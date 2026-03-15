Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitry-sur-Seine : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vitry-sur-Seine

Tête de listeListe
Pierre Bell-Lloch
Pierre Bell-Lloch Liste d'union à gauche
Nouveau Front Populaire Vitry
  • Pierre Bell-Lloch
  • Naïga Stefel
  • Shamime Attar
  • Fatmata Konate
  • Albertino Ramaël
  • Sarah Taillebois
  • Fayçal Kaddour
  • Maëva Durand
  • Luc Ladire
  • Bernadette Ebode Ondobo
  • Ouissem Guesmi
  • Maud Corso
  • Valentin Ierg
  • Stéphanie Cabanes
  • Alexandre El Gamal
  • Fabienne Lefebvre
  • Mady Sissoko
  • Brigitte Perennou
  • Hugo Sofack
  • Béatrice Buchoux
  • Ludovic Lecomte
  • Patricia Grolleau
  • Ibrahima Konaté
  • Jenna Chergui
  • Camille Joly
  • Nadia Benguettat
  • Marc Taubert
  • Juliette Dumort
  • Rachid Eddaïdj
  • Véronique Tahar
  • Fabrice Delangre
  • Lucille Koolenn
  • Mamadou Camara
  • Sophia Camélia Amimeur
  • Augustin Dossou
  • Sonia Guenine
  • Stéphane Bouvier
  • Anna Emilien
  • Pierre Thomas
  • Parfaite Myriam Honla
  • Raphaël Steiger
  • Barbara Filhol
  • Guillaume Martin
  • Agnès Jeannet
  • Bourema Diane
  • Marie-Louise Kancel
  • Christophe Forestier
  • Zoubida Sofi
  • Éric Chantry
  • Lauranne Esseul
  • Stéphane Lamouroux
  • Flora Ondet
  • Guy Labertit
Véronique Ducandas
Véronique Ducandas Liste d'extrême-gauche
Vitry contre la guerre et les coupes budgétaires
  • Véronique Ducandas
  • Nicolas Le Breton
  • Klavdia Robin
  • Logan Gouala
  • Anne-Sophie Meignant
  • Mody Fofana
  • Nicole Bréchard
  • Rachid Gueddari
  • Badiala Sissoko
  • Sébastien Disunzuka
  • Amal Doucoure
  • Abdelmonaim Jabri
  • Olivia Toumi
  • Abderrahmane Benkerroum
  • Rabia Gourari
  • Régis Smaïli
  • Marie Mamet
  • Oussama Yachou
  • Khadija Amin
  • Ilwan Meignant
  • Koumba Fofana
  • Bilal Kaddouri
  • Lala-Natty Mendes
  • Mohamed Doumbia
  • Farida Amamra
  • Maurice Beaujour Bourget
  • Linda Boumahdi
  • Bernard Robin
  • Karima Haroun
  • Farid Gourari
  • Lila Haroun
  • Bryan Okou
  • Dagoly Apabe
  • Emmanuel Pitre
  • Georges-Priscille Sauhi
  • Manuel Silva Mesquita
  • Alimata Fondio
  • Gwenaël Le Deodic
  • Nadia Labdoussi
  • Ferhad Boota
  • Angélina Bouaziz
  • Hocine Chabane
  • Monique Lamouret
  • Mohammed Guerroui
  • Fiona Antosi
  • Kenjy Roffi
  • Émilie Groguelin
  • Charles Tinga
  • Sandra Attal
  • Dylan Viardot
  • Dalila Berrada-Badaoui
  • Ahmed Zana
  • Nadia Messaoudi
Sandrine Ruchot
Sandrine Ruchot Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camps des travailleurs
  • Sandrine Ruchot
  • Bernard Benyacar
  • Rébecca Miesch
  • Gilles Wurtz
  • Clothilde Regnier
  • Vincent Reduron
  • Sabrina Laïdi
  • Karim Choulak
  • Amina Boughammoura
  • Michel Grassien
  • Marie Ngue Tolen Bateki
  • Hakim Laggoune
  • Farida Bezzina
  • Zvonko Butic
  • Carmen Calore
  • Maël Canu
  • Marie-Paule Clénet
  • Emmanuel Thodiard
  • Dorcas Onenda Omatete
  • Joël Le Meur
  • Danielle Matte
