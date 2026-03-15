Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitry-le-François : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vitry-le-François

Tête de listeListe
Patrice Chocq
Patrice Chocq Liste divers droite
UN NOUVEL ELAN POUR VITRY
  • Patrice Chocq
  • Nadine Conraux
  • Franck Ferrant
  • Martine Clouchoux Loppin
  • Patrick Lambert
  • Aurélie Prulhière
  • François Gsell
  • Brigitte Gobert
  • Bruno Cortot
  • Angélina Etiennot
  • Eddie Arnould
  • Angélique Maine Cortot
  • Cédric Richard
  • Maryline Adam
  • Martial Jézéquel
  • Sylvie Legati
  • Jean-Marie Laurin
  • Sabrina Violette
  • Bruno Loppin
  • Ashley Fournillon
  • Gilles Chevrel
  • Marie-Odile Lefevre
  • Patrick Fournillon
  • Louisette Berthier
  • Franck Soudant
  • Alexia Dubard
  • Jacques Lecocq
  • Claudine Briche
  • Florian Etiennot
  • Marielle Richard
  • Stéphane Bourgoin
  • Angélique Augé
  • Alexandre Felas
Sébastien Mirgodin
Sébastien Mirgodin Liste divers droite
Ensemble, construisons l'avenir de Vitry
  • Sébastien Mirgodin
  • Linda Munster
  • Julien Gonthier
  • Mylène Huillet
  • Jean-Pierre Blondeau
  • Tulay Oflazoglu
  • Fabien Levasseur
  • Emilie Blond
  • Jacques Boura
  • Sarah Guérinot
  • Brice Grandhomme
  • Pamela Thomazé
  • Sylvain Marquet
  • Alexandra Moreau
  • Pierre Vigneau
  • Marie-Christine Boblique
  • Patrice Houdayer
  • Betty Caillau
  • Jean-Philippe Journaux
  • Virginie Bland
  • Michel Biard
  • Samira Hayane
  • Dempsey Anwar
  • Laetitia Manceau
  • Jallal Lahrou
  • Yveline Bussenot
  • Stéphane Sabourdy
  • Carole Harlé
  • Philippe Couvreux
  • Yvonne Alips
  • Rémi Parisse
  • Laury Marchand
  • Eric Desanlis
  • Joëlle Thouvenin
  • Alain Coqui
Jean-Pierre Bouquet
Jean-Pierre Bouquet Liste divers gauche
TOUJOURS FIERS D'ETRE VITRYATS
  • Jean-Pierre Bouquet
  • Anna Reolon
  • Thierry Mouton
  • Christelle Collin
  • Laurent Burckel
  • Maud Jérôme
  • David Cognat
  • Catherine Vega
  • Christian Gonthier
  • Lucie Blot
  • Jean-François Petit
  • Annick Lepage
  • Arnaud Roch
  • Roseline Bernard
  • Kacem M'Rabet
  • Alexandra Jacquemot
  • Thomas Beaujoin
  • Christelle Colson
  • Alexandre Bouché
  • Sonia Baumel
  • Pascal Greenhalgh
  • Christa Lamm
  • Valentin Maupoix
  • Judith Trinquart Paillard
  • Patrick Prince
  • Joëlle Serre
  • Gérald Testa
  • Linda Gouilly
  • David Collot
  • Mélody Habrant
  • Luc Bernard
  • Maryse Mathieu
  • Jean-Jacques Poignant
  • Christiane Paris
  • Johan Monteillet
Jean-Baptiste Simonnot
Jean-Baptiste Simonnot Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Vitry
  • Jean-Baptiste Simonnot
  • Emmanuèle Jeanney
  • Laurent Pontoux
  • Véronique Jarry
  • Jean-Marie Jeanney
  • Catherine Delamarche
  • Michele Simonnot
  • Véronique Mougené
  • Fabrice Schneider
  • Yolande Baty
  • Patrick Pontoux
  • Océane Royer
  • Sabry Choulant
  • Sylvie Lhuile
  • Samuel Royer
  • Claire Roze
  • Jacques Benti
  • Denise Removille
  • Florian Nicolas
  • Christelle Lhomme
  • Jean-Luc Gogolewski
  • Lidie Nembrini
  • Philippe Talfumier
  • Isabelle Chauvelot
  • Gérald Mandin
  • Cathy Foutry
  • Emmanuel Ganthier
  • Chantal Gaya
  • Pascal Compagnon
  • Jacqueline Duthilleux
  • Bernard Bertrand
  • Carine Martinez
  • Guy Bertrand
Cyril Triolet
Cyril Triolet Liste divers droite
VITRY POUR TOUS
  • Cyril Triolet
  • Nathalie Buchheit
  • Thibaut Duchêne
  • Marie-Laure Machet
  • Rachid El Ghalloussi
  • Ann Guerrée
  • Laurent Vilard
  • Lydie Festuot
  • Hervé Brochain
  • Patricia Leitao
  • Vincent Leonard
  • Marylène Depernet
  • Driss Lamrabet
  • Angélique Adam
  • Nicolas Deloison
  • Anne-Marie Mattlin
  • Stéphane Bonnefois
  • Wendy Poujois
  • Rémi Onyszkiewicz
  • Magali Masselot
  • Kévin Moniot
  • Dorine Salvin
  • Frédéric Cazeneuve
  • Sarah Germann
  • Pierre-Olivier Leroy
  • Céline Rossignol
  • Micaël Thiébaut
  • Orlane Lepage
  • Thierry Humbert
  • Christine Pujol
  • Mohamed Belkhiri
  • Charlène Golles
  • Stéphane Sandré
Joëlle Bastien
Joëlle Bastien Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Joëlle Bastien
  • Alain Petit
  • Sylvie Godbillot
  • Nicolas Zyta
  • Marie-Line Maréchal
  • Noël Mismaque
  • Corinne Royer
  • Éric Leblanc
  • Bérénice Ritzler
  • Frédéric Lombart
  • Isabelle Michelet
  • Jean-Jacques Couchou-Meillot
  • Annie Maréchal
  • Éric Renaudin
  • Claudia Chenu
  • Jean-François Godbillot
  • Alexandrine Vangasse
  • Abdelali Zirari
  • Chantal Louis
  • Davy Pruvost
  • Cathy Bastien
  • Pierre Rousselet
  • Corinne Sango
  • Jacky Moutte
  • Josiane d'Export
  • Mickaël Mugnier
  • Mina Zirari
  • Christophe Hollard
  • Véronique Pavot
  • Bimba Fadiga
  • Adrienne Perard
  • Didier Gölz
  • Stéphanie Bastien
  • José Dormoy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Bouquet
Jean-Pierre Bouquet (26 élus) Fiers d'etre vitryats 		1 524 52,20%
  • Jean-Pierre Bouquet
  • Anna Reolon
  • Thierry Mouton
  • Christelle Collin
  • Laurent Burckel
  • Catherine Vega
  • Gérard Tindilliere
  • Dianna Kanoute
  • Christian Gonthier
  • Alexandra Jacquemot
  • Daniel Fontaine
  • Christelle Colson
  • Arnaud Roch
  • Joëlle Serre
  • Sami Hmissi
  • Sonia Baumel
  • Thomas Beaujoin
  • Caroline Favier
  • José Cardoso
  • Christiane Paris
  • Gérald Testa
  • Lynda Gouilly
  • Pascal Greenalgh
  • Valérie Bertin
  • Didier Koenig
  • Annick Lepage
Cyril Triolet
Cyril Triolet (6 élus) Unis pour vitry 		1 163 39,84%
  • Cyril Triolet
  • Linda Munster
  • Thibaut Duchene
  • Marie-Christine Boblique
  • Rachid El Ghalloussi
  • Charlène Golles
Pascal Erre
Pascal Erre (1 élu) Les vitryats d'abord 		232 7,94%
  • Pascal Erre
Participation au scrutin Vitry-le-François
Taux de participation 41,29%
Taux d'abstention 58,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 972

