Résultat municipale 2026 à Vitry-en-Artois (62490) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vitry-en-Artois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vitry-en-Artois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitry-en-Artois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse LOUIS
Maryse LOUIS Ensemble ! pour l'avenir de Vitry 		911 40,49%
Éric GIRAUD
Éric GIRAUD NOS RACINES UN HORIZON 		870 38,67%
Didier DAVOINE
Didier DAVOINE Vitry, Terre de raison 		469 20,84%
Participation au scrutin Vitry-en-Artois
Taux de participation 60,05%
Taux d'abstention 39,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Nombre de votants 2 322

Source : ministère de l’Intérieur

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