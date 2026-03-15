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19:21 - Démographie et politique à Vire Normandie, un lien étroit En marge des municipales, Vire Normandie foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 17 411 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 070 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (71,29%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Vire Normandie incarne une communauté diversifiée, avec ses 442 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,42%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2 125 euros/mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Vire Normandie, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Vire Normandie aux municipales 2026 ? Le parti nationaliste restait loin du groupe de tête lors des municipales à Vire Normandie en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen recueillait 25,26% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 40,71% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 19,48% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Vire Normandie comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,12% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 33,73% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 41,90% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 57,74 % d'abstention à Vire Normandie La fuite des électeurs se montait à 57,74 % à Vire Normandie pour le premier tour des élections de 2020 (dans la moyenne nationale), beaucoup d'électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause de la pandémie du Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention se fixer à 28,19 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 48,99 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 31,15 % au premier tour, contre 51,42 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville souvent détournée des bureaux de vote. Pour cette élection municipale, cette donnée à Vire Normandie sera en définitive fondamentale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - À Vire Normandie, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Vire Normandie avaient favorisé Elisabeth Borne (Majorité présidentielle) avec 34,16% au premier tour, devant Nicolas Calbrix (Rassemblement National) avec 33,73%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Elisabeth Borne culminant à 58,10% des votes localement. À l'occasion du match européen avant la dissolution, les citoyens de Vire Normandie avaient cette fois poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 34,12% des votes. L'orientation des électeurs de Vire Normandie a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Vire Normandie il y a 4 ans ? Lors des législatives de 2022, les votants de Vire Normandie accordaient leurs suffrages à Elisabeth Borne (Ensemble !) avec 44,99% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Elisabeth Borne virant de nouveau en tête avec 58,21% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Vire Normandie privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (34,89%), devant Marine Le Pen crédité de 25,26%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,29% pour Emmanuel Macron, contre 40,71% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Vire Normandie dessine donc un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Vire Normandie À Vire Normandie, en matière d'impôts locaux, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 050 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 906 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 46,64 % en 2024 (contre 24,49 % en 2020). La moyenne au niveau national, évaluée à près de 40 % et en augmentation de 1,2 point en quatre ans, constitue un point de référence utile. Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 238 700 euros en 2024. Un montant loin des 3,47745 millions d'euros (3 477 450 € très exactement) perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 21,53 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - La liste "Ensemble Pour Vire Normandie" grande gagnante de la dernière élection municipale à Vire Normandie S'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Vire Normandie peut être intéressant. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Marc Andreu Sabater (Divers) a devancé l'ensemble de ses concurrents en obtenant 2 415 bulletins (44,96%). Sur la seconde marche, Pascal Martin (Divers) a obtenu 33,79% des votes. Cindy Baudron (Divers gauche) suivait, rassemblant 11,69% des suffrages. Un différentiel important. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Marc Andreu Sabater l'a finalement emporté avec 2 780 bulletins (51,34%), face à Pascal Martin avec 36,90% des électeurs et Cindy Baudron réunissant 11,74% des électeurs. La hiérarchie a prévalu, le fossé s'élargissant pour aboutir à un verdict sans équivoque. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers a certainement profité des votes des listes éliminées, ajoutant 365 voix supplémentaires entre les deux tours.