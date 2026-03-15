Résultat municipale 2026 à Vire Normandie (14500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vire Normandie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vire Normandie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vire Normandie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal MARTIN
Pascal MARTIN (40 élus) Vire Normandie, votre Territoire, votre Avenir ! 		5 123 67,61%
  • Pascal MARTIN
  • Nicole DESMOTTES
  • Lucien BAZIN
  • Roselyne DUBOURGUAIS
  • Patrice MARCHAND
  • Martine ROBBES
  • Jacques SALLARD
  • Maryse DUVAUX
  • Corentin GOETHALS
  • Valérie OLLIVIER
  • Michel LELARGE
  • Marie-Line GUEDJ
  • Sébastien LEBRUN
  • Hélène LEPRINCE
  • Alexandre POREE
  • Marie-Ange CORDIER
  • Guy VELANY
  • Sabrina LABROUSSE
  • Philippe MORIN
  • Marie-Odile MOREL
  • Dimitri RENAULT
  • Isabelle SCHARTNER
  • Cyril LE ROUX
  • Karine MARIE
  • Didier DEME
  • Maïlys GUILBERT
  • Guillaume ROCAMORA
  • Pascale KINIC
  • Daniel RIZI
  • Régine RENAULT
  • Olivier FAUDET
  • Adeline MOREL
  • Jérémie MARIE
  • Violaine PAIN
  • Raphaël GHEWY
  • Sandra BEDEL
  • Didier PECOT
  • Mary RIVOALLAN
  • Philippe POULLARD
  • Carolina MORVAN
Régis PICOT
Régis PICOT (4 élus) Vire Normandie plus forte demain 		1 316 17,37%
  • Régis PICOT
  • Laurence GAULTIER-ANGER
  • Serge COUASNON
  • Patricia MIGHURDITCHIAN
Eddy COUTARD
Eddy COUTARD (3 élus) VIRE NORMANDIE - ENSEMBLE AUTREMENT 		1 138 15,02%
  • Eddy COUTARD
  • Jocelyne PELÉ
  • Franck DANNET
Participation au scrutin Vire Normandie
Taux de participation 64,21%
Taux d'abstention 35,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Nombre de votants 7 940

Source : ministère de l’Intérieur

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