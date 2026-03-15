Résultat municipale 2026 à Visan (84820) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Visan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Visan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Visan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric PHETISSON
Eric PHETISSON (16 élus) Unissons-nous pour Visan 		654 69,06%
  • Eric PHETISSON
  • Stéphanie BOYER
  • Bernard RACANIERE
  • Audrey SAUREL
  • Jean-Claude SICARD
  • Lydia FORD
  • Philippe LECAUCHOIS
  • Frédérique GARDE GUENIN
  • Serge JALIFIER
  • Josette SABOLY
  • Florent FERRIER
  • Agnès LEBLOND DESANLIS
  • Romain BRUN
  • Justine CHARRA
  • François-Pierre JULIEN
  • Catherine CAULI
Romain LAGET
Romain LAGET (3 élus) Élan pour Visan 		293 30,94%
  • Romain LAGET
  • Elisabeth VELLAY
  • Hubert HEMART
Participation au scrutin Visan
Taux de participation 63,50%
Taux d'abstention 36,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Nombre de votants 988

Source : ministère de l’Intérieur

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