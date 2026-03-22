Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitrolles : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vitrolles

Le deuxième tour des élections municipales à Vitrolles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Fabien Bravi
Fabien Bravi Liste du Rassemblement National
en ordre
  • Fabien Bravi
  • Angélique Sidou
  • Stéphane Waharte
  • Cécile Demolon
  • Alain Gaude
  • Amandine Giraud
  • Jean Pierre Gachet
  • Stéphanie Rapetto
  • Christopher Holl
  • Stéphanie Roman
  • Heriniaina Ratsimbazafy
  • Martine Conticello
  • Jean Marc Descombes-Lavoix
  • Christele Esteve
  • Paul Emile Lorthioir
  • Marjorie Comtet
  • Chem-Eddine Bekenniche
  • Leïa Dissaux
  • Jean Larlet
  • Céline Blanc
  • David Bon
  • Michèle Casa
  • Steven Bernard
  • Laurence Baroche
  • Cyrille Mathieu
  • Marguerite Pandolfi
  • Jean-Paul Buleux
  • Sandrine Lemarcis
  • Laurent Roscio
  • Dominique Champeaux
  • Stephane Abrahamian
  • Virginie Pellerin
  • Nicolas Donati
  • Yolaine Yagoub
  • Georges Ract
  • Barbara Lo Verde
  • Ludovic Cappaï
  • Manuella Houlet
  • Armand Braye
  • Jocelyne Blanc
  • Alexis Morel
Philip Farrugia
Philip Farrugia Liste divers centre
VITROLLES UNIE
  • Philip Farrugia
  • Beatrice Sylvia Nieto
  • Xavier Alliotte
  • Karima Hammami
  • Maxime Torrente
  • Julia Propos
  • Sofiane Nabil Barchiche
  • Christ d'Amore
  • Ali Belgacem
  • Stephanie Tourtet
  • Helmi Ayari
  • Ouissem Naoun
  • Marcel Liccia
  • Véronique Sahun
  • Hervé Boccia
  • Fadela Labiod
  • Jerome Sevilla
  • Delphine Praticci
  • Ryan Ouanzar
  • Marie-Laure Mazeas
  • Florent Julien Mony
  • Milene Franc
  • Antoine Chaussade
  • Pascale Coniglio
  • Ramzi Barchiche
  • Marielle Bernard
  • Jean-Michel Santiago
  • Celine Ponsoda
  • Jose Garcia
  • Salima Latreche
  • Kylian Enzo Romano
  • Carla-Laetitia Masotti
  • Philippe Bizouard
  • Claire Chaize
  • Olivier Dutoit
  • Ines Yahiaoui
  • Yousouf Utsahoi
  • Claire Ouziel Bay
  • Michel-Marie Chentil
  • Nora Belgacem
  • Florian Petit
Loïc Gachon
Loïc Gachon Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR VITROLLES
  • Loïc Gachon
  • Lalia Attaf
  • Thomas Robert
  • Maryline Czurka
  • Malik Mersali
  • Martine Miglior
  • Daniel Amar
  • Nadine Cuillière
  • Frédéric Izacard
  • Isabelle Rovarino
  • Michel Piquet
  • Jïn Nersessian
  • Doumé Sow
  • Anissa Merakchi
  • Didier Saura
  • Roxane Moro
  • Malick Sahraoui
  • Annie Berthollaz
  • Lionel Guardado
  • Aure-Eline Biron
  • Joris Coppens
  • Isabelle Chauvin
  • Julien Mengeaud
  • Carole Martinez
  • Jean-Luc Ruffin
  • Kadija Rafia
  • Cyriaque Hanachi
  • Séverine Chabrol
  • Fouad Benihya
  • Odette Descloux
  • Frédéric de Souza
  • Marianne Gillet
  • Jean-Claude Mathon
  • Iman-Nour Ben-Amara
  • Jimmy Behague
  • Florence Zemour
  • Jean-François Perles
  • Françoise Rioual
  • Henri-Michel Porte

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vitrolles

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc GACHON
Loïc GACHON (Ballotage) ENSEMBLE POUR VITROLLES 		5 478 41,11%
Fabien BRAVI
Fabien BRAVI (Ballotage) en ordre 		4 868 36,54%
Philip FARRUGIA
Philip FARRUGIA (Ballotage) VITROLLES UNIE 		2 978 22,35%
Participation au scrutin Vitrolles
Taux de participation 52,75%
Taux d'abstention 47,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 13 624

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Bouches-du-Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Bouches-du-Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Vitrolles

En savoir plus sur Vitrolles