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19:17 - Vinsobres : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote de Vinsobres, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 9,54% d'agriculteurs pour 1 005 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 111 entreprises, Vinsobres offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (44,67%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 44,80% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 24,31% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 937,48 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Vinsobres, les préoccupations locales, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Vers une poussée du RN à Vinsobres aux municipales ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Vinsobres en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen récoltait 25,61% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 47,30% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 22,45% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Vinsobres comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 34,05% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 38,55% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il clôturera le scrutin avec 49,60% lors du vote définitif.

16:58 - Vinsobres : des résultats d'ordinaire marqués par la participation En parallèle de ces élections municipales de 2026, le niveau d'abstention pèsera assurément sur les résultats de Vinsobres. La fuite des électeurs s'élevait à 34,01 % pour le premier tour des élections il y a six ans, un score très inférieur aux 55,3 % du pays alors que le scrutin était incertain, dans un contexte de pandémie de coronavirus. Avec la présidentielle, les municipales demeurent en effet le moment où les électeurs votent le plus souvent. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été marquée par une abstention à 22,21 % dans la ville (la participation grimpant à 77,79 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 43,09 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 27,26 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 41,85 %. Cette photographie des urnes depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une contrée globalement épargnée par l'abstention par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Vinsobres Lors des législatives de juin 2024, les votants de Vinsobres soutenaient en priorité Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) avec 38,55% au premier tour. C'est finalement Marie Pochon (Union de la gauche) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 50,40% des suffrages exprimés. Les élections européennes près d'un mois plus tôt à Vinsobres avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (34,05%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 17,29% des voix. Le contexte politique de Vinsobres a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une ville politiquement partagée, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Vinsobres apparaissait comme indéchiffrable sur l'échiquier politique Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Vinsobres choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 25,61% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 22,78%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,70% pour Emmanuel Macron, contre 47,30% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Vinsobres soutenaient en priorité Marie Pochon (Nupes) avec 29,74% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Célia de Lavergne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,95% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Vinsobres comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Vinsobres Avec la montée des prélèvements locaux à Vinsobres, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,35 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de près de 157 000 euros. Un apport qui est loin des 390 610 € récoltés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette baisse drastique de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Vinsobres est passé à environ 24,51 % en 2024 (contre 9,00 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Vinsobres s'est chiffrée à 1 249 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 099 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Vinsobres Lors des municipales il y a 6 ans à Vinsobres, les résultats ont livré un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Lors de la première manche électorale à l'époque, Claude Somaglino a surclassé ses concurrents en recueillant 325 voix (51,26%). Deuxième, Sylvie Borel a recueilli 309 suffrages en sa faveur (48,73%). Cette victoire au premier tour de Claude Somaglino a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Vinsobres, cet équilibre sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Afin de renverser cette domination ce dimanche, le camp adverse devra fournir un effort titanesque, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.