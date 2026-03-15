Résultat de l'élection municipale 2026 à Viry-Châtillon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Viry-Châtillon

Tête de listeListe
Aurélien Peroumal
Aurélien Peroumal Liste divers gauche
VIRY EN COMMUN !
  • Aurélien Peroumal
  • Ké Ndiaye
  • Guillaye Gueye
  • Marie-France Rougerie-Eeckhoudt
  • Samuel-Matéo Katwo Loughé
  • Samira Bekkouch
  • Martin Monny Dimouamoua
  • Sylvie Annicette-Mondélis
  • Mohammed Bougtob
  • Mouïnath Amoussa
  • Bôh Diallo
  • Mathilde Maguis
  • Marie Ange Carlos
  • Rokhaya Sy
  • Tidiane Wague
  • Vada Désiré
  • Eddie Marcelin
  • Maria Fernanda Macé
  • Eudson Montina
  • Jihène Baza
  • Taieb Namoun
  • Liliane Eemans
  • Kurtys Ndosi Ndongala
  • Seynabou Traore
  • Youssef Nhari
  • Nohssan Bakayoko
  • Jonathan Le Roy
  • Françoise Malet
  • Mohamed Azzimani
  • Afnane Baza
  • Srun Kuoy
  • Joanna Roupy
  • Mickaël Marcelin
  • Naomi Petitclair
  • Cédric Marcelin
  • Christiane Olive
  • Pierre Roupy
  • Laurence Baule
  • Dominique Cotto
  • Joséphine Francisque
  • Mounissamy Peroumal
Jérôme Berenger
Jérôme Berenger Liste des Républicains
AINSI VA LA VILLE
  • Jérôme Berenger
  • Aurélie Troubat
  • Maxime Charlet
  • Vanessa Capelo
  • Olivier Fassi
  • Marie-Thérèse Vidal
  • Stéphane Guinault
  • Bernadette Moulay
  • Ahmed M'Saïdie
  • Elisabeth Barbosa
  • Youlwen Bouvet
  • Catherine Aubert
  • Grégory Abidi
  • Christèle Leclerc
  • Pascal Lahure
  • Bich Thuy Nihous
  • Marc Celdran
  • Chantal Sarazin-Levassor
  • Patrice Alary
  • Sylvie Wyss
  • Bulent Degerli
  • Dominique Petit-Arakelian
  • Rachid Zahzouh
  • Manuela Camacho
  • Simon Yowa Kanynda
  • Gwenaëlle Lecomte
  • Hugo Boulogne
  • Nathalie Ramel
  • Henri Lanterne
  • Adeline Agius
  • Yunfan Victor Zhou
  • Joëlle Solvet-Balland
  • Luc Marin-Dubuard
  • Christine Boulay-Deilhes
  • Etienne Gilbert
  • Emilie Indergand
  • Gabin Charrier
  • Bénédicte Bouvier
  • Patrick Bois
  • Claudette Redon
  • Philippe Amiot
Ouaddah Nouri
Ouaddah Nouri Liste d'union à gauche
Ensemble pour une ville juste et durable
  • Ouaddah Nouri
  • Nina Cherel
  • Bruno Legras
  • Aimy Calendreau
  • José Lorenzo
  • Sarytha Peraste
  • Thomas Louveau
  • Véronique Cuadrado
  • Abdeltif Senhaji
  • Marie Rivière d'Antoni
  • Jocelyn Saint-Martin
  • Catherine Bernard
  • Thierry Condé Piquer
  • Agnès Donadieu
  • Stéphane Jollant
  • Irène Carvalho
  • Christophe Etave
  • Lina Aït Salah
  • Karim Dridi
  • Louise Nicolas-Sourdot
  • Jean-Jacques Erhel
  • Véronique Voll
  • Hugues Louison
  • Angélique Azra
  • Dahmane Mouhoubi
  • Lorella Giovanna Fili
  • Kossivi Ahumah
  • Dilba Gunes
  • Jean-Marie Bourrec
  • Nour Al-Fadel
  • Machouhouli Allaoui
  • Ivana Losco
  • Claude Le Minter
  • Marie Françoise Parcollet
  • Tanguy Le Goffic
  • Samia Ferradj
  • Georges Mesmin
  • Thérèse Herluc
  • Claude Lallement
  • Elisabeth Selvi
  • Jean Rémignard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie Vilain
Jean-Marie Vilain (33 élus) Ainsi va la ville 		3 975 64,70%
  • Jean-Marie Vilain
  • Aurélie Troubat
  • Jérôme Berenger
  • Marie-Thérèse Vidal
  • Laurent Sauerbach
  • Vanessa Capelo
  • Clément Caillaud
  • Arielle Merrina
  • Pascal Lahure
  • Christèle Giraud
  • Maxime Charlet
  • Bernadette Moulay
  • Marc Celdran
  • Adèle Villechevrolle
  • Tomborom Samake
  • Bich Thuy Nihous
  • Mohamed Belachemi
  • Christine Boulay-Deilhes
  • Stéphane Guinault
  • Chantal Sarazin-Levassor
  • Grégory Abidi
  • Dominique Petit-Arakelian
  • Jean-Gaël Bernard
  • Françoise Rubio
  • Jean-Bernard Biga
  • Laure Colbert
  • Olivier Fassi
  • Nathalie Ramel
  • Etienne Gilbert
  • Virginie Wurry
  • Bülent Degerli
  • Denise Boch
  • Rachid Zahzouh
Lydie Zénéré-Lima
Lydie Zénéré-Lima (5 élus) Ensemble pour viry chatillon 		1 647 26,81%
  • Lydie Zénéré-Lima
  • Paul Da Silva
  • Patricia Jollant
  • Sami Adili
  • Lise Renno
Aurélien Peroumal
Aurélien Peroumal (1 élu) Voc ! un projet d'avenir pour viry 		521 8,48%
  • Aurélien Peroumal
Participation au scrutin Viry-Châtillon
Taux de participation 33,91%
Taux d'abstention 66,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 303

