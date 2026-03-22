Résultat de l'élection municipale 2026 à Viry : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Viry [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Viry sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Viry.
L'actu des élections municipales 2026 à Viry
11:45 - Les premiers résultats de l'élection 2026 à Viry
Cédric Merlot a terminé en tête du premier volet des élections municipales 2026 à Viry la semaine dernière, avec 39,22 % des suffrages exprimés. À sa suite, Deborah Lassalle s'est classée deuxième avec 31,00 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, avec 29,78 %, François De Viry (Divers droite) est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Viry, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 49,14 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Viry
Le deuxième tour des élections municipales à Viry a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
François de Viry
Liste Divers
Pour Viry !
|
|
Deborah Lassalle
Liste Divers
VIRY EN ACTION
|
|
Cédric Merlot
Liste Divers
Viry 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Viry
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric MERLOT (Ballotage) Viry 2026
|582
|39,22%
|Deborah LASSALLE (Ballotage) VIRY EN ACTION
|460
|31,00%
|François DE VIRY (Ballotage) Pour Viry !
|442
|29,78%
|Participation au scrutin
|Viry
|Taux de participation
|49,14%
|Taux d'abstention
|50,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,26%
|Nombre de votants
|1 510
Source : ministère de l’Intérieur
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