  • Maurice Mbongo Matondo
  • Bernadette Mivelela Selo
  • Claude Said
  • Liliane Doumbe
  • Jughurta Saraoui
  • Flora Cellier
  • Pierre Rossi
  • Solange Martin
  • Swann Petit
  • Nathalie Riche
  • Thibaud Lesnard
  • Leïla Bourakovskaya
  • Laurent Joigny
  • Tigrane Bodard
  • Patrice Boullin
  • Aminata Hissourou
  • Oussama Fellague Chebra
  • Micheline Lestriez
  • Saint-Pierre Sohou
  • Maryam Coulibaly
  • Eddy Pardin
  • Zohra Lounis
  • Sampinu Niankala
  • Zahia Lounis
  • Christophe Dior
  • Nana Ibrahim
  • Fayçal Benadida
  • Diane Tchounke Mbiagoup
  • Nassuf Daroueche
  • Aldjia Merakeb
  • Kyan Schahmaneche
  • Inès Alouane
  • Iousef Bouchafa
  • Daisy Ribeiro
Frédéric Bourdon
Frédéric Bourdon Liste divers gauche
Vitry En Mieux La Liste Ecolo 100% Citoyenne
  • Frédéric Bourdon
  • Anissa Tibah
  • Lufian Ndongala
  • Karen Degouve
  • Nicolas Cadiou
  • Thi-Minh Hoang
  • Yohann Georget
  • Laurence Émilie Dexavary
  • Frédéric Brönnimann
  • Sylvie Thiennot
  • Fémi Kinkingnehun
  • Sarah Cantal-Dupart
  • Kévin Olivier
  • Florence Saragoni
  • Xavier Figuerola
  • Ewa Agnieszka Rakowska
  • Amadou Méité
  • Bessé Estelle Keïta
  • Frédéric Niola
  • Sandrine Ngatchou Djeunda
  • Abdoulaye Fall
  • Naoual El Atlassi
  • Pierre Vidaud
  • Kangou Keita
  • Yves Alleaume
  • Cécile Coahila Nieto
  • Marc Michel Murray
  • Nathalie Naut
  • Joël Rutter
  • Jelva Avisto
  • Clément Boissier-Duriez
  • Myriam Stamboul
  • Duncan Loire
  • Marie-Pierre Brunelli
  • Jean-Christophe Breleur
  • Fatima Benhaddou
  • Stephen Frank
  • Fleur Alice Emile
  • Kaled Zouak
  • Estelle Gapp
  • Mathias Paul-Brusson
  • Liliane Ndagijimana
  • Olivier Perrot
  • Katia Arkoub
  • Serge Yorane Lebovici
  • Bernadette Lesenfans
  • Mohamed Ouaddah
  • Isabelle Boitel Sailly
  • Yves Verhoeven
  • Dominique Charles
  • Francis Grau
  • Nelly Popoll
  • Nicolas Rechner
  • Véronique Fournel
  • Renaud Pasquarelli
Mathieu Serpette
Mathieu Serpette Liste divers centre
Vitry Autrement
  • Mathieu Serpette
  • Latifa Liot
  • Emmanuel Njoh
  • Mélissa Yebouet
  • Elie Yebouet
  • Rose-Marie Pesci
  • Armand Simegni
  • Jocelyne Faillon
  • Adel Liot
  • Shabanaaz Boodoo
  • François Le Cunff
  • Ruth Phileas
  • Xavier Xu Wang
  • Nina Bouaziz
  • Alain Becam
  • Aurélia Cerdeira
  • Nelson Ndjate
  • Catherine Calabrese
  • Julien Guebin
  • Akpeley Nogbou
  • Alain Afflatet
  • Daphne Barrillon
  • Erwin Yebouet
  • Tania Damand
  • Ewan Damongeot
  • Pascale Felly
  • Jean-Alain Immarigeon
  • Hélène Dai
  • Alain Guy André Makarawiez
  • Marie-Françoise Leroy
  • Adrien Wilfrid
  • Josiane Savoureux
  • Frédéric Xantippe
  • Caroline Malki
  • Germain Betaulat
  • Adélaide Cori
  • Jean Luc Lancement
  • Léa Reali
  • Renaud Bouchardon
  • Monique Giraux
  • Thierry Vermelin
  • Katia Chaker
  • Olivier Barrillon
  • Ghislaine Cerclier
  • Pierre Lassave
  • Michèle Bonhomme
  • Giovanni Notarianni
  • Dominique Noel
  • Pierre Giovagnoni
  • Annie-France Eyraud
  • Jacques Perseil
  • Yvonne Ferreira Perseil
  • Jean-Philippe Nembrard
