Résultat municipale 2026 à Vitry-sur-Orne (57185) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vitry-sur-Orne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vitry-sur-Orne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitry-sur-Orne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc CORRADI
Luc CORRADI (20 élus) EXPERIENCE ET DYNAMISME 		874 67,44%
  • Luc CORRADI
  • Delphine SANCHEZ
  • Eric GELIBERT
  • Francine MESSINA
  • Christian MOUGIN
  • Fabienne SCMIT
  • Jean-Christophe NARDOT
  • Sophie LAMPERT
  • Frédéric RITTIER
  • Emmanuelle PAQUET
  • Joel BERTANI
  • Noura ZAHI
  • Vincent VEGLIA
  • Lilye HELM
  • Andy SANNA
  • Samira SEGUER
  • Gilles LOSTETTER
  • Tatiana MAIER
  • Bruno ERRIQUEZ
  • Elise AZORIT
Jean-Paul ZUCCONI
Jean-Paul ZUCCONI (3 élus) VITRY POUR TOUS 		422 32,56%
  • Jean-Paul ZUCCONI
  • Swisa DAL CENGIO
  • Didier DINHOF
Participation au scrutin Vitry-sur-Orne
Taux de participation 54,85%
Taux d'abstention 45,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,15%
Nombre de votants 1 328

Source : ministère de l’Intérieur

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