Résultat municipale 2026 à Viriat (01440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Viriat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Viriat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Viriat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard PERRET
Bernard PERRET (25 élus) VIRIAT POUR VOUS 		2 110 71,02%
  • Bernard PERRET
  • Emmanuelle MERLE
  • Alexis MORAND
  • Laure THERMET
  • Jean-Luc BLANC
  • Myriam Françoise BRUNET
  • Philippe VEUILLET
  • Anne Cecile BAUDIER
  • Patrice JANODY
  • Sandra MERLE
  • Emmanuel TAPONARD
  • Isabelle MARION
  • Kévin CHATARD
  • Anja SCHUBERT
  • Patrick LAUPRETRE
  • Catherine PERDRIX
  • Benjamin PONCETY
  • Magalie DAVID
  • Rodolphe JACQUEMET
  • Elina Sophie BURLA NORIS
  • Denys COULEARD
  • Léonor CONVERT
  • Michel VINIERE
  • Maire-Françoise BERRODIER
  • Jean-Luc PANIS
Philippe MICHON
Philippe MICHON (4 élus) ENSEMBLE AU COEUR DE VIRIAT 		861 28,98%
  • Philippe MICHON
  • Florence BERGER
  • René Yann EUGÈNE
  • Stéphanie ZOUBIR
Participation au scrutin Viriat
Taux de participation 60,13%
Taux d'abstention 39,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 3 040

Source : ministère de l’Intérieur

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