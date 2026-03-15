Résultat de l'élection municipale 2026 à Vire Normandie : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vire Normandie [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vire Normandie sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vire Normandie.
L'actu des élections municipales 2026 à Vire Normandie
13:46 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Vire Normandie
À Vire Normandie, en matière d'impôts locaux, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 050 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 906 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 46,64 % en 2024 (contre 24,49 % en 2020). La moyenne au niveau national, évaluée à près de 40 % et en augmentation de 1,2 point en quatre ans, constitue un point de référence utile. Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 238 700 euros en 2024. Un montant loin des 3,47745 millions d'euros (3 477 450 € très exactement) perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 21,53 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.
11:59 - La liste "Ensemble Pour Vire Normandie" grande gagnante de la dernière élection municipale à Vire Normandie
S'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Vire Normandie peut être intéressant. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Marc Andreu Sabater (Divers) a devancé l'ensemble de ses concurrents en obtenant 2 415 bulletins (44,96%). Sur la seconde marche, Pascal Martin (Divers) a obtenu 33,79% des votes. Cindy Baudron (Divers gauche) suivait, rassemblant 11,69% des suffrages. Un différentiel important. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Marc Andreu Sabater l'a finalement emporté avec 2 780 bulletins (51,34%), face à Pascal Martin avec 36,90% des électeurs et Cindy Baudron réunissant 11,74% des électeurs. La hiérarchie a prévalu, le fossé s'élargissant pour aboutir à un verdict sans équivoque. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers a certainement profité des votes des listes éliminées, ajoutant 365 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Vire Normandie
Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Vire Normandie sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. Lors des élections municipales précédentes, la crise du coronavirus avait contraint les autorités à repousser le 2nd tour. Ci-dessous, vous pouvez parcourir la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Vire Normandie. N'oubliez pas que les 17 bureaux de vote de la ville de Vire Normandie fermeront à 18 h. Pour être informé des résultats des élections municipales à Vire Normandie dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vire Normandie
|Tête de listeListe
|
Eddy Coutard
Liste divers centre
VIRE NORMANDIE - ENSEMBLE AUTREMENT
|
|
Pascal Martin
Liste divers centre
Vire Normandie, votre Territoire, votre Avenir !
|
|
Régis Picot
Liste divers centre
Vire Normandie plus forte demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Andreu Sabater (36 élus) Ensemble pour vire normandie
|2 780
|51,34%
|
|Pascal Martin (9 élus) Vire normandie - ensemble, c'est mieux!
|1 998
|36,90%
|
|Cindy Baudron (2 élus) Vire normandie ecologique et solidaire
|636
|11,74%
|
|Participation au scrutin
|Vire Normandie
|Taux de participation
|42,44%
|Taux d'abstention
|57,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 557
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Andreu Sabater Ensemble pour vire normandie
|2 415
|44,96%
|Pascal Martin Vire normandie - ensemble, c'est mieux!
|1 815
|33,79%
|Cindy Baudron Vire normandie ecologique et solidaire
|628
|11,69%
|Jean-Philippe Roy Rassemblement virois
|368
|6,85%
|Jérémy Folly Vire-normandie, une passion commune
|145
|2,69%
|Participation au scrutin
|Vire Normandie
|Taux de participation
|42,26%
|Taux d'abstention
|57,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 538
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Andreu Sabater (27 élus) Un nouvel avenir pour vire
|3 044
|59,19%
|
|Catherine Godbarge (6 élus) Ensemble preparons l'avenir
|2 098
|40,80%
|
|Participation au scrutin
|Vire Normandie
|Taux de participation
|65,68%
|Taux d'abstention
|34,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,32%
|Nombre de votants
|5 431
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