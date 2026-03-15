Résultat de l'élection municipale 2026 à Vincennes : les infos en direct

Programme de Charlotte Libert à Vincennes (AVEC VOUS POUR VINCENNES)

Une ville sûre et apaisée

Vincennes s'engage à renforcer les moyens de la Police Municipale pour garantir la sécurité des citoyens. Des initiatives telles que le dispositif de lutte contre la récidive et l'embellissement des espaces publics visent à améliorer la qualité de vie. La ville met également l'accent sur un meilleur partage de l'espace public, favorisant les piétons et les cyclistes.

Une ville solidaire et inclusive

La santé mentale des jeunes sera une priorité, avec des mesures spécifiques pour soutenir les familles et les enfants en difficulté. Vincennes prévoit la création d'un fonds d'urgence pour faire face aux imprévus de la vie. Des initiatives pour accompagner les familles monoparentales et les personnes en situation de handicap seront également mises en place.

Une ville durable et innovante

Face au changement climatique, Vincennes s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à accroître la végétalisation de la ville. Des projets innovants, comme la création de parcelles potagères et de vignes urbaines, visent à améliorer l'environnement urbain. La ville se positionne également comme un incubateur d'innovation pour tester des solutions écologiques.

Une ville vivante et animée

Vincennes prévoit de revitaliser son offre culturelle avec la rénovation du centre culturel et sportif Georges-Pompidou. Des événements culturels et sportifs seront organisés pour rassembler la communauté et promouvoir la vie locale. La ville soutiendra également le développement de commerces et de lieux de travail partagés pour dynamiser l'économie locale.