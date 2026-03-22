Résultat de l'élection municipale 2026 à Violès : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Violès

Le deuxième tour des élections municipales à Violès a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christophe Menu
Christophe Menu Divers
Violès dans l'action
  • Christophe Menu
  • Thérèse Bernard
  • François Guigue
  • Alexia Mayordome Retenault
  • Yvan Comabella
  • Alicia Bres
  • Philippe Gamba
  • Marie-Pierre Perreux
  • Grégory Latour
  • Émilie Soumille
  • Hervé Blasco
  • Aline Rétif
  • Bertrand Algayer
  • Dominique Boursier
  • Yohan Tramier
  • Stéphanie Gely
  • Damien Pédron
  • Natacha Latour
  • Victor Henry
Jérôme Gaucher
Jérôme Gaucher Divers
Pour l'avenir de Violès
  • Jérôme Gaucher
  • Delphine Goyon
  • Christophe Cano
  • Géraldine Grandjean-Boyer
  • Alain-Michel Yvoz
  • Martine Tessieux
  • Marc Holtz
  • Pascale Boyer
  • Christofer Nicolas
  • Sylvie Cocquelet
  • Émilien Latour
  • Isabelle Guth-Chamary
  • Pascal Combe
  • Laure Marcinno
  • Frédéric Cocquelet
  • Catherine Gaignaire
  • Aurélien Favier
  • Jöelle Rabou
  • Henri Ginglinger

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Violès

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme GAUCHER
Jérôme GAUCHER (Ballotage) Pour l'avenir de Violès 		376 44,39%
Christophe MENU
Christophe MENU (Ballotage) Violès dans l'action 		344 40,61%
Pascal COMBE
Pascal COMBE (Ballotage) Tous unis pour Violès 		127 14,99%
Participation au scrutin Violès
Taux de participation 63,88%
Taux d'abstention 36,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 872

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Vaucluse ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Vaucluse. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Violès

En savoir plus sur Violès