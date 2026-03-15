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19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Vitry-sur-Orne Dans la ville de Vitry-sur-Orne, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,82% et une densité de population de 385 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,21%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1426 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,05% et d'une population étrangère de 5,84% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Vitry-sur-Orne mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,90% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Les électeurs de Vitry-sur-Orne séduits par le RN ? Le RN n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Vitry-sur-Orne en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 31,66% des voix lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron localement avec 53,90% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 33,53% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le RN obtenait 54,33% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,06% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 47,97% pour le RN. Ce dernier finira en tête avec 57,01% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Laurent Jacobelli.

16:58 - Aux dernières municipales, 52,25 % d'abstention à Vitry-sur-Orne Dans le cadre de ces municipales 2026 à Vitry-sur-Orne, l'absence ou non de votants jouera un rôle clé sur les résultats. Les archives d'il y a six ans montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 52,25 % des électeurs, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale, la pandémie du coronavirus ayant jeté une ombre sur l'événement. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 27,01 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 60,01 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 36,90 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 50,73 % d'abstention. Regarder à la loupe ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de classer Vitry-sur-Orne comme une localité frappée par un fort abstentionnisme au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment a voté Vitry-sur-Orne lors de la dernière année électorale ? Laurent Jacobelli (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des législatives à Vitry-sur-Orne en 2024 avec 47,97%. Céline Leger (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 25,29%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Laurent Jacobelli culminant à 57,01% des votes dans la commune. Les élections européennes près d'un mois plus tôt à Vitry-sur-Orne avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (41,06%), avec derrière elle Manon Aubry qui avait recueilli 12,49% des voix. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Quels furent les suffrages municipaux de Vitry-sur-Orne il y a 4 ans ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Vitry-sur-Orne voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 31,66% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 25,61%. Le second tour validait ensuite cette introduction en livrant 53,90% pour Marine Le Pen, contre 46,10% pour d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Vitry-sur-Orne plébiscitaient Laurent Jacobelli (RN) avec 33,53% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Laurent Jacobelli virant de nouveau en tête avec 54,33% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Vitry-sur-Orne une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Impôts à Vitry-sur-Orne : un enjeu central pour 2026 Pour ce qui concerne les contributions locales à Vitry-sur-Orne, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 554 euros en 2024 (année des dernières données) contre 641 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais 27,77 % en 2024 (contre environ 13,51 % en 2020). La moyenne au niveau national, avoisinant les 40 % et en augmentation de 1,2 point depuis 2020, offre un point de comparaison éclairant. Cette hausse est souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 47 630 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 680 310 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 18,98 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Élections de 2020 à Vitry-sur-Orne : un résultat sans appel Dans la commune de Vitry-sur-Orne, les rapports de force politiques locaux sont plus que jamais influencés par le verdict des dernières élections en date. À l'issue du premier passage aux urnes, Luc Corradi a pris les commandes avec 72,40% des suffrages. Dans la position de la principale opposante, Swisa Dal Cengio a capté 27,59% des voix. Cette victoire écrasante a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Vitry-sur-Orne, cette dynamique pose les bases. Les forces d'opposition devront démultiplier les scores ce dimanche pour ébranler cette mainmise, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.