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie Vilain
Jean-Marie Vilain (32 élus) Ainsi va la ville 		6 682 64,93%
  • Jean-Marie Vilain
  • Marie-Thérèse Vidal
  • Jérôme Berenger
  • Vanessa Capelo
  • Laurent Sauerbach
  • Christele Giraud
  • Gérard Kieffer
  • Arielle Merrina
  • Pascal Lahure
  • Adèle Villechevrolle
  • Michel Raymond
  • Aurélie Troubat
  • Clément Caillaud
  • Anne-Marie Lemarie
  • Mohamed Belachemi
  • Bernadette Moulay
  • Silamakan Toure
  • Chantal Sarazin-Levassor
  • Pierre Delhotal
  • Claudette Redon
  • Simon Yowa Kanynda
  • Christine Boulay-Deilhes
  • Jean-Louis Bruneau
  • Véronique Blandin
  • Hervé Jouy
  • Jocelyne Colling
  • Joël Clement
  • Sylvie Regle
  • Gérard Frebault
  • Dominique Petit Arakelian
  • Etienne Gilbert
  • Denise Granier
Simone Mathieu
Simone Mathieu (7 élus) Viry chatillon solidaire et citoyenne 		3 608 35,06%
  • Simone Mathieu
  • Paul Da Silva
  • Christine Binant
  • Ahmed M'saidie
  • Marie-France Eeckhoudt
  • Pascal-François Ducloux
  • Marie-Ange Bielle
Participation au scrutin Viry-Châtillon
Taux de participation 56,27%
Taux d'abstention 43,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,68%
Nombre de votants 10 683

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie Vilain
Jean-Marie Vilain Ainsi va la ville 		3 953 40,20%
Simone Mathieu
Simone Mathieu Viry chatillon solidaire et citoyenne 		2 406 24,47%
Françoise Briand
Françoise Briand Changeons viry chatillon 		1 992 20,26%
Dominique Lebreton
Dominique Lebreton Un nouvel elan pour viry-chatillon 		1 481 15,06%
Participation au scrutin Viry-Châtillon
Taux de participation 53,68%
Taux d'abstention 46,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,53%
Nombre de votants 10 192

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