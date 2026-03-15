Résultat municipale 2026 à Viry-Châtillon (91170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Viry-Châtillon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Viry-Châtillon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Viry-Châtillon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme BERENGER
Jérôme BERENGER (33 élus) AINSI VA LA VILLE 		5 538 65,31%
  • Jérôme BERENGER
  • Aurélie TROUBAT
  • Maxime CHARLET
  • Vanessa CAPELO
  • Olivier FASSI
  • Marie-Thérèse VIDAL
  • Stéphane GUINAULT
  • Bernadette MOULAY
  • Ahmed M'SAÏDIE
  • Elisabeth BARBOSA
  • Youlwen BOUVET
  • Catherine AUBERT
  • Grégory ABIDI
  • Christèle LECLERC
  • Pascal LAHURE
  • Bich Thuy NIHOUS
  • Marc CELDRAN
  • Chantal SARAZIN-LEVASSOR
  • Patrice ALARY
  • Sylvie WYSS
  • Bulent DEGERLI
  • Dominique PETIT-ARAKELIAN
  • Rachid ZAHZOUH
  • Manuela CAMACHO
  • Simon YOWA KANYNDA
  • Gwenaëlle LECOMTE
  • Hugo BOULOGNE
  • Nathalie RAMEL
  • Henri LANTERNE
  • Adeline AGIUS
  • Yunfan Victor ZHOU
  • Joëlle SOLVET-BALLAND
  • Luc MARIN-DUBUARD
Ouaddah NOURI
Ouaddah NOURI (4 élus) Ensemble pour une ville juste et durable 		1 954 23,05%
  • Ouaddah NOURI
  • Nina CHEREL
  • Bruno LEGRAS
  • Aimy CALENDREAU
Aurélien PEROUMAL
Aurélien PEROUMAL (2 élus) VIRY EN COMMUN ! 		987 11,64%
  • Aurélien PEROUMAL
  • Ké NDIAYE
Participation au scrutin Viry-Châtillon
Taux de participation 46,37%
Taux d'abstention 53,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 8 640

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Essonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Essonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Viry-Châtillon