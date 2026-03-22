Résultat de l'élection municipale 2026 à Viry : les résultats du 2e tour

Programme de Deborah Lassalle à Viry (VIRY EN ACTION)

Mobilité et Transports

La liste Viry en Action propose de nouvelles solutions de mobilité pour réduire le trafic dans la commune. Cela inclut le développement de lignes de bus et de pistes cyclables, ainsi que la réouverture de la gare de Viry. L'objectif est de renforcer la sécurité des piétons et d'éviter l'afflux de nouvelles voitures.

Santé et Accompagnement Social

Un des axes prioritaires est d'améliorer l'offre de santé et l'accompagnement social pour les habitants. Cela passe par le développement du Centre municipal de santé et la mise en place d'un soutien dédié aux personnes vulnérables. La création d'un club des aînés est également envisagée pour renforcer le lien social.

Éducation et Écoles

La liste met un accent particulier sur la nécessité d'adapter les écoles aux besoins des enfants et des familles. Cela inclut la construction d'une nouvelle école au centre-bourg et la rénovation de l'école de Malagny. Ces initiatives visent à offrir un cadre d'apprentissage optimal pour les jeunes Viroises et Virois.

Sécurité et Prévention

La sécurité des habitants et des commerces est une priorité pour Viry en Action. Des mesures comme le déploiement de la vidéoprotection et le renforcement de la police municipale sont prévues. L'amélioration de la coordination avec les habitants pour prévenir les cambriolages est également un point essentiel de leur programme.