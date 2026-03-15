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19:21 - Élections municipales à Viroflay : un éclairage démographique La structure démographique et socio-économique de Viroflay façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 38% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,67%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (63,53%) souligne l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 55,52%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 12,24% et d'une population étrangère de 9,24% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,71% à Viroflay, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Le RN perce-t-il à Viroflay ? Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Viroflay en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 6,40% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 19,15% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 4,08% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Viroflay comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 9,57% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Le Rassemblement national faisait figure de grand absent ou presque.

16:58 - Viroflay classée parmi les villes mobilisées avant les municipales L'absence ou non d'électeurs à Viroflay sera l'un des tournants de ces élections municipales. La fuite des électeurs s'élevait à 56,10 % pour le premier tour des élections de 2020 (un score dans la norme) alors que le pays était frappé par l'épidémie de Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs élevé à 15,77 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 32,52 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 20,88 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 35,79 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Viroflay : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les élections européennes de 2024 à Viroflay avaient vu la victoire locale de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (21,72%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 21,16% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Viroflay avaient ensuite placé en tête Jean-Noël Barrot (Majorité présidentielle) avec 37,74% au premier tour, devant Maïté Carrive-Bédouani (Union de la gauche) avec 30,08%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jean-Noël Barrot culminant à 80,56% des votes dans la commune. Une parfaite confirmation des résultats des élections deux années plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Viroflay s'était massivement tournée vers la majorité présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Viroflay soutenaient en priorité Jean-Noël Barrot (Ensemble !) avec 36,24% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,97% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Viroflay quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 38,80% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 17,06%. Lors de la finale de l'élection à Viroflay, les électeurs accordaient 80,85% pour Emmanuel Macron, contre 19,15% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Viroflay un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Viroflay : les impôts s'invitent dans la campagne Alors que les impôts locaux ont été globalement maintenus à Viroflay entre 2020 et 2024 le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 15,53 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 360 700 euros la même année. Une somme loin des 5 193 070 € engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Viroflay s'est établi à environ 33,65 % en 2024 (contre 19,87 % en 2020). Notons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %, soit une hausse de 1,2 point en quatre ans. Cette hausse est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Viroflay a atteint 1 291 € en 2024 contre 1 270 euros en début de mandat.

11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Viroflay Les résultats des dernières élections municipales à Viroflay ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Au terme du premier tour, Olivier Lebrun (Divers droite) a raflé la première place en recueillant 55,67% des soutiens. Deuxième, Cécile Chopard (Divers centre) a capté 1 111 bulletins valides (22,35%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Viroflay, cet équilibre a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Ce succès éclatant place le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.