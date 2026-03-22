Résultat de l'élection municipale 2026 à Viry : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Viry

Le deuxième tour des élections municipales à Viry a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
François de Viry
François de Viry Liste Divers
Pour Viry !
  • François de Viry
  • Loreleï Dupont
  • Gary Barthassat
  • Marine Dutoit
  • Franck Bouvet
  • Aurélie Beguelin-Delaitre
  • Giovanni Valceschini
  • Laurence Altieri
  • Marc Sarrazin
  • Anita Zmijanjac
  • François Chamot
  • Danielle Desmules
  • Bernard Duret
  • Emmanuelle Secret
  • Paul Feller
  • Michèle Secret
  • Edouard Tavernier
  • Cécile Cros
  • Ludovic Paillard
  • Christine Casse
  • Thierry Philippe
  • Nathalie Beguelin
  • David Bellamy
  • Maryse Jaunin
  • Vincent Bernard
  • Mélody Guillet
  • Anthony Authier
  • Jocelyne Vincent
  • Hervé Viannay
Deborah Lassalle
Deborah Lassalle Liste Divers
VIRY EN ACTION
  • Deborah Lassalle
  • Laurent Chevalier
  • Elmas Dereli
  • Claude Barbier
  • Sandrine Rodriguez
  • Omer Maden
  • Maryline Buzin Beguelin
  • Samuel Bonhomme
  • Lucie Tihay
  • Samuel Chambron
  • Savoya Barbier
  • Brice Meynet
  • Christaline Roumy
  • François Laizé
  • Mélissa Radjouh
  • Hicham Serbi
  • Asmaa Sabbagh
  • Alexandre Neilson
  • Michèle Viollet
  • Jean-Pierre Laverrière
  • Hatice Ahat
  • Aziz Harim
  • Marine Dejean
  • Tony Loconte
  • Sandrine Pacot
  • Jolann Strobel
  • Alexandra Alberi
  • Alain Mattana
  • Laurence Camponogara
  • Mikail Gül
  • Martine Alberi
Cédric Merlot
Cédric Merlot Liste Divers
Viry 2026
  • Cédric Merlot
  • Sandrine Michalot
  • Benoit Perreard
  • Martine Bigand
  • Patrice Poirier
  • Myriam Sauze
  • Christophe Buiron
  • Delphine Loffel
  • Patrick Durand
  • Corinne Cousin
  • Pierre Bernard
  • Emmanuelle Jacquemoud
  • Yann Lachenal
  • Maud Nunes
  • Christophe Gandy
  • Marie Villard
  • Alexandre Porchet
  • Sabine Herrero
  • Michel Secret
  • Adeline Fernando
  • Laurent Escure
  • Stéphanie Bost
  • Mickaël Bost
  • Mélanie Dubus
  • Alain Michel
  • Sabine Hurathor
  • Teddy Colloud
  • Pascaline Morel
  • Samuel Chatellain
  • Maud Jame
  • Jean-François Philagor

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Viry

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric MERLOT
Cédric MERLOT (Ballotage) Viry 2026 		582 39,22%
Deborah LASSALLE
Deborah LASSALLE (Ballotage) VIRY EN ACTION 		460 31,00%
François DE VIRY
François DE VIRY (Ballotage) Pour Viry ! 		442 29,78%
Participation au scrutin Viry
Taux de participation 49,14%
Taux d'abstention 50,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,26%
Nombre de votants 1 510

Source : ministère de l’Intérieur

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