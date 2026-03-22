Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitrolles : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vitrolles [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vitrolles sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vitrolles.
L'actu des élections municipales 2026 à Vitrolles
11:50 - Qui est en tête à Vitrolles avant le 2e tour de cette élection municipale 2026 ?
Il y a une semaine à Vitrolles, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 47,25 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Au terme de ce vote, c'est Loïc Gachon (Divers gauche) qui a terminé premier en rassemblant 41,11 % des bulletins valides. Ensuite, Fabien Bravi (Rassemblement National) a obtenu la seconde place avec 36,54 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Comme il y a six ans, Loïc Gachon est resté au sommet du classement, mais il a marqué un léger repli de 9 points depuis. Du côté des autres candidats, avec 22,35 %, Philip Farrugia (Divers centre) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vitrolles
Le deuxième tour des élections municipales à Vitrolles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Fabien Bravi
Liste du Rassemblement National
en ordre
|
|
Philip Farrugia
Liste divers centre
VITROLLES UNIE
|
|
Loïc Gachon
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR VITROLLES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vitrolles
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc GACHON (Ballotage) ENSEMBLE POUR VITROLLES
|5 478
|41,11%
|Fabien BRAVI (Ballotage) en ordre
|4 868
|36,54%
|Philip FARRUGIA (Ballotage) VITROLLES UNIE
|2 978
|22,35%
|Participation au scrutin
|Vitrolles
|Taux de participation
|52,75%
|Taux d'abstention
|47,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,39%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|13 624
Source : ministère de l’Intérieur
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