Résultat de l'élection municipale 2026 à Vire Normandie : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vire Normandie

Tête de listeListe
Eddy Coutard
Eddy Coutard Liste divers centre
VIRE NORMANDIE - ENSEMBLE AUTREMENT
  • Eddy Coutard
  • Jocelyne Pelé
  • Franck Dannet
  • Marie-Claire Lemarchand
  • Samuel Binet
  • Françoise Foubert
  • Serge Hamel
  • Isabelle Hernandez
  • Edern Suteau
  • Laetitia Gauchet
  • Sébastien Ollivier
  • Christel Roger
  • Arnaud David
  • Isabelle Denis
  • Raphaël Réaubourg de Traverse
  • Sylvie Roussel
  • Guy Morin
  • Paule Mahmoudi
  • Cédric Jeanne
  • Marie-Thérèse Lefevre
  • Meryl Bouvet
  • Marie-Noëlle Balle
  • Philippe Dagobert
  • Sophie Candea
  • Benjamin Labbe
  • Camille Leplanois
  • Alain Revet
  • Annabella Tribout
  • Sébastien Nicaise
  • Aurélie Morin
  • Thomas Ribes
  • Karine Gerard
  • Jean-Charles Harivel
  • Brigitte Jamet
  • Julien Basbois
  • Céline Bataille
  • Quentin Alleaume
  • Mauricette Merille
  • Gaëtan Prévert
  • Hélène Ferry
  • Nathan Auber
  • Mélissa Aumont
  • Jean-Christophe Potel
  • Lyséa Auber
  • Rémi Christophe
  • Annie Bihel
  • Alain Le Graet
  • Jeanne Coutard
  • Bernard Helye
Pascal Martin
Pascal Martin Liste divers centre
Vire Normandie, votre Territoire, votre Avenir !
  • Pascal Martin
  • Nicole Desmottes
  • Lucien Bazin
  • Roselyne Dubourguais
  • Patrice Marchand
  • Martine Robbes
  • Jacques Sallard
  • Maryse Duvaux
  • Corentin Goethals
  • Valérie Ollivier
  • Michel Lelarge
  • Marie-Line Guedj
  • Sébastien Lebrun
  • Hélène Leprince
  • Alexandre Poree
  • Marie-Ange Cordier
  • Guy Velany
  • Sabrina Labrousse
  • Philippe Morin
  • Marie-Odile Morel
  • Dimitri Renault
  • Isabelle Schartner
  • Cyril Le Roux
  • Karine Marie
  • Didier Deme
  • Maïlys Guilbert
  • Guillaume Rocamora
  • Pascale Kinic
  • Daniel Rizi
  • Régine Renault
  • Olivier Faudet
  • Adeline Morel
  • Jérémie Marie
  • Violaine Pain
  • Raphaël Ghewy
  • Sandra Bedel
  • Didier Pecot
  • Mary Rivoallan
  • Philippe Poullard
  • Carolina Morvan
  • Yann Diblasi
  • Jane Pigault
  • Gervais Barbe
  • Katarzyna Lipinski
  • Olivier Pringault
  • Lonni Seigneur
  • Joël Droullon
  • Nelly Manby
  • Pierre-Henri Gallier
Régis Picot
Régis Picot Liste divers centre
Vire Normandie plus forte demain
  • Régis Picot
  • Laurence Gaultier-Anger
  • Serge Couasnon
  • Patricia Mighurditchian
  • Gilles Maloisel
  • Isabelle Laville
  • Jeremy Folly
  • Aurélie Manson
  • Marc-Antoine Restout
  • Peggy Jouenne
  • Bruno Lagoude
  • Magali Schneider
  • Cyrille Durand
  • Sylvana Letellier
  • Philippe Malleon
  • Sophie Vautier
  • Ugo Nicolle
  • Bernadette Hardy
  • Stanislas Porquet
  • Maryline Sallard
  • Emmanuel Josset
  • Gwénaëlle Tonerie
  • Christophe Martinel
  • Geneviève Leconte
  • William Turland
  • Romane Boulligny
  • Philippe Jamoteau
  • Hanan Hamandi
  • Saidou Saidou
  • Séverine Sautot
  • Alain Lefort
  • Christelle Le Bris
  • Michaël Lechevalier
  • Héloïse Couespel
  • Michael Collibeaux
  • Angélique Francoise
  • Korantin Leroy
  • Isabelle Grout
  • Dominique Voisvenel
  • Emy Mroczkowski
  • Eric Dumont
  • Marie-José Massy
  • Yvon Guillouet
  • Maëva Prunier
  • Fernand Chenel
  • Norbertine Atangana
  • Gérard Mary
  • Huguette Bourdel
  • Alexy Leverrier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Andreu Sabater
Marc Andreu Sabater (36 élus) Ensemble pour vire normandie 		2 780 51,34%
  • Marc Andreu Sabater
  • Nicole Desmottes
  • Gérard Mary
  • Annie Rossi
  • Corentin Goethals
  • Catherine Madelaine
  • Gilles Maloisel
  • Marie-Noëlle Balle
  • Pierre-Henri Gallier
  • Marie-Claire Lemarchand
  • Régis Picot
  • Valérie Ollivier
  • Guy Velany
  • Marie-Ange Cordier
  • Lucien Bazin
  • Marie-Odile Morel
  • Joël Droullon
  • Martine Robbes
  • Fernand Chenel
  • Nathalie Le Dreau
  • Eric Dumont
  • Cindy Coignard
  • Philippe Malleon
  • Nadine Letellier
  • Michel Lelarge
  • Lyliane Maincent
  • Dimitri Renault
  • Françoise Foubert
  • Patrick Gossmann
  • Meiggie Goulhot
  • Yoann Lefebvre
  • Maud Vigier
  • Jacques Courteille
  • Aurélie Masse
  • Samuel Binet
  • Sandra Bedel
Pascal Martin
Pascal Martin (9 élus) Vire normandie - ensemble, c'est mieux! 		1 998 36,90%
  • Pascal Martin
  • Jane Pigault
  • Serge Couasnon
  • Maryse Duvaux
  • Jean Lucas
  • Roselyne Dubourguais
  • Olivier Faudet
  • Régine Renault
  • Eric Du Rosel
Cindy Baudron
Cindy Baudron (2 élus) Vire normandie ecologique et solidaire 		636 11,74%
  • Cindy Baudron
  • Denis Datin
Participation au scrutin Vire Normandie
Taux de participation 42,44%
Taux d'abstention 57,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 557

