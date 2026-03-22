Résultat de l'élection municipale 2026 à Violès : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Violès [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Violès sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Violès.
L'actu des élections municipales 2026 à Violès
11:47 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Violès pour la municipale
Les élections municipales 2026 à Violès ont vu Jérôme Gaucher s'imposer dimanche dernier avec 44,39 % des bulletins valides. À sa suite, Christophe Menu a obtenu la seconde place avec 40,61 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, avec 14,99 %, Pascal Combe a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Violès, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 36,12 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Violès
Le deuxième tour des élections municipales à Violès a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christophe Menu
Divers
Violès dans l'action
|
|
Jérôme Gaucher
Divers
Pour l'avenir de Violès
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Violès
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme GAUCHER (Ballotage) Pour l'avenir de Violès
|376
|44,39%
|Christophe MENU (Ballotage) Violès dans l'action
|344
|40,61%
|Pascal COMBE (Ballotage) Tous unis pour Violès
|127
|14,99%
|Participation au scrutin
|Violès
|Taux de participation
|63,88%
|Taux d'abstention
|36,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Nombre de votants
|872
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Violès
- Violès (84150)
- Ecole primaire à Violès
- Maternités à Violès
- Crèches et garderies à Violès
- Salaires à Violès
- Impôts à Violès
- Dette et budget de Violès
- Climat et historique météo de Violès
- Accidents à Violès
- Délinquance à Violès
- Inondations à Violès
- Nombre de médecins à Violès
- Pollution à Violès
- Entreprises à Violès
- Prix immobilier à Violès