  • Martine Rosati
Hocine Tmimi
Hocine Tmimi Liste de La France insoumise
Vitry Unie Et Populaire
  • Hocine Tmimi
  • Sylvie Loriette
  • Bilal Harouat
  • Elsa Kaczmarek
  • Helmi M'Rabet
  • Gnakale Koita
  • Jean-Claude Kennedy
  • Pauline Deburghgraeve
  • Merlin Gautier
  • Isabelle Lorand
  • Emmanuel Ollivier
  • Djamila Tamarat
  • Arthur Royer
  • Audrey Sedilot
  • Frédéric Mourougane
  • Sheherazade Salmi
  • Nathan Reimbeau
  • Marie Beurrier
  • Thomas Ferracci
  • Marion Martin
  • Fahd Jaibar
  • Nageate Belahcen
  • Francesco Porpiglia
  • Mariem Doukar
  • Michel Lepretre
  • Canelle Cirany
  • Pierre-Yves Maugard
  • Annick Berthelot
  • Hamza Lemhani
  • Tara Bessaci
  • Karim Nafla
  • Aurélie Schmidt
  • Adama Sidibe
  • Katia Lagard
  • Philippe Beyssi
  • Sandrine Goncalves
  • Serge Cao
  • Marie-Rose Gerometta
  • Jean-Patrick Bidault
  • Dominique Angelini
  • Moro Dembele
  • Nawelle Chergui
  • Gwenn Thomas-Alves
  • Zara Muhammad
  • Xavier Dworniczek
  • Sylvie Vancaeyseele
  • Laurent Gohel
  • Catherine Perrier
  • Frédéric Genevee
  • Monique Loriette
  • David Montava
  • Sylvie Mercieca
  • Jean-Pierre Moineau
  • Marie-Soizic Haute

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Kennedy
Jean-Claude Kennedy (40 élus) Vitry rassemblés 		4 991 49,86%
  • Jean-Claude Kennedy
  • Sarah Taillebois
  • Khaled Ben-Mohamed
  • Fatmata Konate
  • Pierre Bell-Lloch
  • Cécile Veyrunes-Legrain
  • Shamime Attar
  • Catherine Zen-Wan Su
  • Djamel Hamani
  • Isabelle Lorand
  • Hocine Tmimi
  • Bernadette Ebode Ondobo
  • Abdallah Benbetka
  • Isabelle Ougier
  • Albertino Ramael
  • Sonia Guenine
  • Valentin Ierg
  • Sandra Bahri
  • Luc Ladire
  • Maeva Durand
  • Michel Lepretre
  • Agnès Jeannet
  • Rachid Eddaïdj
  • Béatrice Buchoux
  • Christophe Forestier
  • Rachida Kabbouri
  • Francesco Porpiglia
  • Margot Moronvalle
  • Ludovic Lecomte
  • Fabienne Lefebvre
  • Stéphane Bouvier
  • Salima Addoun
  • Philippe Beyssi
  • Laurence Jeanne
  • Salah Ben Mohamed
  • Elsa Kaczmarek
  • Eric Chantry
  • Canelle Cirany
  • Meher Bouazza
  • Sophia Camélia Amimeur
Frédéric Bourdon
Frédéric Bourdon (7 élus) La liste écologiste, sociale et citoyenne, changeons vitry en mieux 		2 610 26,07%
  • Frédéric Bourdon
  • Laurence Dexavary
  • David Montava
  • Karen Degouve
  • Riadh Sallem
  • Nina Seron
  • Jacques Perreux
André Alain Afflatet
André Alain Afflatet (6 élus) Vitry a venir 		2 408 24,05%
  • André Alain Afflatet
  • Carole Guisset
  • Emmanuel Njoh
  • Chloé Salanon
  • Jérôme Aubertin
  • Christelle Nabais
Participation au scrutin Vitry-sur-Seine
Taux de participation 22,61%
Taux d'abstention 77,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 347

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Kennedy
Jean-Claude Kennedy Vitry rassemblés 		5 359 46,00%
Frédéric Bourdon
Frédéric Bourdon La liste écologiste, sociale et citoyenne, changeons vitry en mieux 		2 211 18,97%
André Alain Afflatet
André Alain Afflatet Vitry a venir 		1 898 16,29%
Kamale Sobhi
Kamale Sobhi Vitry c est vous 		1 118 9,59%
