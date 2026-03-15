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19:21 - Comment la composition démographique de Vitry-le-François façonne les résultats électoraux ? Les facteurs démographiques et socio-économiques de Vitry-le-François révèlent des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des municipales. Avec un pourcentage de 35% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 20,69%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 624 €/an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Enfin, des éléments tels que le nombre familles monoparentales (24,03%) et le nombre de résidences HLM (42,89% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Vitry-le-François mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,73% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Vitry-le-François : des élections marquées par la poussée RN Le RN récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Vitry-le-François en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen récoltait 36,53% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 54,69% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 21,97% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 31,12% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 46,13% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 39,82% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 41,39% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Vitry-le-François aux municipales ? La mobilisation atteignait 40,94 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Vitry-le-François (un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale) alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, un grand nombre de votants avaient choisi de ne pas se déplacer. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 64,39 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 40,58 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 54,72 % au premier tour, contre 37,45 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une zone moins participative que la moyenne par rapport aux moyennes françaises. À l'occasion de ces élections municipales 2026, le degré de la participation pèsera en tout cas sur les résultats de Vitry-le-François.

15:59 - Vitry-le-François : retour sur le dernier verdict politique en date Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle que Vitry-le-François s'affirmait alors toujours comme un territoire difficile à étiqueter, sans bouleverser l'équilibre de 2022. Lors des élections européennes, le résultat à Vitry-le-François s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,13%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,49%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (9,47%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Vitry-le-François accordaient leurs suffrages à Charles de Courson (Divers centre) avec 42,90% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Charles de Courson culminant à 58,61% des votes dans la commune.

14:57 - Vitry-le-François présentait un profil politique atypique lors des dernières élections En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Vitry-le-François voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 36,53% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 24,07%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,69% pour Marine Le Pen, contre 45,31% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Vitry-le-François soutenaient en priorité Charles de Courson (Divers droite) avec 49,41% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 68,88%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Vitry-le-François comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux vont-ils compter à Vitry-le-François ? Alors que les taxes locales à Vitry-le-François ont été préservés entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 21,96 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 107 330 € la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 2,31623 millions d'euros récoltés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement son produit et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Vitry-le-François a évolué pour se fixer à 37,10 % en 2024 (contre 21,59 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Vitry-le-François a atteint 783 euros en 2024 (contre 784 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Vitry-le-François L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Vitry-le-François s'avère très instructive. Lors de la première manche de ce scrutin, Jean-Pierre Bouquet (Divers gauche) a imposé son rythme en recueillant 42,46% des soutiens. En deuxième position, Linda Munster (Divers) a capté 23,82% des votes. Une large différence. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Jean-Pierre Bouquet l'a finalement emporté avec 52,20% des suffrages, face à Cyril Triolet s'adjugeant 39,84% des votants et Pascal Erre réunissant 232 électeurs inscrits (7,94%). La domination de la liste 'Fiers d'etre vitryats' s'est renforcée pour déboucher sur une victoire sans bavure et sans appel. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Cyril Triolet a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 483 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement profité du report de votes des électeurs des listes de gauche.