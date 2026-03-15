Résultat municipale 2026 à Vinsobres (26110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vinsobres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vinsobres, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vinsobres [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier ROQUE D'ORBCASTEL
Olivier ROQUE D'ORBCASTEL (12 élus) Terre d'union 		400 53,69%
  • Olivier ROQUE D'ORBCASTEL
  • Stéphanie CORNUD
  • Henri DARVES-COUCAZ
  • Sylvie BOREL
  • Francis BIAGINI
  • Amandine POUGNET
  • Aurelien AUBERT
  • Laurence JAUME
  • Jules FAURE
  • Stephanie MANCIP
  • Dirk VAN DE MEERSCHE
  • Brigitte DALLE FRATTE
Estelle LIELY
Estelle LIELY (3 élus) OSONS VINSOBRES ! 		345 46,31%
  • Estelle LIELY
  • Pierre VASSY
  • Stéphanie BAYET
Participation au scrutin Vinsobres
Taux de participation 80,25%
Taux d'abstention 19,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 760

Source : ministère de l’Intérieur

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