascal Aubry
  • Marie-Renée Blonbou
  • Philippe Havard
  • Carole Intrator
  • Yannick Fleury
  • Marie-Pierre Mounier
  • Guy Fitoussi
  • Emmanuelle Welp
  • Pierre Hamaïda
  • Françoise Faverdin
  • Robert Lefranc
  • Lucette Denis
  • Michel Fleury
  • Martine Marais
  • Stéphane Gaber
  • Fabienne Chappuis
  • Stéphane Galvao
  • Jeanne Megret
  • Joseph Delouvrier
  • Andréa Auge
  • Mathéo Brisard
  • Simone Bernard
  • Maurice Jacquart-Arphexad
  • Corinne Druart
  • Xavier Debuire
  • Eugénie Siksik
  • Olivier Cases
  • Marcelle Leclercq
  • Jacques Jacewicz
  • Julia Gallo
  • Michel Sauloup
  • Armelle Lengagne
  • Michel Auzary
  • Elisabeth Joyeau
  • Eric Banchetry
  • Radia Khabaz
  • Thibaud Deschamps
  • Chantal Commeureuc
  • Ernest Rimbau
  • Laura Ktorza
  • Antoine Bentz
Olivier Sester
Olivier Sester Liste d'union à gauche
VINCENNES RESPIRE - UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES
  • Olivier Sester
  • Alizée Ostrowski
  • Philippe Doublet
  • Emilie Hergott
  • Raphaël Gandin
  • Blanche Dupraz
  • Baptiste Reymann
  • Muriel Hauchemaille
  • Thomas Delaunay
  • Annick Le Calvez
  • Augustin Mieral
  • Chantal Balagna-Ranin
  • Paul Blin
  • Maïté Baillon
  • Sébastien Mustière
  • Flora Durand
  • Judicaël Leger
  • Marie-Aude Forgue-Le Moullac
  • David Curiel
  • Hélène Weis
  • Pascal Sei
  • Marianne Moreno
  • Loïc Poullain
  • Maud Couteret
  • Vincent Gay
  • Héloïse Prié
  • Théo Minier
  • Alicia Zga
  • Romain Thibault
  • Clotilde Faye
  • Philippe Persiaux
  • Fabienne Marquet
  • Gilles Bouyenval
  • Anne Boyer
  • Daniel Rey Rosso
  • Lucie Mely
  • Mickaël Caporale
  • Marie-Hélène Meuric
  • Luca Chico
  • Eve Delhaye
  • Nami Cagani
  • Haydee Martin
  • Frédéric Steinberg
  • Marion Bertola
  • Christophe Ribet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Charlotte Libert-Albanel
Charlotte Libert-Albanel (34 élus) Avec vous pour vincennes 		6 541 54,61%
  • Charlotte Libert-Albanel
  • Pierre Lebeau
  • Céline Martin
  • Eric Ben Soussan
  • Odile Séguret
  • Bruno Camelot
  • Annick Voisin
  • Robin Louvigné
  • Josy Top
  • Régis Tourne
  • Alida Latessa-Valverde
  • Mathieu Beaufrère
  • Brigitte Gauvain
  • Laurent Lafon
  • Cécile Breon
  • Pierre Chardon
  • Muriel Ruffenach
  • Alexis Michon
  • Ludmila Kaminska
  • Alain Bonaventure
  • Marie-Hélène Boilot
  • Pierre Girard
  • Lucie-Anna Oddon
  • Bertrand Pitavy
  • Claire Servian
  • Mamedi Diarra
  • Anja Valero
  • Nicolas Lecomte
  • Isabelle Pollard
  • Dan Boukobza
  • Giulietta Ranieri
  • Frédéric Leroy
  • Marie-Madeleine Albert
  • Jean-Pierre Mouly
Christophe Ribet
Christophe Ribet (5 élus) Vincennes respire 		2 753 22,98%
  • Christophe Ribet
  • Muriel Hauchemaille
  • Quentin Bernier-Gravat
  • Annick Le Calvez
  • Olivier Sester
Florence Gall
Florence Gall (3 élus) Vincennes + 		1 612 13,46%
  • Florence Gall
  • François Epinat
  • Maria Carolina Meza Campuzano
Chantal Balagna-Ranin
Chantal Balagna-Ranin (1 élu) Vincennes a gauche pour un front citoyen, ecologiste et solidaire 		1 070 8,93%
  • Chantal Balagna-Ranin
Participation au scrutin Vincennes
Taux de participation 38,89%
Taux d'abstention 61,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 447

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Lafon
Laurent Lafon (37 élus) Avec vous pour vincennes 		11 875 66,37%
  • Laurent Lafon
  • Dominique Le Bideau
  • Didier Denhez
  • Céline Martin
  • Eric Bensoussan
  • Charlotte Libert
  • Gilles Pannetier
  • Odile Seguret
  • Pierre Lebeau
  • Annick Voisin
  • Christophe Boissiere
  • Anne Laurence Rouger
  • Marc Walch
  • Clotilde Locqueville
  • Régis Tourne
  • Fanny Brûlebois
  • Jean-François Bellelle
  • Brigitte Gauvain
  • Robert Malé
  • Josy Top
  • Franck Serfati
  • Elsa Martin
  • Jean-Claude Motte
  • Alida Valverde
  • Robin Louvigné
  • Catherine Beliphante
  • Pierre Chardon
  • Marie-Noele Dupre
  • Eric Baumié
  • Christiane Cousteix
  • Alain Bonaventure
  • Jeannine Kisilak
  • Mathieu Beaufrère
  • Isabelle Hartmann
  • Stéphane Diakonoff
  • Ludmila Kaminska
  • Mamedi Diarra
Pierre Serne
Pierre Serne (4 élus) Ensemble, vincennes en mieux 		3 462 19,34%
  • Pierre Serne
  • Anne-Marie Maffre-Sabatier
  • François Stein
  • Muriel Hauchemaille
François De Landes De Saint Palais D'aussac
François De Landes De Saint Palais D'aussac (1 élu) Osons vincennes 		1 424 7,95%
  • François De Landes De Saint Palais D'aussac
Nami Cagani
Nami Cagani (1 élu) Vincennes, l'humain d'abord 		1 131 6,32%
  • Nami Cagani
Participation au scrutin Vincennes
Taux de participation 56,34%
Taux d'abstention 43,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,60%
Nombre de votants 18 370

Villes voisines de Vincennes

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