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Bouquet
Jean-Pierre Bouquet Fiers d'etre vitryats 		1 212 42,46%
Linda Munster
Linda Munster Ensemble pour vitry 		680 23,82%
Cyril Triolet
Cyril Triolet Vitry en mouvement 		558 19,55%
Pascal Erre
Pascal Erre Les vitryats d'abord 		344 12,05%
Joëlle Bastien
Joëlle Bastien Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		60 2,10%
Participation au scrutin Vitry-le-François
Taux de participation 40,94%
Taux d'abstention 59,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 949

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Bouquet
Jean-Pierre Bouquet (25 élus) Fiers d'être vitryats 		2 122 47,25%
  • Jean-Pierre Bouquet
  • Mariane Doremus
  • Thierry Mouton
  • Anna Reolon
  • Laurent Burckel
  • Christelle Collin
  • Gérard Lalouette
  • Catherine Vega
  • Gérard Tindilliere
  • Alexandra Jacquemot
  • Ludovic Miran
  • Joëlle Serre
  • Gérald Testa
  • Annick Lepage
  • Jackie Larcenet
  • Elisabeth Nemeth
  • Christian Gonthier
  • Nathalie Guérin
  • Arnaud Roch
  • Catherine Bartolomeo
  • Didier Koenig
  • Lynda Gouilly
  • Didier Demange
  • Catherine Rabhi
  • Claude Aime
Pascal Greenhalgh
Pascal Greenhalgh (5 élus) Vitry le renouveau 		1 373 30,57%
  • Pascal Greenhalgh
  • Françoise Arvois-Conraux
  • Thiebaut Duchene
  • Anny Liebart
  • Michel Biard
Franck Rivière
Franck Rivière (3 élus) Vitry le francois bleu marine 		996 22,17%
  • Franck Rivière
  • Martine Rigal
  • Michel Beneton
Participation au scrutin Vitry-le-François
Taux de participation 56,81%
Taux d'abstention 43,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,75%
Nombre de votants 4 618

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Bouquet
Jean-Pierre Bouquet Fiers d'être vitryats 		1 894 43,42%
Pascal Greenhalgh
Pascal Greenhalgh Vitry le renouveau 		1 216 27,87%
Franck Rivière
Franck Rivière Vitry le francois bleu marine 		1 034 23,70%
Joëlle Bastien
Joëlle Bastien Faire entendre le camp des travailleurs lutte ouvriere 		218 4,99%
Participation au scrutin Vitry-le-François
Taux de participation 55,19%
Taux d'abstention 44,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,98%
Nombre de votants 4 496

Villes voisines de Vitry-le-François

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