Résultat municipale 2026 à Virignin (01300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Virignin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Virignin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Virignin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie BAVUZ
Stéphanie BAVUZ ENSEMBLE POUR VIRIGNIN : NOTRE PRIORITE 		327 63,74%
Marcel BANDET
Marcel BANDET VIRIGNIN NOUS RASSEMBLE 		186 36,26%
Participation au scrutin Virignin
Taux de participation 63,40%
Taux d'abstention 36,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 518

Source : ministère de l’Intérieur

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