Résultat municipale 2026 à Visseiche (35130) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Visseiche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Visseiche, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Visseiche [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence DELAUNAY
Laurence DELAUNAY (12 élus) OSER LE CHANGEMENT 		265 53,86%
  • Laurence DELAUNAY
  • Francky LELIÈVRE
  • Nadège MARTINEAU
  • David SAUDRAIS
  • Clara GALODÉ
  • Cyril MOREAU
  • Lucile JANNIER
  • Sébastien RÉGNIER
  • Sabrina VIEIRA
  • Gérard ROUSSELIN
  • Geneviève LAIRYS
  • Yannick MOREL
Bruno GATEL
Bruno GATEL (3 élus) AVEC VOUS POUR VISSEICHE 		227 46,14%
  • Bruno GATEL
  • Tiphaine COCHET
  • Clément DAGUIN
Participation au scrutin Visseiche
Taux de participation 79,00%
Taux d'abstention 21,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Nombre de votants 504

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Ille-et-Vilaine ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Ille-et-Vilaine. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Visseiche - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno GATEL
Bruno GATEL (Ballotage) AVEC VOUS POUR VISSEICHE 		232 46,12%
Laurence DELAUNAY
Laurence DELAUNAY (Ballotage) OSER LE CHANGEMENT 		146 29,03%
Vincent DAUVIER
Vincent DAUVIER (Ballotage) VISSEICHE AUTREMENT 		125 24,85%
Participation au scrutin Visseiche
Taux de participation 79,87%
Taux d'abstention 20,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,20%
Nombre de votants 508

Villes voisines de Visseiche

En savoir plus sur Visseiche