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19:21 - Vitrolles et municipales : démographie, économie et choix électoraux Quelle influence la population de Vitrolles exerce-t-elle sur les résultats des municipales ? Dans la ville, 20,47% des résidents sont des enfants, et 26,17% de 60 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 762 €/an montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 16230 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 5,47% et d'une population immigrée de 10,59% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Vitrolles mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,09% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en position de force à Vitrolles Le Rassemblement national avait totalisé 18,69% des voix comptabilisées lors des élections municipales à Vitrolles il y a six ans. Le scrutin n'a pas nécessité de second tour, Loïc Gachon étant élu immédiatement. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 31,24% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 53,04% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 34,55% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite obtenait 50,94% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 43,84% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 46,31% pour le parti d'extrême droite. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Franck Allisio.

16:58 - À Vitrolles, 38,55 % de participation aux dernières municipales Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales à Vitrolles, l'abstention touchait 61,45 % des électeurs (une proportion assez classique) alors que le Covid commençait à frapper la population. Il est pourtant de coutume d'observer qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français votent le plus. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 26,59 % localement. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 52,77 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 36,16 %, contre 61,83 % en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville distancée du processus électoral. Pour ces élections municipales, cette réalité à Vitrolles sera quoi qu'il en soit essentielle dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - À Vitrolles, les élections d'il y a deux ans en faveur de le centre Les élections européennes de 2024 à Vitrolles avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (43,84%), avec derrière elle la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait obtenu 16,44% des voix. Franck Allisio (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Vitrolles près d'un mois plus tard avec 46,31%. Maryline Czurka (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 34,25%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Vitrolles demeurait à l'époque une terre de droite radicale.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Vitrolles s'était fortement tournée vers le Rassemblement national Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Vitrolles plaçaient Marine Le Pen en tête avec 31,24% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 26,75%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,04% pour Marine Le Pen, contre 46,96% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Vitrolles plébiscitaient Franck Allisio (RN) avec 34,55% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Franck Allisio virant de nouveau en tête avec 50,94% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait de Vitrolles une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Vitrolles : la situation fiscale observée à l'approche des municipales Du côté de la fiscalité de Vitrolles, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 1 746 euros en 2024 (dernières données en date) contre 1 445 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 52,72 % en 2024 (contre 37,67 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 148 100 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des quelque 3,38806 millions d'euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 8,90 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Vitrolles La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Vitrolles s'avère particulièrement éclairante. Lors de la première manche de ce scrutin, Loïc Gachon (Parti socialiste) a fait la course en tête avec 4 561 suffrages (50,71%). En deuxième position, Alain Arezki (Europe Ecologie-Les Verts) a obtenu 19,23% des voix. Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ces municipales 2026 à Vitrolles, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Face à cette victoire retentissante, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.