Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitry-en-Artois : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vitry-en-Artois

Le deuxième tour des élections municipales à Vitry-en-Artois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Maryse Louis
Maryse Louis Liste divers gauche
Ensemble ! pour l'avenir de Vitry
  • Maryse Louis
  • Rodrigue Voogt
  • Véronique Delcourt
  • Philippe Palascino
  • Sylvie Lefebvre
  • Franck Capelle
  • Julie Martinage
  • Alain Boileux
  • Christelle Brasdefer
  • Benoît Rinner
  • Caroline Renard
  • Aurélien Dumont
  • Marine Wiatrak
  • Enzo Douvrin
  • Delphine Silvert
  • Vincent Frutier
  • Florence Damour
  • Francis Richard
  • Virginie Guilbert
  • Freddy Bury
  • Valérie Boidin
  • Bruno Stienne
  • Thérèse Marechal
  • Jean-Pierre Lansiau
  • Céline Dufour
  • Stéphane Delefosse
  • Sylvie Hynaux
  • Jean-Marie Blasselle
  • Patricia Manouvrier
Éric Giraud
Éric Giraud Liste Divers
NOS RACINES UN HORIZON
  • Éric Giraud
  • Véronique Dizel
  • Julien Decaen
  • Marie-Lise Roussel
  • Didier Perraud
  • Lucie Lecocq
  • Laurent Saint-Charles
  • Émilie Doisy
  • Patrice Gellez
  • Lucile Dambrine
  • Laurent Dieval
  • Sandrine Carpentier Metay
  • Pierre Warin
  • Florence Dhumerelle
  • Thibaut Dejaigher
  • Martine Lemaire
  • Frédéric Delannoy
  • Guadalupe Perraud
  • Romuald Bernard
  • Corinne Morgant
  • Freddy Clairgé
  • Isabelle Florczyk
  • Gilles Polus
  • Adeline Peucelle
  • Jean-Charles Leroy
  • Jacqueline Lorek
  • Pierre Simon
  • Sabrina Mille
  • Gérald Blondelle

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vitry-en-Artois

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse LOUIS
Maryse LOUIS (Ballotage) Ensemble ! pour l'avenir de Vitry 		911 40,49%
Éric GIRAUD
Éric GIRAUD (Ballotage) NOS RACINES UN HORIZON 		870 38,67%
Didier DAVOINE
Didier DAVOINE (Ballotage) Vitry, Terre de raison 		469 20,84%
Participation au scrutin Vitry-en-Artois
Taux de participation 60,05%
Taux d'abstention 39,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Nombre de votants 2 322

Source : ministère de l’Intérieur

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