Résultat de l'élection municipale 2026 à Viry-Châtillon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Viry-Châtillon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Viry-Châtillon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Viry-Châtillon.
L'actu des élections municipales 2026 à Viry-Châtillon
13:46 - Les contribuables de Viry-Châtillon se prononceront-ils sur la question fiscale ?
Concernant la pression fiscale pesant sur Viry-Châtillon, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 1 130 € en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 1 383 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est pourtant passé à un peu plus de 41,19 % en 2024 (contre près de 24,82 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 907 300 euros de recettes en 2024, bien en deçà des quelque 14,82879 millions d'euros enregistrés en 2020 pour un taux stable d'environ 33,33 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune.
11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Viry-Châtillon
Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Viry-Châtillon se sont révélés riches d'enseignements sur le paysage politique local. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Jean-Marie Vilain (Divers droite) a pris les commandes en récoltant 3 975 suffrages (64,70%). Sur la seconde marche, Lydie Zénéré-Lima (Divers) a capté 1 647 voix (26,81%). Le trio de tête a été complété par Aurélien Peroumal (La France insoumise), avec 8,48% des suffrages. Ce succès d'emblée a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Viry-Châtillon, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire retentissante, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Elections à Viry-Châtillon : les horaires des 20 bureaux de vote
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux habitants de Viry-Châtillon d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de la ville. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste de ceux qui veulent apporter leur contribution à la commune après les municipales 2026 à Viry-Châtillon est consultable ci-dessous. Les 20 bureaux de vote de la ville de Viry-Châtillon seront ouverts de 8 h à 20 h pour accueillir les électeurs. La diffusion des résultats à Viry-Châtillon débutera ici même à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Viry-Châtillon
|Tête de listeListe
|
Aurélien Peroumal
Liste divers gauche
VIRY EN COMMUN !
|
|
Jérôme Berenger
Liste des Républicains
AINSI VA LA VILLE
|
|
Ouaddah Nouri
Liste d'union à gauche
Ensemble pour une ville juste et durable
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie Vilain (33 élus) Ainsi va la ville
|3 975
|64,70%
|
|Lydie Zénéré-Lima (5 élus) Ensemble pour viry chatillon
|1 647
|26,81%
|
|Aurélien Peroumal (1 élu) Voc ! un projet d'avenir pour viry
|521
|8,48%
|
|Participation au scrutin
|Viry-Châtillon
|Taux de participation
|33,91%
|Taux d'abstention
|66,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 303
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie Vilain (32 élus) Ainsi va la ville
|6 682
|64,93%
|
|Simone Mathieu (7 élus) Viry chatillon solidaire et citoyenne
|3 608
|35,06%
|
|Participation au scrutin
|Viry-Châtillon
|Taux de participation
|56,27%
|Taux d'abstention
|43,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,68%
|Nombre de votants
|10 683
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie Vilain Ainsi va la ville
|3 953
|40,20%
|Simone Mathieu Viry chatillon solidaire et citoyenne
|2 406
|24,47%
|Françoise Briand Changeons viry chatillon
|1 992
|20,26%
|Dominique Lebreton Un nouvel elan pour viry-chatillon
|1 481
|15,06%
|Participation au scrutin
|Viry-Châtillon
|Taux de participation
|53,68%
|Taux d'abstention
|46,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,53%
|Nombre de votants
|10 192
Villes voisines de Viry-Châtillon
- Viry-Châtillon (91170)
- Ecole primaire à Viry-Châtillon
- Maternités à Viry-Châtillon
- Crèches et garderies à Viry-Châtillon
- Classement des collèges à Viry-Châtillon
- Salaires à Viry-Châtillon
- Impôts à Viry-Châtillon
- Dette et budget de Viry-Châtillon
- Climat et historique météo de Viry-Châtillon
- Accidents à Viry-Châtillon
- Délinquance à Viry-Châtillon
- Inondations à Viry-Châtillon
- Nombre de médecins à Viry-Châtillon
- Pollution à Viry-Châtillon
- Entreprises à Viry-Châtillon
- Prix immobilier à Viry-Châtillon