Christophe Jaubert
Christophe Jaubert Vitry en action 		530 4,54%
Lionel Kahan
Lionel Kahan L'union des vitriots pour rétabir la démocratie 		318 2,72%
Sandrine Ruchot
Sandrine Ruchot Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		216 1,85%
Participation au scrutin Vitry-sur-Seine
Taux de participation 26,60%
Taux d'abstention 73,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 142

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Audoubert
Alain Audoubert (40 élus) Vitry ensemble solidaire dynamique ecologique 		9 228 47,46%
  • Alain Audoubert
  • Dominique Etave
  • Rémi Chicot
  • Cécile Veyrunes-Legrain
  • Jean-Claude Kennedy
  • Sarah Taillebois
  • Philippe Beyssi
  • Sonia Guenine
  • Guy Labertit
  • Sophie Germa
  • Michel Lepretre
  • Hafsa Boutabaa
  • Hocine Tmimi
  • Fabienne Lefebvre
  • Jean-Marc Bourjac
  • Isabel Agier
  • Maurice Tzinmann
  • Evelyne Rabardel
  • Djamel Hamani
  • Maria Desabres
  • Pierre Bell-Lloch
  • Isabelle Lorand
  • Jean Rougier
  • Bernadette Ebode Ondobo
  • Albertino Ramael
  • Sylvie Montoir
  • Jean-Toussaint Giacomo
  • Carla Martins
  • Luc Ladire
  • Isabelle Ougier
  • Saïd Omouri
  • Agnès Teysseron
  • Stéphane Bouvier
  • Marie-José Veyssiere
  • Ibrahima Konate
  • Fatmata Konate
  • Slimane Abdoun Charef
  • Ménana Saadi-Sadallah
  • Shamime Attar
  • Safia Lamraoui
Alain Afflatet
Alain Afflatet (6 élus) Ensemble un avenir meilleur 		4 241 21,81%
  • Alain Afflatet
  • Bernadette Herault
  • Emmanuel Njoh
  • Anne-Laure Paulet
  • Remy Ramassamy
  • Caroline Helye
Jacques Perreux
Jacques Perreux (4 élus) Vitry en mieux avec jacques perreux une gauche d'avance 		3 366 17,31%
  • Jacques Perreux
  • Géraldine Nari-Rechner
  • Frédéric Bourdon
  • Aminata Niakate
François Paradol
François Paradol (3 élus) Vitry fait front 		2 607 13,40%
  • François Paradol
  • Sylvie Lepez
  • Frederic Bourdet
Participation au scrutin Vitry-sur-Seine
Taux de participation 43,25%
Taux d'abstention 56,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,31%
Nombre de votants 20 108

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Audoubert
Alain Audoubert Vitry ensemble solidaire dynamique ecologique 		8 430 44,57%
Alain Afflatet
Alain Afflatet Ensemble un avenir meilleur 		3 553 18,78%
Jacques Perreux
Jacques Perreux Vitry en mieux avec jacques perreux une gauche d'avance 		3 053 16,14%
François Paradol
François Paradol Vitry fait front 		2 634 13,92%
Bertrand Potier
Bertrand Potier Pour vitry, à gauche vraiment, une autre page est à écrire ensemble ! 		812 4,29%
Sandrine Ruchot
Sandrine Ruchot Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		256 1,35%
Caroline Tacchella
Caroline Tacchella Unité, résistance, reconquête contre la politique du gouvernement et de l'union européenne, liste soutenue par le parti ouvrier indépendant 		173 0,91%
Participation au scrutin Vitry-sur-Seine
Taux de participation 42,16%
Taux d'abstention 57,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,52%
Nombre de votants 19 601

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