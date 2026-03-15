Résultat municipale 2026 à Viroflay (78220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Viroflay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Viroflay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Viroflay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier LEBRUN
Olivier LEBRUN (28 élus) UNION POUR VIROFLAY 		4 945 70,40%
  • Olivier LEBRUN
  • Gwénola TESTON
  • Bertrand SCHNEIDER
  • Jane-Marie HERMANN
  • Louis LE PIVAIN
  • Laure COTTIN
  • Jean-Philippe OLIER
  • Christine CARON
  • Arnaud BROSSET
  • Valérie LE DASTUMER
  • Antoine BRELIER-MURRY
  • Paola PILICHIEWICZ
  • Livier VENNIN
  • Aélys CATTA
  • Patrick OMHOVERE
  • Christelle FAVRE-LORRAINE
  • Benoît COLIN
  • Catherine QUILLET
  • Gabriel KAUFFMANN
  • Gaëlle GAVENDA
  • Nicolas KOSMAN
  • Muriel MOREAU
  • Arnaud LANSELLE
  • Johanna BORDEAU
  • Baptiste CHEVALLIER RUFIGNY
  • Agnès PIRRAT
  • Tony CONSTANT
  • Alice HUYNH TUONG
Maïté CARRIVE-BEDOUANI
Maïté CARRIVE-BEDOUANI (5 élus) CITÉS-CITOYENNETÉ 		2 079 29,60%
  • Maïté CARRIVE-BEDOUANI
  • Lucas EHRENFELD
  • Amandine ROBERT
  • Tangui LE SAUX
  • Claire KENNEL
Participation au scrutin Viroflay
Taux de participation 60,38%
Taux d'abstention 39,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 7 214

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Yvelines ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Yvelines. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Viroflay