Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitry-en-Artois : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vitry-en-Artois [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vitry-en-Artois sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vitry-en-Artois.
L'actu des élections municipales 2026 à Vitry-en-Artois
11:44 - Un premier constat à Vitry-en-Artois avec les résultats du 1er tour
Dimanche dernier à Vitry-en-Artois, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 39,95 %. C'est Maryse Louis (Divers gauche) qui s'est placée en première position avec 40,49 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Éric Giraud s'est classé deuxième avec 38,67 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, avec 20,84 %, Didier Davoine, étiqueté Divers gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vitry-en-Artois
Le deuxième tour des élections municipales à Vitry-en-Artois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Maryse Louis
Liste divers gauche
Ensemble ! pour l'avenir de Vitry
|
|
Éric Giraud
Liste Divers
NOS RACINES UN HORIZON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vitry-en-Artois
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse LOUIS (Ballotage) Ensemble ! pour l'avenir de Vitry
|911
|40,49%
|Éric GIRAUD (Ballotage) NOS RACINES UN HORIZON
|870
|38,67%
|Didier DAVOINE (Ballotage) Vitry, Terre de raison
|469
|20,84%
|Participation au scrutin
|Vitry-en-Artois
|Taux de participation
|60,05%
|Taux d'abstention
|39,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,64%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Nombre de votants
|2 322
Source : ministère de l’Intérieur
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