Résultat municipale 2026 à Vitry-le-François (51300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vitry-le-François a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vitry-le-François, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitry-le-François [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien MIRGODIN
Sébastien MIRGODIN Ensemble, construisons l'avenir de Vitry 		1 146 31,90%
Jean-Pierre BOUQUET
Jean-Pierre BOUQUET TOUJOURS FIERS D'ETRE VITRYATS 		1 134 31,56%
Cyril TRIOLET
Cyril TRIOLET VITRY POUR TOUS 		582 16,20%
Jean-Baptiste SIMONNOT
Jean-Baptiste SIMONNOT Rassemblement pour Vitry 		563 15,67%
Patrice CHOCQ
Patrice CHOCQ UN NOUVEL ELAN POUR VITRY 		117 3,26%
Joëlle BASTIEN
Joëlle BASTIEN LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		51 1,42%
Participation au scrutin Vitry-le-François
Taux de participation 50,51%
Taux d'abstention 49,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 3 652

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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