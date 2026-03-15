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19:16 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Virignin Dans la ville de Virignin, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,66% et une densité de population de 142 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (14,37%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 528 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (17,23%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,99%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Virignin mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,84% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en position de force à Virignin Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière élection municipale à Virignin en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 32,19% des votes lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 59,51% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 27,61% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Virignin comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,20% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 50,49% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 57,92% lors du vote final, actant la victoire pour Olga Givernet.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Virignin En ce jour d'élection municipale à Virignin, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. La fuite des électeurs se montait à 60,57 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, une proportion assez classique, de nombreux électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause du Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est toutefois élevé à 18,55 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 55,65 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 30,98 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,17 % d'abstention. Quand on tente d'établir une tendance, les données esquissent à l'arrivée une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Il y a deux ans, Virignin s'était tournée vers l'extrême droite Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Virignin avaient propulsé aux avants-postes Karine Dubarry (Rassemblement National) avec 50,49% au premier tour, devant Olga Givernet (Ensemble !) avec 20,39%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Karine Dubarry culminant à 57,92% des votes dans la localité. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les votes s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (45,20%). .

14:57 - À Virignin, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à le RN Lors des législatives de 2022, les votants de Virignin accordaient leurs suffrages à Frédéric Franck (RN) avec 27,61% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Christian Jolie (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,20% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Virignin accordaient auparavant leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 32,19%, devant Emmanuel Macron qui récoltait 19,52%. Lors de la finale de l'élection à Virignin, les électeurs accordaient 59,51% pour Marine Le Pen, contre 40,49% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Virignin un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Fiscalité à Virignin : un thème central pour les municipales 2026 ? Avec la montée des prélèvements locaux à Virignin, la taxe d'habitation a affiché un taux à 11,33 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 11 400 euros la même année. Un montant loin des 167 900 euros engrangés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Virignin atteint désormais 25,32 % en 2024 (contre 11,35 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Virignin s'est établi à 739 euros en 2024 contre 671 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Virignin ? Les résultats des précédentes élections municipales à Virignin ont offert un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Unique liste en présence, la liste menée par Marcel Bandet a sans surprise recueilli 100,00% des suffrages dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette municipale 2026 à Virignin, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. L'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux majeurs au lendemain de cette élection sans réelle concurrence. Avec la publication des candidatures, un élément de réponse très clair a déjà été apporté.