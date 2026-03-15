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19:21 - Vincennes : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Vincennes est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 55,64% de cadres pour 48 368 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 5 955 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (42,81%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les 4 235 résidents étrangers, représentant 8,76% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Dans cette diversité sociale, 43,18% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1230,71 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. Pour finir, à Vincennes, les problématiques locales se joignent aux défis français.

17:57 - Municipales 2026 à Vincennes : le RN peine à séduire Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Vincennes il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 6,26% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 15,90% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 4,74% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Vincennes comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 10,29% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 13,01% pour le parti nationaliste. Il était ensuite éliminé de la course de tête lors du vote définitif.

16:58 - Une abstention de 61,11 % à Vincennes aux dernières municipales Pour rappel, l'abstention s'élevait à 61,11 % à Vincennes lors de la dernière municipale, un score dans la norme alors que l'épidémie de coronavirus touchait la population. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est en revanche fixé à 17,40 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 33,64 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 20,76 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 39,70 % des inscrits. Cette photographie des urnes depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Vincennes, ce facteur jouera en définitive un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Vincennes : retour sur la dernière année électorale en date À l'occasion du match européen du printemps 2024, les électeurs de Vincennes avaient placé en tête l'équipe menée par Raphaël Glucksmann avec 23,02% des inscrits. Les élections des députés à Vincennes provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Guillaume Gouffier Valente (Ensemble !) aux avants-postes avec 42,15% au premier tour, devant May Bouhada (Union de la gauche) avec 36,61%. Le second round n'a pas changé grand chose, Guillaume Gouffier Valente culminant à 57,40% des suffrages exprimés localement. La physionomie politique de Vincennes a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Vincennes reste un territoire orienté vers la majorité présidentielle Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Vincennes plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 39,01% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 22,10%. Lors de la finale de l'élection à Vincennes, les électeurs accordaient 84,10% pour Emmanuel Macron, contre 15,90% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Vincennes plébiscitaient Guillaume Gouffier-Cha (Ensemble !) avec 39,87% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Guillaume Gouffier-Cha virant de nouveau en tête avec 58,98% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Vincennes comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Les électeurs de Vincennes se prononceront-ils sur la fiscalité ? Côté fiscalité de Vincennes, le montant moyen réglé par foyer fiscal s'est établi à 1 419 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 1 571 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu plus de 34,18 % en 2024 (contre près de 20,43 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 3,16313 millions d'euros en 2024. Un montant loin des 26 501 690 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 22,52 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les élections à Vincennes L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Vincennes est très instructive. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Charlotte Libert-Albanel (Union des Démocrates et Indépendants) a fait la course en tête en totalisant 6 541 bulletins (54,61%). Dans la position du principal opposant, Christophe Ribet (Europe Ecologie-Les Verts) a recueilli 22,98% des voix. La troisième place est revenue à Florence Gall (La République en marche), réunissant 13,46% des électeurs. Cette victoire écrasante dès le premier tour de la candidate Union des Démocrates et Indépendants a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ce scrutin de 2026 à Vincennes, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Renverser une majorité aussi écrasante constituera une épreuve titanesque pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.