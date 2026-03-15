Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitré : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitré [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vitré sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vitré.
L'actu des élections municipales 2026 à Vitré
13:46 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Vitré
Pour ce qui est des contributions locales à Vitré, la somme moyenne payée par ménage imposable a représenté 971 euros en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 742 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à environ 38,31 % en 2024 (contre près de 16,24 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 261 100 € en 2024, loin des quelque 3,53215 millions d'euros récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 15,01 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune.
11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat des municipales de 2020 à Vitré
Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont plus que jamais influencés par le verdict du dernier scrutin municipal à Vitré. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Isabelle Le Callennec (Divers centre) a creusé l'écart avec 55,62% des voix. Dans la position du principal opposant, Erwann Rougier (Divers gauche) a recueilli 16,44% des votes. Une troisième force s'est dégagée derrière Marie-Cécile Duchesne (Divers centre), glanant 891 bulletins (13,50%). Cette victoire sans appel a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette élection de 2026 à Vitré, cette géographie électorale a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Faire basculer une majorité aussi écrasante constituera un défi colossal pour les forces d'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Restez informé sur les municipales à Vitré
Ce dimanche 15 mars 2026, les votants de Vitré sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise sanitaire. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche a été publiée ci-dessous. Les 14 bureaux de vote de l'agglomération de Vitré seront ouverts de 8 h à 18 h pour permettre aux électeurs de décider. Cette page affichera les résultats à Vitré à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vitré
|Tête de listeListe
|
Erwann Rougier
Liste divers gauche
VITRÉ EN COMMUN
|
|
Gilles Renault
Liste divers gauche
Vitré en vrai, Vitré à gauche
|
|
Pierre Léonardi
Liste divers centre
AGIR POUR VITRÉ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle Le Callennec (27 élus) Vitré au coeur
|3 671
|55,62%
|
|Erwann Rougier (2 élus) Vitré, solidaire et écologique
|1 085
|16,44%
|
|Marie-Cécile Duchesne (2 élus) Ensemble pour vitré
|891
|13,50%
|
|Nicolas Kerdraon (2 élus) Avec vitré
|782
|11,85%
|
|Hubert Sevin Rassemblement pour vitré
|170
|2,57%
|Participation au scrutin
|Vitré
|Taux de participation
|49,38%
|Taux d'abstention
|50,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 732
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Mehaignerie (29 élus) Vitré responsable et entreprenante
|5 639
|76,23%
|
|Hervé Utard (4 élus) Osez l'avenir
|1 758
|23,76%
|
|Participation au scrutin
|Vitré
|Taux de participation
|60,12%
|Taux d'abstention
|39,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,69%
|Nombre de votants
|7 761
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