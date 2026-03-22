Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitry-le-François : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vitry-le-François

Le deuxième tour des élections municipales à Vitry-le-François a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sébastien Mirgodin
Sébastien Mirgodin Liste divers droite
Ensemble, construisons l'avenir de Vitry
  • Sébastien Mirgodin
  • Linda Munster
  • Julien Gonthier
  • Mylène Huillet
  • Jean-Pierre Blondeau
  • Tulay Oflazoglu
  • Fabien Levasseur
  • Emilie Blond
  • Jacques Boura
  • Sarah Guérinot
  • Brice Grandhomme
  • Pamela Thomazé
  • Sylvain Marquet
  • Alexandra Moreau
  • Pierre Vigneau
  • Marie-Christine Boblique
  • Patrice Houdayer
  • Betty Caillau
  • Jean-Philippe Journaux
  • Virginie Bland
  • Michel Biard
  • Samira Hayane
  • Dempsey Anwar
  • Laetitia Manceau
  • Jallal Lahrou
  • Yveline Bussenot
  • Stéphane Sabourdy
  • Carole Harlé
  • Philippe Couvreux
  • Yvonne Alips
  • Rémi Parisse
  • Laury Marchand
  • Eric Desanlis
  • Joëlle Thouvenin
  • Alain Coqui
Jean-Pierre Bouquet
Jean-Pierre Bouquet Liste divers gauche
VITRY NOTRE BIEN COMMUN
  • Jean-Pierre Bouquet
  • Nathalie Buchheit
  • Cyril Triolet
  • Anna Reolon
  • Thierry Mouton
  • Christelle Collin
  • Laurent Burckel
  • Catherine Vega
  • Christian Gonthier
  • Marie-Laure Machet
  • Laurent Vilard
  • Annick Lepage
  • Arnaud Roch
  • Roseline Bernard
  • Jean-François Petit
  • Maud Jerome
  • David Cognat
  • Christelle Colson
  • Alexandre Bouche
  • Alexandra Jacquemot
  • Vincent Leonard
  • Patricia Leitao
  • Valentin Maupoix
  • Sonia Baumel
  • Patrick Prince
  • Wendy Poujois
  • Gérald Testa
  • Linda Gouilly
  • David Collot
  • Christa Lamm
  • Driss Lamrabet
  • Maryse Mathieu
  • Stéphane Bonnefois
  • Marylène Depernet
  • Johan Monteillet
Jean-Baptiste Simonnot
Jean-Baptiste Simonnot Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Vitry
  • Jean-Baptiste Simonnot
  • Emmanuèle Jeanney
  • Laurent Pontoux
  • Véronique Jarry
  • Jean-Marie Jeanney
  • Catherine Delamarche
  • Michele Simonnot
  • Véronique Mougené
  • Fabrice Schneider
  • Yolande Baty
  • Patrick Pontoux
  • Océane Royer
  • Sabry Choulant
  • Sylvie Lhuile
  • Samuel Royer
  • Claire Roze
  • Jacques Benti
  • Denise Removille
  • Florian Nicolas
  • Christelle Lhomme
  • Jean-Luc Gogolewski
  • Lidie Nembrini
  • Philippe Talfumier
  • Isabelle Chauvelot
  • Gérald Mandin
  • Cathy Foutry
  • Emmanuel Ganthier
  • Chantal Gaya
  • Pascal Compagnon
  • Jacqueline Duthilleux
  • Bernard Bertrand
  • Carine Martinez
  • Guy Bertrand

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vitry-le-François

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien MIRGODIN
Sébastien MIRGODIN (Ballotage) Ensemble, construisons l'avenir de Vitry 		1 146 31,90%
Jean-Pierre BOUQUET
Jean-Pierre BOUQUET (Ballotage) TOUJOURS FIERS D'ETRE VITRYATS 		1 134 31,56%
Cyril TRIOLET
Cyril TRIOLET (Ballotage) VITRY POUR TOUS 		582 16,20%
Jean-Baptiste SIMONNOT
Jean-Baptiste SIMONNOT (Ballotage) Rassemblement pour Vitry 		563 15,67%
Patrice CHOCQ
Patrice CHOCQ UN NOUVEL ELAN POUR VITRY 		117 3,26%
Joëlle BASTIEN
Joëlle BASTIEN LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		51 1,42%
Participation au scrutin Vitry-le-François
Taux de participation 50,51%
Taux d'abstention 49,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 3 652

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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