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19:19 - Vitry-en-Artois : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Vitry-en-Artois, les élections s'achèvent. Dotée de 2 114 logements pour 4 842 habitants, la densité de la commune est de 258 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 269 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 732 foyers fiscaux. Dans la commune, 19,33% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 8,76% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 25,47% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 165 €/an, la ville désire plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Vitry-en-Artois montre l'intérêt des habitants pour les valeurs françaises.

17:57 - Les électeurs de Vitry-en-Artois séduits par le RN ? Le parti à la flamme n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Vitry-en-Artois en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 44,09% des suffrages lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 61,89% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 39,54% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le RN obtenait 59,29% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 53,77% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 56,56% pour le RN. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emmanuel Blairy.

16:58 - À Vitry-en-Artois, 35,98 % de participation aux dernières municipales La participation s'élevait à 35,98 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Vitry-en-Artois, une mobilisation modeste alors qu'à cause de la pandémie du Covid-19, un grand nombre de votants avaient choisi de rester à la maison. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec la présidentielle, celui où les électeurs se manifestent le plus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 73,75 %. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 43,31 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation grimper très nettement à 63,98 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait rassemblé 51,74 % des électeurs locaux. Cette photographie des urnes depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une ville où la participation peine à décoller par rapport aux moyennes françaises. En parallèle de cette élection municipale, la valeur de la participation pèsera en tout cas sur les résultats de Vitry-en-Artois.

15:59 - Vitry-en-Artois : le vote des électeurs l'année de la dissolution Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Vitry-en-Artois, les votes s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (53,77%). Emmanuel Blairy (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Vitry-en-Artois après la dissolution avec 56,56%. Philippe Bolet (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 12,36%. La décision des urnes était d'ailleurs acquise dès ce premier vote dans la circonscription. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Qui a gagné les élections il y a 4 ans à Vitry-en-Artois ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Vitry-en-Artois privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (44,09%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 23,92%. Lors de la finale de l'élection à Vitry-en-Artois, les électeurs accordaient 61,89% pour Marine Le Pen, contre 38,11% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Vitry-en-Artois accordaient leurs suffrages à Emmanuel Blairy (RN) avec 39,54% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Emmanuel Blairy virant de nouveau en tête avec 59,29% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Vitry-en-Artois une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts vont-ils peser à Vitry-en-Artois ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Vitry-en-Artois, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 746 euros en 2024 (dernières données en date) contre 623 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 50,27 % en 2024 (contre environ 23,44 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 37 600 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 735 800 euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 22,30 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Vitry-en-Artois Quelles leçons tirer des résultats des précédentes municipales à Vitry-en-Artois ? Unique liste en présence, 'Réflexion action notre parti c'est vitry' menée par Pierre Georget a logiquement recueilli 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique n'a pas nécessité de second tour. Pour cette élection de 2026 à Vitry-en-Artois, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. L'émergence ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux majeurs à la suite de cette élection sans véritable compétition. C'est probablement dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur que la réponse est à chercher.