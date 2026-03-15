Résultat municipale 2026 à Vireux-Wallerand (08320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vireux-Wallerand a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vireux-Wallerand, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vireux-Wallerand [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle COQUET
Isabelle COQUET (15 élus) POUR WALLERAND 		533 51,95%
  • Isabelle COQUET
  • Philippe RAVIART
  • Alice PETITFRERE
  • Dominique REMY
  • Céline CHAUVIER
  • Jérémy SINZOT
  • Anne BOURGEOIS
  • Janny BUONOCORE
  • Eloïse GILLES
  • Sylvain REYNAERT
  • Nunzia ROMANO
  • Jacques DELORY
  • Laury GODARD
  • Flavien LUCAS
  • Sarah MAJEWSKI
Bernard DEKENS
Bernard DEKENS (4 élus) ENSEMBLE POUR WALLERAND 		493 48,05%
  • Bernard DEKENS
  • Séverine KOVACS
  • Jean-Luc GRABOWSKI
  • Rosanne SIMINSKI
Participation au scrutin Vireux-Wallerand
Taux de participation 77,28%
Taux d'abstention 22,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 1 041

Source : ministère de l’Intérieur

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