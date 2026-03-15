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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Viry-Châtillon Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Viry-Châtillon est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 31 112 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 858 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (67,76%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 5 658 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Au sein de cette diversité sociale, près de 31,81% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 805,16 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Viry-Châtillon, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Ce que montrent les données sur le vote RN à Viry-Châtillon Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Viry-Châtillon il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 18,26% des votes lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 36,29% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 14,81% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Viry-Châtillon comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 27,57% pour les européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 25,33% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 22,07% lors du vote final.

16:58 - Viry-Châtillon : 66,09 % d'abstention à la dernière élection municipale En marge de ces élections municipales 2026, le score de l'abstention pèsera inévitablement sur les résultats de Viry-Châtillon. En 2020, l'abstention s'était dressée jusqu'à 66,09 % au premier round, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux. 6 303 votants s'étaient à l'inverse déplacés, nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du Covid. De longue date, les municipales restent pourtant, avec les élections présidentielles, un scrutin où les électeurs se mobilisent en masse, puisqu'il s'agit d'élire leur maire ou leur président. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 29,30 % localement. Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais il est instructif d'examiner la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 57,76 % en 2022 à seulement 38,86 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 55,92 % (contre 48,51 % en France). Zoomer sur ces variations lors des dernières élections permet in fine de classer Viry-Châtillon comme une commune frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Les leçons de la dernière année électorale en date à Viry-Châtillon Les Européennes 2024 à Viry-Châtillon avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (27,57%), avec derrière elle la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait récolté 20,66% des votes. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Claire Lejeune (Union de la gauche) aux avants-postes avec 39,10% au premier tour, devant Robin Reda (Majorité présidentielle) avec 32,21%. Le second round n'a pas changé grand chose, Claire Lejeune culminant à 42,27% des suffrages exprimés sur place. L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc révélé que Viry-Châtillon s'affirmait alors toujours comme une zone pivot.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections de 2022 à Viry-Châtillon ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Viry-Châtillon comme une commune au paysage politique fragmenté. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Viry-Châtillon plaçait en effet Jean-Luc Mélenchon en pole position avec 33,55% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 24,40%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,71% pour Emmanuel Macron, contre 36,29% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Viry-Châtillon plébiscitaient Robin Reda (Ensemble !) avec 35,67% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,57% des suffrages.

12:58 - Les contribuables de Viry-Châtillon se prononceront-ils sur la question fiscale ? Concernant la pression fiscale pesant sur Viry-Châtillon, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 1 130 € en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 1 383 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est pourtant passé à un peu plus de 41,19 % en 2024 (contre près de 24,82 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 907 300 euros de recettes en 2024, bien en deçà des quelque 14,82879 millions d'euros enregistrés en 2020 pour un taux stable d'environ 33,33 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Viry-Châtillon Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Viry-Châtillon se sont révélés riches d'enseignements sur le paysage politique local. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Jean-Marie Vilain (Divers droite) a pris les commandes en récoltant 3 975 suffrages (64,70%). Sur la seconde marche, Lydie Zénéré-Lima (Divers) a capté 1 647 voix (26,81%). Le trio de tête a été complété par Aurélien Peroumal (La France insoumise), avec 8,48% des suffrages. Ce succès d'emblée a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Viry-Châtillon, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire retentissante, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.