Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitry-le-François : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vitry-le-François [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vitry-le-François sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vitry-le-François.
L'actu des élections municipales 2026 à Vitry-le-François
11:48 - Sébastien Mirgodin, Jean-Pierre Bouquet et Cyril Triolet forment le trio de tête à Vitry-le-François
A l'ouverture de l'élection municipale à Vitry-le-François, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a mobilisé 50,51 % des électeurs dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Sébastien Mirgodin (Divers droite) qui est arrivé en tête avec 31,90 % des bulletins valides. Derrière, Jean-Pierre Bouquet (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 31,56 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, avec 16,20 %, Cyril Triolet (Divers droite) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Jean-Baptiste Simonnot, avec la nuance Rassemblement National, a terminé avec 15,67 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vitry-le-François
Le deuxième tour des élections municipales à Vitry-le-François a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sébastien Mirgodin
Liste divers droite
Ensemble, construisons l'avenir de Vitry
|
|
Jean-Pierre Bouquet
Liste divers gauche
VITRY NOTRE BIEN COMMUN
|
|
Jean-Baptiste Simonnot
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Vitry
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vitry-le-François
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien MIRGODIN (Ballotage) Ensemble, construisons l'avenir de Vitry
|1 146
|31,90%
|Jean-Pierre BOUQUET (Ballotage) TOUJOURS FIERS D'ETRE VITRYATS
|1 134
|31,56%
|Cyril TRIOLET (Ballotage) VITRY POUR TOUS
|582
|16,20%
|Jean-Baptiste SIMONNOT (Ballotage) Rassemblement pour Vitry
|563
|15,67%
|Patrice CHOCQ UN NOUVEL ELAN POUR VITRY
|117
|3,26%
|Joëlle BASTIEN LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|51
|1,42%
|Participation au scrutin
|Vitry-le-François
|Taux de participation
|50,51%
|Taux d'abstention
|49,49%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Nombre de votants
|3 652
Source : ministère de l’Intérieur
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