En direct

19:16 - Analyse socio-économique de Vireux-Wallerand : perspectives électorales Quelle influence les habitants de Vireux-Wallerand exercent-ils sur le résultat des municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,53%. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (23,28%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 830 votants sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,36% et d'une population immigrée de 10,71% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Vireux-Wallerand mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,36% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Vireux-Wallerand ? Le RN n'était pas officiellement en lice à la dernière campagne municipale à Vireux-Wallerand il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 35,49% des voix lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 63,39% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 16,86% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le RN sécurisait 25,71% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 46,74% aux élections européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 41,05% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 45,16% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Vireux-Wallerand vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, la participation s'élevait à 34,93 % à Vireux-Wallerand lors des municipales de 2020, une mobilisation modeste, le Covid ayant fortement impacté l'événement. Rappelons que les élections municipales restent pourtant traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les électeurs participent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été rapporté à 70,76 %. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux strictement locaux, la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère éclairante. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 45,66 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation s'élever très nettement à 62,55 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait mobilisé 46,45 % des citoyens locaux. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent former une commune moins participative que la moyenne par rapport au reste de la France. En marge de ces élections municipales, le niveau de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Vireux-Wallerand.

15:59 - Que retenir pour les dernières élections à Vireux-Wallerand ? Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Vireux-Wallerand avaient soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 46,74% des votes. Pauline Mester (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Vireux-Wallerand près d'un mois plus tard avec 41,05%. Pierre Cordier (Divers droite) terminait à la deuxième place avec 34,10%. Mais c'est pourtant Pierre Cordier (Divers droite) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 54,84% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Vireux-Wallerand a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Vireux-Wallerand affichait un paysage particulier lors des dernières élections Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Vireux-Wallerand votaient en priorité pour Marine Le Pen (35,49%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 21,47%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,39% pour Marine Le Pen, contre 36,61% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Vireux-Wallerand accordaient leurs suffrages à Pierre Cordier (LR) avec 49,24% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 74,29%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Vireux-Wallerand une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale à Vireux-Wallerand Du côté de la fiscalité de Vireux-Wallerand, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 377 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 123 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 24,24 % en 2024 (contre 0,20 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 7 800 euros en 2024, en net recul par rapport aux 121 350 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 7,45 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Vireux-Wallerand S'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Vireux-Wallerand peut se révéler instructif. Sans aucune opposition, 'Ensemble pour wallerand' menée par Bernard Dekens a naturellement rassemblé 375 voix (100,00%) dès le premier tour. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vireux-Wallerand, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. Six années après cette élection sans véritable concurrence, l'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux majeurs. Un indice est probablement à trouver dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).