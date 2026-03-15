Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitrolles : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vitrolles

Tête de listeListe
Fabien Bravi
Fabien Bravi Liste du Rassemblement National
en ordre
  • Fabien Bravi
  • Angélique Sidou
  • Stéphane Waharte
  • Cécile Demolon
  • Alain Gaude
  • Amandine Giraud
  • Jean Pierre Gachet
  • Stéphanie Rapetto
  • Christopher Holl
  • Stéphanie Roman
  • Heriniaina Ratsimbazafy
  • Martine Conticello
  • Jean Marc Descombes-Lavoix
  • Christele Esteve
  • Paul Emile Lorthioir
  • Marjorie Comtet
  • Chem-Eddine Bekenniche
  • Leïa Dissaux
  • Jean Larlet
  • Céline Blanc
  • David Bon
  • Michèle Casa
  • Steven Bernard
  • Laurence Baroche
  • Cyrille Mathieu
  • Marguerite Pandolfi
  • Jean-Paul Buleux
  • Sandrine Lemarcis
  • Laurent Roscio
  • Dominique Champeaux
  • Stephane Abrahamian
  • Virginie Pellerin
  • Nicolas Donati
  • Yolaine Yagoub
  • Georges Ract
  • Barbara Lo Verde
  • Ludovic Cappaï
  • Manuella Houlet
  • Armand Braye
  • Jocelyne Blanc
  • Alexis Morel
Philip Farrugia
Philip Farrugia Liste divers centre
VITROLLES UNIE
  • Philip Farrugia
  • Beatrice Sylvia Nieto
  • Xavier Alliotte
  • Karima Hammami
  • Maxime Torrente
  • Julia Propos
  • Sofiane Nabil Barchiche
  • Christ d'Amore
  • Ali Belgacem
  • Stephanie Tourtet
  • Helmi Ayari
  • Ouissem Naoun
  • Marcel Liccia
  • Véronique Sahun
  • Hervé Boccia
  • Fadela Labiod
  • Jerome Sevilla
  • Delphine Praticci
  • Ryan Ouanzar
  • Marie-Laure Mazeas
  • Florent Julien Mony
  • Milene Franc
  • Antoine Chaussade
  • Pascale Coniglio
  • Ramzi Barchiche
  • Marielle Bernard
  • Jean-Michel Santiago
  • Celine Ponsoda
  • Jose Garcia
  • Salima Latreche
  • Kylian Enzo Romano
  • Carla-Laetitia Masotti
  • Philippe Bizouard
  • Claire Chaize
  • Olivier Dutoit
  • Ines Yahiaoui
  • Yousouf Utsahoi
  • Claire Ouziel Bay
  • Michel-Marie Chentil
  • Nora Belgacem
  • Florian Petit
Loïc Gachon
Loïc Gachon Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR VITROLLES
  • Loïc Gachon
  • Lalia Attaf
  • Thomas Robert
  • Maryline Czurka
  • Malik Mersali
  • Martine Miglior
  • Daniel Amar
  • Nadine Cuillière
  • Frédéric Izacard
  • Isabelle Rovarino
  • Michel Piquet
  • Jïn Nersessian
  • Doumé Sow
  • Anissa Merakchi
  • Didier Saura
  • Roxane Moro
  • Malick Sahraoui
  • Annie Berthollaz
  • Lionel Guardado
  • Aure-Eline Biron
  • Joris Coppens
  • Isabelle Chauvin
  • Julien Mengeaud
  • Carole Martinez
  • Jean-Luc Ruffin
  • Kadija Rafia
  • Cyriaque Hanachi
  • Séverine Chabrol
  • Fouad Benihya
  • Odette Descloux
  • Frédéric de Souza
  • Marianne Gillet
  • Jean-Claude Mathon
  • Iman-Nour Ben-Amara
  • Jimmy Behague
  • Florence Zemour
  • Jean-François Perles
  • Françoise Rioual
  • Henri-Michel Porte