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Andreu Sabater
Marc Andreu Sabater Ensemble pour vire normandie 		2 415 44,96%
Pascal Martin
Pascal Martin Vire normandie - ensemble, c'est mieux! 		1 815 33,79%
Cindy Baudron
Cindy Baudron Vire normandie ecologique et solidaire 		628 11,69%
Jean-Philippe Roy
Jean-Philippe Roy Rassemblement virois 		368 6,85%
Jérémy Folly
Jérémy Folly Vire-normandie, une passion commune 		145 2,69%
Participation au scrutin Vire Normandie
Taux de participation 42,26%
Taux d'abstention 57,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 538

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Andreu Sabater
Marc Andreu Sabater (27 élus) Un nouvel avenir pour vire 		3 044 59,19%
  • Marc Andreu Sabater
  • Catherine Madelaine
  • Régis Picot
  • Lyliane Maincent
  • Serge Couasnon
  • Cindy Baudron
  • Gaëtan Prevert
  • Marie-Noëlle Balle
  • Raymond Gabillard
  • Marie-Odile Morel
  • Laurent Decker
  • Marie-Claire Lemarchand
  • Pascal Binet
  • Noria Kebli
  • Christophe Passays
  • Olivia Neel
  • Yoann Lefebvre
  • Natacha Orgebin
  • Philippe Malleon
  • Isabelle Seguin
  • Jean-Marc Chauvin
  • Sarah Akabi
  • Eric Dumont
  • Catherine Segretin
  • Guy Barbier
  • Francine Bouvet
  • Cédric Caer
Catherine Godbarge
Catherine Godbarge (6 élus) Ensemble preparons l'avenir 		2 098 40,80%
  • Catherine Godbarge
  • Didier Murie
  • Marie-Line Guedj
  • Roland Beras
  • Catherine Tahan
  • Jérémy Folly
Participation au scrutin Vire Normandie
Taux de participation 65,68%
Taux d'abstention 34,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,32%
Nombre de votants 5 431

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