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19:20 - Visan : démographie et socio-économie impactent les municipales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Visan montrent des tendances nettes susceptibles d'influencer le résultat des élections municipales. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la localité, 14,56% des résidents sont des enfants, et 35,57% de plus de 60 ans. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (27,85%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1103 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,16%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (10,05%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,15%, comme à Visan, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

17:57 - Quels scores du RN à Visan avant les élections de 2026 ? Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste à la dernière élection municipale à Visan en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 31,63% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 55,30% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 37,15% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste sécurisait 55,02% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,28% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 48,07% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 64,57% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Marie-France Lorho.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Visan À l'occasion des municipales, la valeur de la participation agira lourdement sur les résultats de Visan. Il y a six ans, le premier round des municipales avait vu 57,79 % des inscrits se rendre aux urnes dans la commune, une mobilisation plutôt forte (l'abstention avait donc culminé à 42,21 %) alors que le scrutin était incertain, en pleine pandémie de Covid. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les citoyens se rendent le plus aux urnes, les figures du maire et du président occupant une place centrale. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une participation de 75,78 %. Si la nature de ces élections se distingue des enjeux purement locaux, il est intéressant d'analyser la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. En 2022, les législatives livraient de leur côté une participation de 47,45 % (47,51 % au national), avant de bondir à 70,57 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes avaient mobilisé 57,28 % des électeurs. Cette photographie de la participation depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une ville assez participative par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Visan Marie-France Lorho (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections législatives à Visan au printemps 2024 avec 48,07%. Monia Galvez (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 21,77%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marie-France Lorho culminant à 64,57% des votes localement. À l'occasion du match européen près d'un mois plus tôt, les citoyens de Visan avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 42,28% des votes. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Visan s'était clairement orientée à l'extrême droite Lors des législatives de 2022, les votants de Visan plébiscitaient Marie-France Lorho (RN) avec 37,15% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie-France Lorho virant de nouveau en tête avec 55,02% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Visan privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (31,63%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 21,18%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,30% pour Marine Le Pen, contre 44,70% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Visan comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - À Visan, les impôts sont stables avant l'élection En matière d'impôts locaux à Visan, la somme moyenne réglée par ménage imposable a représenté 1 119 € en 2024 (dernières données en date) contre 1 009 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 33,79 % en 2024 (contre près de 18,66 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 155 590 € en 2024. Un total bien loin des 499 100 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 14,01 %. Cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Visan Les résultats des précédentes élections municipales à Visan ont livré un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Corinne Testud-Robert a pris l'ascendant sur ses rivaux en recueillant 59,13% des bulletins. Juste derrière, Jean Prevost a rassemblé 40,86% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de Corinne Testud-Robert a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Visan, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Le bloc minoritaire devra redoubler d'efforts ce dimanche afin de renverser cette hégémonie, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.