Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitrolles : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitrolles [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vitrolles sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vitrolles.
L'actu des élections municipales 2026 à Vitrolles
13:46 - Vitrolles : la situation fiscale observée à l'approche des municipales
Du côté de la fiscalité de Vitrolles, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 1 746 euros en 2024 (dernières données en date) contre 1 445 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 52,72 % en 2024 (contre 37,67 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 148 100 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des quelque 3,38806 millions d'euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 8,90 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources.
11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Vitrolles
La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Vitrolles s'avère particulièrement éclairante. Lors de la première manche de ce scrutin, Loïc Gachon (Parti socialiste) a fait la course en tête avec 4 561 suffrages (50,71%). En deuxième position, Alain Arezki (Europe Ecologie-Les Verts) a obtenu 19,23% des voix. Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ces municipales 2026 à Vitrolles, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Face à cette victoire retentissante, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Bureaux de vote à Vitrolles : les horaires d'ouverture
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 25 bureaux de vote de Vitrolles sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Le premier tour des élections municipales 2026 se tient ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de renouveler les élus locaux des 35 000 communes françaises. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. La liste des prétendants en 2026 est consultable ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vitrolles
|Tête de listeListe
|
Fabien Bravi
Liste du Rassemblement National
en ordre
|
|
Philip Farrugia
Liste divers centre
VITROLLES UNIE
|
|
Loïc Gachon
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR VITROLLES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc Gachon (30 élus) Vitrolles ensemble
|4 561
|50,71%
|
|Alain Arezki (4 élus) Convergence ecologique et citoyenne
|1 730
|19,23%
|
|Philippe Sanchez (4 élus) Un avenir pour vitrolles
|1 681
|18,69%
|
|Christian Borelli (1 élu) Vitrolles vous appartient
|682
|7,58%
|
|Bruno Morosini Un vitrollais pour vitrolles
|339
|3,76%
|Participation au scrutin
|Vitrolles
|Taux de participation
|38,55%
|Taux d'abstention
|61,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 245
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc Gachon (29 élus) Vitrolles avance
|7 007
|47,02%
|
|Marcel Yde (6 élus) Vitrolles bleu marine
|4 926
|33,05%
|
|Christian Borelli (4 élus) Vitrolles d'abord !
|2 968
|19,91%
|
|Participation au scrutin
|Vitrolles
|Taux de participation
|63,21%
|Taux d'abstention
|36,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,91%
|Nombre de votants
|15 508
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc Gachon Vitrolles avance
|4 798
|33,50%
|Marcel Yde Vitrolles bleu marine
|3 500
|24,44%
|Christian Borelli Vitrolles d'abord !
|2 517
|17,57%
|Malik Mersali Osez vitrolles
|1 220
|8,52%
|Christine Leuthy-Molina Le renouveau pour vitrolles
|1 041
|7,27%
|Christiane Aleman Vitrolles autrement
|759
|5,30%
|Jean-Paul Del-Grande Vitrolles a l'unisson
|361
|2,52%
|Aminda Huille S'unir et resister pour défendre les besoins de la population soutenue par le parti ouvrier indépendant
|123
|0,85%
|Participation au scrutin
|Vitrolles
|Taux de participation
|59,83%
|Taux d'abstention
|40,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,43%
|Nombre de votants
|14 675
Villes voisines de Vitrolles
- Vitrolles (13127)
- Ecole primaire à Vitrolles
- Maternités à Vitrolles
- Crèches et garderies à Vitrolles
- Classement des collèges à Vitrolles
- Salaires à Vitrolles
- Impôts à Vitrolles
- Dette et budget de Vitrolles
- Climat et historique météo de Vitrolles
- Accidents à Vitrolles
- Délinquance à Vitrolles
- Inondations à Vitrolles
- Nombre de médecins à Vitrolles
- Pollution à Vitrolles
- Entreprises à Vitrolles
- Prix immobilier à Vitrolles