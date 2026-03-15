Résultat de l'élection municipale 2026 à Viroflay : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Viroflay [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Viroflay sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Viroflay.
L'actu des élections municipales 2026 à Viroflay
13:46 - Viroflay : les impôts s'invitent dans la campagne
Alors que les impôts locaux ont été globalement maintenus à Viroflay entre 2020 et 2024 le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 15,53 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 360 700 euros la même année. Une somme loin des 5 193 070 € engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Viroflay s'est établi à environ 33,65 % en 2024 (contre 19,87 % en 2020). Notons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %, soit une hausse de 1,2 point en quatre ans. Cette hausse est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Viroflay a atteint 1 291 € en 2024 contre 1 270 euros en début de mandat.
11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Viroflay
Les résultats des dernières élections municipales à Viroflay ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Au terme du premier tour, Olivier Lebrun (Divers droite) a raflé la première place en recueillant 55,67% des soutiens. Deuxième, Cécile Chopard (Divers centre) a capté 1 111 bulletins valides (22,35%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Viroflay, cet équilibre a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Ce succès éclatant place le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - À quelle heure ferment les 12 bureaux de vote à Viroflay ?
Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Viroflay sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les 6 années à venir. À titre de rappel, le premier tour des précédentes élections municipales s'est tenu de manière controversée en mars 2020, en pleine pandémie de covid. Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Viroflay. N'oubliez pas que les 12 bureaux de vote de la commune de Viroflay fermeront leurs portes à 20 h pour le dépouillement. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Viroflay
|Tête de listeListe
|
Olivier Lebrun
Liste divers droite
UNION POUR VIROFLAY
|
|
Maïté Carrive-Bedouani
Liste divers gauche
CITÉS-CITOYENNETÉ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Lebrun (26 élus) Union pour viroflay
|2 767
|55,67%
|
|Cécile Chopard (4 élus) Viroflay c'est vous
|1 111
|22,35%
|
|Suzanne Egal (3 élus) Citoyenneté, transition ecologique et solidaire
|1 092
|21,97%
|
|Participation au scrutin
|Viroflay
|Taux de participation
|43,90%
|Taux d'abstention
|56,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 082
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Lebrun (27 élus) Union pour viroflay
|3 982
|60,49%
|
|Julien Bouffartigue (3 élus) Solidaires a viroflay
|1 419
|21,55%
|
|Jérôme Coquerel (3 élus) Ensemble pour viroflay
|1 181
|17,94%
|
|Participation au scrutin
|Viroflay
|Taux de participation
|58,67%
|Taux d'abstention
|41,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,53%
|Nombre de votants
|6 823
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