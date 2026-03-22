Résultat municipale 2026 à Visseiche (35130) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Visseiche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Visseiche, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Visseiche [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurence DELAUNAY (12 élus) OSER LE CHANGEMENT
|265
|53,86%
|
|Bruno GATEL (3 élus) AVEC VOUS POUR VISSEICHE
|227
|46,14%
|
|Participation au scrutin
|Visseiche
|Taux de participation
|79,00%
|Taux d'abstention
|21,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,98%
|Nombre de votants
|504
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Visseiche - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno GATEL (Ballotage) AVEC VOUS POUR VISSEICHE
|232
|46,12%
|Laurence DELAUNAY (Ballotage) OSER LE CHANGEMENT
|146
|29,03%
|Vincent DAUVIER (Ballotage) VISSEICHE AUTREMENT
|125
|24,85%
|Participation au scrutin
|Visseiche
|Taux de participation
|79,87%
|Taux d'abstention
|20,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,20%
|Nombre de votants
|508
Election municipale 2026 à Visseiche [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Visseiche sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Visseiche.
L'actu des élections municipales 2026 à Visseiche
18:38 - Le choc de la dernière année électorale en date à Visseiche
La physionomie politique de Visseiche a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune dessinait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite radicale. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (38,32%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Visseiche avaient ensuite propulsé aux avants-postes Françoise Gilois (Rassemblement National) avec 45,00% au premier tour, devant Christine Le Nabour (Ensemble !) avec 34,55%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Françoise Gilois culminant à 51,45% des suffrages exprimés dans la commune.
15:57 - Quel était le résultat des dernières élections à Visseiche ?
À l'occasion des élections municipales il y a 6 ans à Visseiche, les résultats ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Pour rappel, ce scrutin se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et non des listes, offrant aux votants l'opportunité de panacher. 10 candidats ont été élus au premier tour. Vincent Dauvier a réuni le plus grand nombre de votes avec 221 suffrages (55,66%). À la suite, Eric Friteau a obtenu 216 bulletins valides (54,40%). Le trio de tête a été complété par Ludovic Hareau, s'adjugeant 208 suffrages (52,39%). Un second tour a ensuite été organisé avec 21 candidats en lice. Lors de ce second tour, Claude Simon a recueilli 48,57% des bulletins, suivi par Jean-Pierre Besnard qui a obtenu 202 électeurs (47,86%) et Joseph Gourdel réunissant 47,15% des bulletins. Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. En ce dimanche d'élections municipales 2026 à Visseiche, les citoyens sont une nouvelle fois appelés à choisir leurs représentants dans cette configuration très spéciale. En France, le dispositif électoral particulier sans liste appartient toutefois au passé.
13:58 - Le 2e tour des municipales à Visseiche donne lieu à un duel serré
Le duel oppose donc ce dimanche Laurence Delaunay (DIV) et la liste de Bruno Gatel (DIV), comme le précisent les candidatures officielles pour le second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Notons que Vincent Dauvier, qui pouvait participer grâce à son score du premier tour, n'est pas présent à ce second tour. Les votants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Visseiche, pour accomplir leur devoir civique.
11:59 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Visseiche pour les élections
Les élections municipales 2026 à Visseiche ont vu Bruno Gatel s'imposer dimanche dernier avec 46,12 % des votes. Ensuite, Laurence Delaunay s'est classée deuxième avec 29,03 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Vincent Dauvier est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Visseiche, le rendez-vous électoral a vu 79,87 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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