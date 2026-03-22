Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitry-en-Artois : les résultats du 2e tour

Programme de Maryse Louis à Vitry-en-Artois (Ensemble ! pour l'avenir de Vitry)

Engagement intergénérationnel

La jeunesse et les aînés sont au cœur des priorités de l'équipe municipale. Des actions concrètes seront mises en place pour accompagner les enfants et soutenir les adolescents dans leurs projets. De plus, des initiatives comme des repas intergénérationnels et la création d'un pôle senior renforceront les liens entre les générations.

Prévention et sécurité

La sécurité des citoyens est une priorité essentielle pour la commune. L'équipe municipale prévoit de renforcer la présence sur le terrain et de développer des actions de prévention. La coopération entre les habitants et les forces de l'ordre sera également favorisée pour créer un environnement plus sûr.

Protection de l'environnement

Agir pour l'environnement est une nécessité pour préserver le cadre de vie des Vitryens. La commune s'engage à accompagner la transition énergétique et à informer les citoyens sur les enjeux du changement climatique. Des actions écocitoyennes seront organisées pour sensibiliser et mobiliser la population.

Économie locale et associations

Le dynamisme économique et associatif est crucial pour la vitalité de Vitry-en-Artois. La création d'une bourse aux initiatives vise à stimuler l'entrepreneuriat local. De plus, la revalorisation des subventions aux associations permettra de soutenir pleinement leurs actions et de renforcer le tissu social de la commune.