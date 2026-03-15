Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitry-sur-Seine : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitry-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vitry-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vitry-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à Vitry-sur-Seine
13:46 - À Vitry-sur-Seine, le niveau de la pression fiscale est stable
Pour ce qui est des contributions locales à Vitry-sur-Seine, la facture moyenne réglée par ménage imposable a représenté 1 040 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 985 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 37,69 % en 2024 (contre 19,72 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 1 512 670 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 25,89935 millions d'euros (25 899 350 € très exactement) engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 23,24 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Vitry-sur-Seine ?
L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Vitry-sur-Seine s'avère très révélatrice. Dès le dimanche du premier tour, Jean-Claude Kennedy (Divers gauche) a surclassé ses concurrents en totalisant 46,00% des voix. Sur la seconde marche, Frédéric Bourdon (Divers gauche) a obtenu 2 211 voix (18,97%). La troisième place est revenue à André Alain Afflatet (Divers droite), avec 16,29% des voix. Un différentiel important. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Jean-Claude Kennedy l'a finalement emporté avec 49,86% des suffrages, face à Frédéric Bourdon avec 2 610 électeurs inscrits (26,07%) et André Alain Afflatet obtenant 24,05% des suffrages. Le fossé de départ s'est vérifié et même accentué, aboutissant à une victoire écrasante et sans appel. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Si Frédéric Bourdon a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 399 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Vitry-sur-Seine (94400) ?
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. À titre de rappel, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Ci-dessous, il est possible de consulter la liste des candidats à Vitry-sur-Seine. Retenez également que les 50 bureaux de vote de la commune de Vitry-sur-Seine ferment leurs portes à 20 heures. Pour être informé des résultats du premier tour des élections municipales à Vitry-sur-Seine dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vitry-sur-Seine
|Tête de listeListe
|
Pierre Bell-Lloch
Liste d'union à gauche
Nouveau Front Populaire Vitry
|
|
Véronique Ducandas
Liste d'extrême-gauche
Vitry contre la guerre et les coupes budgétaires
|
|
Sandrine Ruchot
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camps des travailleurs
|
|
Frédéric Bourdon
Liste divers gauche
Vitry En Mieux La Liste Ecolo 100% Citoyenne
|
|
Mathieu Serpette
Liste divers centre
Vitry Autrement
|
|
Hocine Tmimi
Liste de La France insoumise
Vitry Unie Et Populaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Kennedy (40 élus) Vitry rassemblés
|4 991
|49,86%
|
|Frédéric Bourdon (7 élus) La liste écologiste, sociale et citoyenne, changeons vitry en mieux
|2 610
|26,07%
|
|André Alain Afflatet (6 élus) Vitry a venir
|2 408
|24,05%
|
|Participation au scrutin
|Vitry-sur-Seine
|Taux de participation
|22,61%
|Taux d'abstention
|77,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 347
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Kennedy Vitry rassemblés
|5 359
|46,00%
|Frédéric Bourdon La liste écologiste, sociale et citoyenne, changeons vitry en mieux
|2 211
|18,97%
|André Alain Afflatet Vitry a venir
|1 898
|16,29%
|Kamale Sobhi Vitry c est vous
|1 118
|9,59%
|Christophe Jaubert Vitry en action
|530
|4,54%
|Lionel Kahan L'union des vitriots pour rétabir la démocratie
|318
|2,72%
|Sandrine Ruchot Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|216
|1,85%
|Participation au scrutin
|Vitry-sur-Seine
|Taux de participation
|26,60%
|Taux d'abstention
|73,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 142
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Audoubert (40 élus) Vitry ensemble solidaire dynamique ecologique
|9 228
|47,46%
|
|Alain Afflatet (6 élus) Ensemble un avenir meilleur
|4 241
|21,81%
|
|Jacques Perreux (4 élus) Vitry en mieux avec jacques perreux une gauche d'avance
|3 366
|17,31%
|
|François Paradol (3 élus) Vitry fait front
|2 607
|13,40%
|
|Participation au scrutin
|Vitry-sur-Seine
|Taux de participation
|43,25%
|Taux d'abstention
|56,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,31%
|Nombre de votants
|20 108
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Audoubert Vitry ensemble solidaire dynamique ecologique
|8 430
|44,57%
|Alain Afflatet Ensemble un avenir meilleur
|3 553
|18,78%
|Jacques Perreux Vitry en mieux avec jacques perreux une gauche d'avance
|3 053
|16,14%
|François Paradol Vitry fait front
|2 634
|13,92%
|Bertrand Potier Pour vitry, à gauche vraiment, une autre page est à écrire ensemble !
|812
|4,29%
|Sandrine Ruchot Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|256
|1,35%
|Caroline Tacchella Unité, résistance, reconquête contre la politique du gouvernement et de l'union européenne, liste soutenue par le parti ouvrier indépendant
|173
|0,91%
|Participation au scrutin
|Vitry-sur-Seine
|Taux de participation
|42,16%
|Taux d'abstention
|57,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,52%
|Nombre de votants
|19 601
Villes voisines de Vitry-sur-Seine
- Vitry-sur-Seine (94400)
- Ecole primaire à Vitry-sur-Seine
- Maternités à Vitry-sur-Seine
- Crèches et garderies à Vitry-sur-Seine
- Classement des collèges à Vitry-sur-Seine
- Salaires à Vitry-sur-Seine
- Impôts à Vitry-sur-Seine
- Dette et budget de Vitry-sur-Seine
- Climat et historique météo de Vitry-sur-Seine
- Accidents à Vitry-sur-Seine
- Délinquance à Vitry-sur-Seine
- Inondations à Vitry-sur-Seine
- Nombre de médecins à Vitry-sur-Seine
- Pollution à Vitry-sur-Seine
- Entreprises à Vitry-sur-Seine
- Prix immobilier à Vitry-sur-Seine