Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitry-le-François : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitry-le-François [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vitry-le-François sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vitry-le-François.
L'actu des élections municipales 2026 à Vitry-le-François
13:46 - Élections municipales : les impôts locaux vont-ils compter à Vitry-le-François ?
Alors que les taxes locales à Vitry-le-François ont été préservés entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 21,96 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 107 330 € la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 2,31623 millions d'euros récoltés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement son produit et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Vitry-le-François a évolué pour se fixer à 37,10 % en 2024 (contre 21,59 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Vitry-le-François a atteint 783 euros en 2024 (contre 784 € en 2020).
11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Vitry-le-François
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Vitry-le-François s'avère très instructive. Lors de la première manche de ce scrutin, Jean-Pierre Bouquet (Divers gauche) a imposé son rythme en recueillant 42,46% des soutiens. En deuxième position, Linda Munster (Divers) a capté 23,82% des votes. Une large différence. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Jean-Pierre Bouquet l'a finalement emporté avec 52,20% des suffrages, face à Cyril Triolet s'adjugeant 39,84% des votants et Pascal Erre réunissant 232 électeurs inscrits (7,94%). La domination de la liste 'Fiers d'etre vitryats' s'est renforcée pour déboucher sur une victoire sans bavure et sans appel. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Cyril Triolet a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 483 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement profité du report de votes des électeurs des listes de gauche.
09:57 - Les municipales à Vitry-le-François, c'est aujourd'hui
Pour voter, les habitants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Vitry-le-François. Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les 7 199 votants de Vitry-le-François de se faire entendre sur la manière dont est régie leur commune. À titre de rappel, c'est Jean-Pierre Bouquet qui a remporté la mairie au deuxième tour en 2020. Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats aux municipales à Vitry-le-François. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vitry-le-François
|Tête de listeListe
|
Patrice Chocq
Liste divers droite
UN NOUVEL ELAN POUR VITRY
|
|
Sébastien Mirgodin
Liste divers droite
Ensemble, construisons l'avenir de Vitry
|
|
Jean-Pierre Bouquet
Liste divers gauche
TOUJOURS FIERS D'ETRE VITRYATS
|
|
Jean-Baptiste Simonnot
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Vitry
|
|
Cyril Triolet
Liste divers droite
VITRY POUR TOUS
|
|
Joëlle Bastien
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Bouquet (26 élus) Fiers d'etre vitryats
|1 524
|52,20%
|
|Cyril Triolet (6 élus) Unis pour vitry
|1 163
|39,84%
|
|Pascal Erre (1 élu) Les vitryats d'abord
|232
|7,94%
|
|Participation au scrutin
|Vitry-le-François
|Taux de participation
|41,29%
|Taux d'abstention
|58,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 972
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Bouquet Fiers d'etre vitryats
|1 212
|42,46%
|Linda Munster Ensemble pour vitry
|680
|23,82%
|Cyril Triolet Vitry en mouvement
|558
|19,55%
|Pascal Erre Les vitryats d'abord
|344
|12,05%
|Joëlle Bastien Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|60
|2,10%
|Participation au scrutin
|Vitry-le-François
|Taux de participation
|40,94%
|Taux d'abstention
|59,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 949
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Bouquet (25 élus) Fiers d'être vitryats
|2 122
|47,25%
|
|Pascal Greenhalgh (5 élus) Vitry le renouveau
|1 373
|30,57%
|
|Franck Rivière (3 élus) Vitry le francois bleu marine
|996
|22,17%
|
|Participation au scrutin
|Vitry-le-François
|Taux de participation
|56,81%
|Taux d'abstention
|43,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,75%
|Nombre de votants
|4 618
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Bouquet Fiers d'être vitryats
|1 894
|43,42%
|Pascal Greenhalgh Vitry le renouveau
|1 216
|27,87%
|Franck Rivière Vitry le francois bleu marine
|1 034
|23,70%
|Joëlle Bastien Faire entendre le camp des travailleurs lutte ouvriere
|218
|4,99%
|Participation au scrutin
|Vitry-le-François
|Taux de participation
|55,19%
|Taux d'abstention
|44,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,98%
|Nombre de votants
|4 496
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