Résultat municipale 2026 à Vitrolles (13127) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vitrolles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vitrolles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitrolles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc GACHON
Loïc GACHON ENSEMBLE POUR VITROLLES 		5 478 41,11%
Fabien BRAVI
Fabien BRAVI en ordre 		4 868 36,54%
Philip FARRUGIA
Philip FARRUGIA VITROLLES UNIE 		2 978 22,35%
Participation au scrutin Vitrolles
Taux de participation 52,75%
Taux d'abstention 47,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 13 624

Source : ministère de l’Intérieur

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