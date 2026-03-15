Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitré : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vitré

Tête de listeListe
Erwann Rougier
Erwann Rougier Liste divers gauche
VITRÉ EN COMMUN
  • Erwann Rougier
  • Nadège Le Floch
  • Jean-Benoit Gerbaud
  • Jalila Giraud
  • Vincent Metrard
  • Carine Pouëssel
  • Nicolas Kerdraon
  • Gwenola Lemasson
  • Romain Scimia
  • Irène Sipos
  • Nicolas Guillier
  • Myriam Allain Galesne
  • Guillaume Porcher
  • Roseline Pontgelard
  • Bertrand Fotso Nzomigni
  • Mounia Darwich
  • Jérémy Seigle
  • Cécile Vettier
  • Jack Morel à L'Huissier
  • Solène Quéau
  • Quentin Lebacle
  • Mathilde Baisero
  • Samuel Hellard
  • Rozenn Coconnier
  • François Roux
  • Annabel Gahier
  • Damien Masselot
  • Samira Said
  • Léo Vinet
  • Catherine Marquis
  • Thierry Dupin
  • Olivia Ribot
  • Benoît Chalet
  • Pauline Dumont
  • David Rocu
Gilles Renault
Gilles Renault Liste divers gauche
Vitré en vrai, Vitré à gauche
  • Gilles Renault
  • Aurélie Lemée
  • Adrien Hubert
  • Catherine Monnier
  • Pierrick Morin
  • Léa Hwang
  • Thomas Toudroit
  • Brigitte Milo
  • Philippe Randal
  • Marie Meyer
  • Alexis Walsh
  • Camille Fouillet
  • Mourad Bounaaja
  • Marceline Lucas
  • Antoine Noël
  • Irène Moreau
  • Jean-Yves Hélandais
  • Emilie Roger Morlier
  • Benoît Brault
  • Laurence Bellamy
  • Julien Louchard
  • Patricia Delalande
  • Henri Noël
  • Cathy Audouin
  • Laurent Caraes
  • Ludmilla Doisy
  • Yann Gouyette
  • Claire Doré
  • Anthony Faucogney
  • Anne-Marie Kerignard
  • Baptiste Jaguelin
  • Noëlle Tireau
  • Yves Lecompte
  • Claudine Gaudré
  • Lucas Valour
Pierre Léonardi
Pierre Léonardi Liste divers centre
AGIR POUR VITRÉ
  • Pierre Léonardi
  • Alexandra Lemercier
  • Paul Lapause
  • Christine Heude
  • Lionel Le Mignant
  • Sophie Marquant
  • Fabien Lamiré
  • Vanessa Allain
  • Freddy Andrieux-Bizeul
  • Anne Bridel
  • Philippe Maignan
  • Carine Germond
  • Patrick Planchet
  • Pauline Segretain
  • Benoît Houyère
  • Justine Debriffe
  • Bruno Linne
  • Esthercadlie Carbon
  • Emmanuel Couvert
  • Maryvonne Travers
  • Nicolas Gravellier
  • Janine Blum
  • Pierrick Chouan
  • Roseline Knézic
  • Jean-Louis Bahu
  • Nicole Génin
  • Pierre Dufeu
  • Marie-Noëlle Morfoisse
  • Gontran Paillard
  • Inès Manceau
  • Denis Férard
  • Gaëlle Salou-Joudiou
  • Jean Messé

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle Le Callennec
Isabelle Le Callennec (27 élus) Vitré au coeur 		3 671 55,62%
  • Isabelle Le Callennec
  • Paul Lapause
  • Alexandra Lemercier
  • Pierre Léonardi
  • Danielle Mathieu
  • Christophe Le Bihan
  • Constance Mouchotte
  • Fabrice Heulot
  • Anne Bridel
  • Jean-Yves Besnard
  • Vanessa Allain
  • Nicolas Mijoule
  • Marie-Cécile Tarriol
  • Michel Perret
  • Pauline Segretain
  • Philippe Maignan
  • Catherine Delhommel
  • Emmanuel Couvert
  • Isabelle Dussous
  • Pierre Dufeu
  • Nicole Génin
  • Gontran Paillard
  • Caroline Pichot Malin
  • Daniel Ngosong
  • Marie-Noëlle Morfoisse
  • Gilles Guillon
  • Cécile Besnard
Erwann Rougier
Erwann Rougier (2 élus) Vitré, solidaire et écologique 		1 085 16,44%
  • Erwann Rougier
  • Carine Pouëssel
Marie-Cécile Duchesne
Marie-Cécile Duchesne (2 élus) Ensemble pour vitré 		891 13,50%
  • Marie-Cécile Duchesne
  • Anthony Morel
Nicolas Kerdraon
Nicolas Kerdraon (2 élus) Avec vitré 		782 11,85%
  • Nicolas Kerdraon
  • Nadège Le Floch
Hubert Sevin
Hubert Sevin Rassemblement pour vitré 		170 2,57%
Participation au scrutin Vitré
Taux de participation 49,38%
Taux d'abstention 50,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 732

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Mehaignerie
Pierre Mehaignerie (29 élus) Vitré responsable et entreprenante 		5 639 76,23%
  • Pierre Mehaignerie
  • Anne Charlot
  • Jean-Yves Besnard
  • Christine Cloarec
  • Paul Lapause
  • Marie-Cécile Duchesne
  • Jean-Pierre Lebry
  • Danielle Mathieu
  • Bruno Maisonneuve
  • Michèle Pracht
  • Antony Morel
  • Jeanine Lebouc
  • Xavier Pasquer
  • Marie-Annick Bouquay
  • Fabrice Heulot
  • Constance Mouchotte
  • Lionel Le Mignant
  • Carole-Anne Chehabeddine
  • Pascal Souvestre
  • Jeannette De Monneron
  • Jean-Luc Veillé
  • Nathalie Martin
  • Paul Travers
  • Viviane Guermont
  • Pascal Bouvier
  • Catherine Delanoe
  • Gontran Paillard
  • Christèle Tropee
  • Pierre Leonardi
Hervé Utard
Hervé Utard (4 élus) Osez l'avenir 		1 758 23,76%
  • Hervé Utard
  • Noëlle Tireau
  • Pierrick Morin
  • Nelly Baudouin
Participation au scrutin Vitré
Taux de participation 60,12%
Taux d'abstention 39,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,69%
Nombre de votants 7 761

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