Résultat municipale 2026 à Vitrac (63410) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vitrac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vitrac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vitrac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique DERIGON
Dominique DERIGON (9 élus) 100% VITRAC 		137 52,09%
  • Dominique DERIGON
  • Véronique SCHUTZER
  • Laurent GUILPAIN
  • Mireille BOURBON
  • Jean-Luc MONOT
  • Katell LANNAREIX
  • Fabrice PAJOT
  • Charline BICAN--ZOURDOS
  • Anthony GAUTHEY
Gérard SOULIER
Gérard SOULIER (2 élus) ENSEMBLE POUR VITRAC, LA FORCE DE L'EXPERIENCE, L'ESPRIT DU COLLECTIF 		126 47,91%
  • Gérard SOULIER
  • Denise BRUNIER
Participation au scrutin Vitrac
Taux de participation 88,08%
Taux d'abstention 11,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 266

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Vitrac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique DERIGON
Dominique DERIGON (Ballotage) 100% VITRAC 		118 50,00%
Gérard SOULIER
Gérard SOULIER (Ballotage) ENSEMBLE POUR VITRAC, LA FORCE DE L'EXPERIENCE, L'ESPRIT DU COLLECTIF 		118 50,00%
Participation au scrutin Vitrac
Taux de participation 81,79%
Taux d'abstention 18,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,83%
Nombre de votants 247

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