Résultat municipale 2026 à Vincennes (94300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vincennes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vincennes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vincennes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Charlotte LIBERT
Charlotte LIBERT (36 élus) AVEC VOUS POUR VINCENNES 		12 168 61,45%
  • Charlotte LIBERT
  • Alain BEUZELIN
  • Cécile BREON
  • Mathieu BEAUFRERE-GOURDY
  • Caroline FOURNIER
  • Nicolas LECOMTE
  • Florence LIEVYN
  • Pierre GIRARD
  • Muriel RUFFENACH
  • François EPINAT
  • Giulietta RANIERI
  • Alex JOUBERT
  • Odile SEGURET
  • Laurent LAFON
  • Céline MARTIN
  • Régis TOURNE
  • Marie-Hélène BOILOT
  • Jean-Philippe POLITZER
  • Alice CROIZIÉ HOCQUET
  • Bertrand PITAVY
  • Claire SERVIAN
  • Dan BOUKOBZA
  • Sandrine DEBOURG
  • Franck NEMNI
  • Abir MASSALKHY
  • Guy DE ROCQUIGNY
  • Isabelle REVAULT D'ALLONNES
  • Tommy RIZO
  • Delphine BASILLE-DUPREY
  • Nicolas PERRIN-CUVILLIERS
  • Marie-Laure NAVEZ
  • Arnaud MASSONNIE
  • Marina CORRIAS
  • Jean-Pierre MOULY
  • Siham HARROUSSI
  • Manuel DAS NEVES
Olivier SESTER
Olivier SESTER (6 élus) VINCENNES RESPIRE - UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES 		6 044 30,52%
  • Olivier SESTER
  • Alizée OSTROWSKI
  • Philippe DOUBLET
  • Emilie HERGOTT
  • Raphaël GANDIN
  • Blanche DUPRAZ
Gabriel DURAND
Gabriel DURAND (1 élu) UN NOUVEAU CAP POUR VINCENNES 		1 589 8,02%
  • Gabriel DURAND
Participation au scrutin Vincennes
Taux de participation 60,07%
Taux d'abstention 39,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 20 132

Source : ministère de l’Intérieur

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