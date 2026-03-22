Résultat municipale 2026 à Vitrac (63410) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vitrac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vitrac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vitrac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique DERIGON (9 élus) 100% VITRAC
|137
|52,09%
|
|Gérard SOULIER (2 élus) ENSEMBLE POUR VITRAC, LA FORCE DE L'EXPERIENCE, L'ESPRIT DU COLLECTIF
|126
|47,91%
|
|Participation au scrutin
|Vitrac
|Taux de participation
|88,08%
|Taux d'abstention
|11,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|266
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Vitrac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique DERIGON (Ballotage) 100% VITRAC
|118
|50,00%
|Gérard SOULIER (Ballotage) ENSEMBLE POUR VITRAC, LA FORCE DE L'EXPERIENCE, L'ESPRIT DU COLLECTIF
|118
|50,00%
|Participation au scrutin
|Vitrac
|Taux de participation
|81,79%
|Taux d'abstention
|18,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,83%
|Nombre de votants
|247
Election municipale 2026 à Vitrac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vitrac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vitrac.
L'actu des élections municipales 2026 à Vitrac
18:34 - Comment a voté Vitrac lors des dernières élections ?
Les élections européennes 2024 à Vitrac avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (33,00%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 14,50% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Vitrac avaient ensuite placé en tête Isabelle Dupré (Rassemblement National) avec 39,39% au premier tour, devant Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) avec 37,66%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 54,46%. La situation politique de Vitrac a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.
15:57 - Le résultat des dernières élections municipales à Vitrac
Les résultats des dernières élections municipales à Vitrac ont livré un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Signalons que les électeurs pouvaient barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, cette élection s'étant tenue en l'absence de liste, avec seulement des candidatures à titre individuel. 11 candidats ont été élus au premier tour. Lors de ce premier round, Jessica Teixeira-Portalier a réuni le plus de suffrages avec 184 voix (92,46%). Juste derrière, Coralie Lerat a obtenu 89,94% des votes. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les élections municipales 2026 à Vitrac, ces équilibres très spécifiques aux petites communes vont encore peser. Le dispositif électoral particulier sans liste appartient toutefois au passé.
13:58 - Un duel pour le 2e tour de l'élection municipale de Vitrac
Ce 22 mars, les électeurs ont donc la mission de départager Gérard Soulier (DIV) et sa liste "Ensemble Pour Vitrac, La Force De L'experience, L'esprit Du Collectif" et Dominique Derigon, à la tête de "100% Vitrac" (DIV), comme l'indique la liste des candidats au second tour diffusée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Le bureau de vote de la commune de Vitrac fermera ses portes à 18 heures en prévision du dépouillement.
11:59 - Les résultats du premier tour des élections municipales à Vitrac
Dimanche dernier, c'est Dominique Derigon qui a pris la pole position en s'adjugeant 50,00 % des suffrages exprimés. À sa suite, Gérard Soulier est arrivé en deuxième position avec 50,00 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. À noter que pour ce premier tour à Vitrac, le rendez-vous électoral a mobilisé 81,79 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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