Résultat de l'élection municipale 2026 à Viroflay : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Viroflay

Tête de listeListe
Olivier Lebrun
Olivier Lebrun Liste divers droite
UNION POUR VIROFLAY
  • Olivier Lebrun
  • Gwénola Teston
  • Bertrand Schneider
  • Jane-Marie Hermann
  • Louis Le Pivain
  • Laure Cottin
  • Jean-Philippe Olier
  • Christine Caron
  • Arnaud Brosset
  • Valérie Le Dastumer
  • Antoine Brelier-Murry
  • Paola Pilichiewicz
  • Livier Vennin
  • Aélys Catta
  • Patrick Omhovere
  • Christelle Favre-Lorraine
  • Benoît Colin
  • Catherine Quillet
  • Gabriel Kauffmann
  • Gaëlle Gavenda
  • Nicolas Kosman
  • Muriel Moreau
  • Arnaud Lanselle
  • Johanna Bordeau
  • Baptiste Chevallier Rufigny
  • Agnès Pirrat
  • Tony Constant
  • Alice Huynh Tuong
  • Laurent Mouret
  • Énora Coccolini
  • Nikhil Bournisien
  • Ann Duceau
  • Laurent Constantin
  • Thaïs Lavier
  • Jean Bernicot
Maïté Carrive-Bedouani
Maïté Carrive-Bedouani Liste divers gauche
CITÉS-CITOYENNETÉ
  • Maïté Carrive-Bedouani
  • Lucas Ehrenfeld
  • Amandine Robert
  • Tangui Le Saux
  • Claire Kennel
  • Cyprien de Cerval
  • Elke Süberkrüb
  • Benoît Florence
  • Caroline Ourvouai
  • Jérôme Reecht
  • Isabelle Pottier
  • Adrien Renoult
  • Clara Bourinet
  • Jean Lavollay
  • Colombe Desombre
  • Pierre Garrigue
  • Catherine Gregoire
  • Didier Minot
  • Fanny Ruph
  • Philippe Marguerit
  • Marie-Eve Eberhardt
  • Theobald Von Malsen
  • Juliette Maréchal
  • Jean-Philippe Boussieres
  • Emmanuelle Cerveau
  • Philippe Rouleau
  • Cecile Chopard
  • François Selz
  • Sylvie Beyssade
  • Olivier Fagot
  • Sabine Besnard
  • Jean-Marie Lebreton
  • Dominique Rouyer
  • Marc Porin
  • Monique Bécue

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Lebrun
Olivier Lebrun (26 élus) Union pour viroflay 		2 767 55,67%
  • Olivier Lebrun
  • Pauline Billaudel
  • Vincent Guillon
  • Laure Cottin
  • Louis Le Pivain
  • Jane-Marie Hermann
  • Jean-Michel Issakidis
  • Christine Caron
  • Jean-Philippe Olier
  • Paola Pilichiewicz
  • Jean Bernicot
  • Camille Faulque
  • Antoine Beis
  • Aelys Catta
  • Patrick Omhovere
  • Gwenola Teston
  • Philippe Gevrey
  • Valérie Le Dastumer
  • Bertrand Schneider
  • Isabelle Coquelle-Ricq
  • Arnaud Brosset
  • Geneviève Joie
  • Antoine Brelier-Murry
  • Valérie Maidon
  • Laurent Sassier
  • Flore Hoffmann
Cécile Chopard
Cécile Chopard (4 élus) Viroflay c'est vous 		1 111 22,35%
  • Cécile Chopard
  • Patrice Osorovitz
  • Christine Pachot
  • Cédric Perrier
Suzanne Egal
Suzanne Egal (3 élus) Citoyenneté, transition ecologique et solidaire 		1 092 21,97%
  • Suzanne Egal
  • Benoît Florence
  • Elke Süberkrüb
Participation au scrutin Viroflay
Taux de participation 43,90%
Taux d'abstention 56,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 082

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Lebrun
Olivier Lebrun (27 élus) Union pour viroflay 		3 982 60,49%
  • Olivier Lebrun
  • Pauline Billaudel
  • Roland De Heaulme
  • Béatrice Berthod
  • Vincent Guillon
  • Jane-Marie Hermann
  • Louis Le Pivain
  • Christine Caron
  • Jean-Michel Issakidis
  • Marie Denaison
  • Daniel Der Haroutiounian
  • Martine Giraudy
  • Pascal Mosse
  • Camille Faulque
  • Jean Bernicot
  • Geneviève Joie
  • Philippe Gevrey
  • Laure Cottin
  • Didier Hoffmann
  • Paola Pilichiewicz
  • Jérôme Jeanbart
  • Marie Brenier
  • Daniel Roman
  • Christine Vallette
  • Antoine Beis
  • Aurélie Juillet
  • Roger Levesque
Julien Bouffartigue
Julien Bouffartigue (3 élus) Solidaires a viroflay 		1 419 21,55%
  • Julien Bouffartigue
  • Sabine Besnard
  • Jean-Marie Lebreton
Jérôme Coquerel
Jérôme Coquerel (3 élus) Ensemble pour viroflay 		1 181 17,94%
  • Jérôme Coquerel
  • Fanny Ruph
  • Antonin Grele
Participation au scrutin Viroflay
Taux de participation 58,67%
Taux d'abstention 41,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,53%
Nombre de votants 6 823

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