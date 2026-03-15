Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitry-sur-Seine : les infos en direct

Programme de Frédéric Bourdon à Vitry-sur-Seine (Vitry En Mieux La Liste Ecolo 100% Citoyenne)

Engagement citoyen

La liste Vitry en Mieux, conduite par Frédéric Bourdon, se veut un véritable reflet de la diversité des habitant·es de Vitry. Elle s'engage à promouvoir un dialogue inclusif et à respecter les différences pour construire une ville qui appartient à tous. Cet engagement s'inscrit dans une volonté de rendre la ville plus agréable et conviviale.

Écologie populaire

La liste défend une écologie populaire qui allie justice sociale et protection de l'environnement. Elle vise à améliorer le cadre de vie des Vitriot·es en développant la nature en ville et en réduisant les déchets. Cette approche se veut une réponse aux urgences sociales et climatiques tout en préparant l'avenir des générations futures.

Changement politique

Les élections municipales de 2026 représentent une opportunité de changement à Vitry, avec une progression significative des voix pour la liste citoyenne. Cette dynamique est le résultat d'un travail de terrain et d'une volonté collective d'alternance politique. La liste aspire à continuer sur cette lancée pour renforcer la voix des habitant·es dans les décisions locales.

Propositions concrètes

Vitry en Mieux présente un programme ambitieux avec 15 engagements pour la première année, incluant des initiatives pour la rénovation thermique et l'amélioration des services publics. Parmi ces propositions, on trouve la création d'un service municipal pour les litiges locatifs et l'augmentation de la transparence dans l'accès aux services. Ces mesures visent à répondre aux besoins immédiats des Vitriot·es tout en construisant un avenir durable.