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc Gachon
Loïc Gachon (30 élus) Vitrolles ensemble 		4 561 50,71%
  • Loïc Gachon
  • Maryline Czurka
  • Jean-Claude Mondoloni
  • Marie-Claude Michel
  • Malik Mersali
  • Isabelle Rovarino
  • Philippe Gardiol
  • Lalia Attaf
  • Henri-Michel Porte
  • Isabelle Chauvin
  • Daniel Amar
  • Pascale Morbelli
  • Didier Saura
  • Nadine Cuilliere
  • Malick Sahraoui
  • Jin Nersessian
  • Michel Renaudin
  • Annie Berthollaz
  • Michel Piquet
  • Julie Caruso
  • Frédéric De Souza
  • Amélie Rosadoni
  • Jean-Pierre Michel
  • Katia Lehnert
  • David Jesné
  • Odette Descloux
  • Gérard Oulié
  • Kadija Rafia
  • Julien Mengeaud
  • Bernadette Hamou Therrey
Alain Arezki
Alain Arezki (4 élus) Convergence ecologique et citoyenne 		1 730 19,23%
  • Alain Arezki
  • Nathalie Sirben
  • Jean-Claude Denjean
  • Sandra Dumoulin
Philippe Sanchez
Philippe Sanchez (4 élus) Un avenir pour vitrolles 		1 681 18,69%
  • Philippe Sanchez
  • Irène Jonniaux
  • Georges Ract
  • Martine Conticello
Christian Borelli
Christian Borelli (1 élu) Vitrolles vous appartient 		682 7,58%
  • Christian Borelli
Bruno Morosini
Bruno Morosini Un vitrollais pour vitrolles 		339 3,76%
Participation au scrutin Vitrolles
Taux de participation 38,55%
Taux d'abstention 61,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 245

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc Gachon
Loïc Gachon (29 élus) Vitrolles avance 		7 007 47,02%
  • Loïc Gachon
  • Marie-Claude Michel
  • Jean-Claude Mondoloni
  • Pascale Morbelli
  • Daniel Amar
  • Nadine Cuilliere
  • Claude Michel
  • Nathalie Busvel-Sirben
  • Alain Arezki
  • Dominique Taguelmint
  • Henri-Michel Porte
  • Odette Descloux
  • Michel Renaudin
  • Sophie Alliotte
  • Didier Saura
  • Isabelle Rovarino
  • Eric Olivi
  • Diane Imbert-Obino
  • David Jesne
  • Jïn Nersessian
  • Michel Piquet
  • Lalia Attaf
  • Frédéric De Souza
  • Marie-Thérèse Thibaut
  • Eric Sirben
  • Karima Hammami
  • Jean-Pierre Michel
  • Kadija Rafia
  • Julien Mengeaud
Marcel Yde
Marcel Yde (6 élus) Vitrolles bleu marine 		4 926 33,05%
  • Marcel Yde
  • Michelle Doizy
  • Pierre Messika
  • Antoinette Delattre
  • Albert Porta
  • Danielle Raffenne
Christian Borelli
Christian Borelli (4 élus) Vitrolles d'abord ! 		2 968 19,91%
  • Christian Borelli
  • Nicole Laurent
  • Alain Cesari
  • Marie-Claude Rigaud
Participation au scrutin Vitrolles
Taux de participation 63,21%
Taux d'abstention 36,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,91%
Nombre de votants 15 508

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc Gachon
Loïc Gachon Vitrolles avance 		4 798 33,50%
Marcel Yde
Marcel Yde Vitrolles bleu marine 		3 500 24,44%
Christian Borelli
Christian Borelli Vitrolles d'abord ! 		2 517 17,57%
Malik Mersali
Malik Mersali Osez vitrolles 		1 220 8,52%
Christine Leuthy-Molina
Christine Leuthy-Molina Le renouveau pour vitrolles 		1 041 7,27%
Christiane Aleman
Christiane Aleman Vitrolles autrement 		759 5,30%
Jean-Paul Del-Grande
Jean-Paul Del-Grande Vitrolles a l'unisson 		361 2,52%
Aminda Huille
Aminda Huille S'unir et resister pour défendre les besoins de la population soutenue par le parti ouvrier indépendant 		123 0,85%
Participation au scrutin Vitrolles
Taux de participation 59,83%
Taux d'abstention 40,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,43%
Nombre de votants 14 675

Villes voisines de Vitrolles

En savoir plus sur Vitrolles