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19:16 - Viriat aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Viriat, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,26%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (67,57%) souligne l'importance des thématiques de logement et d'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 774 €/an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 3617 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,50%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,18%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Viriat mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,78% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Quelle influence du RN à Viriat aux municipales ? Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Viriat il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 24,34% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 41,07% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 19,79% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Viriat comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 38,79% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 37,16% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 39,98% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 67,74 % d'abstention à Viriat Au soir de ces élections municipales de 2026, le niveau de l'abstention pèsera fatalement sur les résultats de Viriat. En 2020, l'abstention s'était établie à 67,74 % lors du premier tour (une abstention plutôt forte) alors qu'à cause de la pandémie du Covid-19, beaucoup d'électeurs avaient opté pour rester chez eux. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français se manifestent le plus, les figures du maire et du président étant centrales. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 20,22 % des habitants en mesure de voter. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 51,40 % en 2022 à seulement 26,80 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 44,46 % (contre 48,51 % en France). Si on tente de dégager une tendance, le secteur s'affiche comme une zone où l'abstention est contenue.

15:59 - Viriat : retour sur les élections de 2024 Le contexte politique de Viriat a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Viriat avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 38,79% des votes. Christophe Maître (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Viriat après la dissolution de l'Assemblée avec 37,16%. Xavier Breton (Les Républicains) suivait à la deuxième place avec 28,53%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Xavier Breton (Les Républicains), avec 60,02%.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Viriat apparaît comme un territoire difficile à situer politiquement Lors des législatives de 2022, les votants de Viriat portaient leur choix sur Xavier Breton (LR) avec 32,27% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 70,59% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Viriat plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 32,27% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 24,34%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,93% pour Emmanuel Macron, contre 41,07% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Viriat dessine une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - La fiscalité locale à Viriat, un sujet électoral ? À Viriat, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 14,73 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de près de 56 800 euros environ la même année, marquant une forte baisse face aux 1,13533 million d'euros (1 135 330 € très exactement) perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Viriat atteint désormais 32,01 % en 2024 (contre 15,04 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Viriat s'est chiffrée à 1 109 € en 2024, alors que ce montant se situait à 853 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats de la liste "Viriat Pour Vous" à l'élection municipale de 2020 à Viriat Les jeux de pouvoir politiques locaux actuels restent, encore, marqués par le résultat des dernières élections en date à Viriat. Seule en lice, 'Viriat pour vous' a sans surprise obtenu 1 351 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Viriat, ce décor constitue un point de départ particulier. Lors des résultats des municipales ce dimanche, le défi sera de déterminer si une réelle opposition parvient à se structurer. L'annonce des candidats (voir ci-dessous) apporte déjà un élément de réponse assez clair.