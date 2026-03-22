Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitry-sur-Seine : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vitry-sur-Seine

Le deuxième tour des élections municipales à Vitry-sur-Seine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pierre Bell-Lloch
Pierre Bell-Lloch Liste d'union à gauche
Nouveau Front Populaire Vitry
  • Pierre Bell-Lloch
  • Naïga Stefel
  • Shamime Attar
  • Fatmata Konate
  • Albertino Ramaël
  • Sarah Taillebois
  • Fayçal Kaddour
  • Maëva Durand
  • Luc Ladire
  • Bernadette Ebode Ondobo
  • Ouissem Guesmi
  • Maud Corso
  • Valentin Ierg
  • Stéphanie Cabanes
  • Alexandre El Gamal
  • Fabienne Lefebvre
  • Mady Sissoko
  • Brigitte Perennou
  • Hugo Sofack
  • Béatrice Buchoux
  • Ludovic Lecomte
  • Patricia Grolleau
  • Ibrahima Konaté
  • Jenna Chergui
  • Camille Joly
  • Nadia Benguettat
  • Marc Taubert
  • Juliette Dumort
  • Rachid Eddaïdj
  • Véronique Tahar
  • Fabrice Delangre
  • Lucille Koolenn
  • Mamadou Camara
  • Sophia Camélia Amimeur
  • Augustin Dossou
  • Sonia Guenine
  • Stéphane Bouvier
  • Anna Emilien
  • Pierre Thomas
  • Parfaite Myriam Honla
  • Raphaël Steiger
  • Barbara Filhol
  • Guillaume Martin
  • Agnès Jeannet
  • Bourema Diane
  • Marie-Louise Kancel
  • Christophe Forestier
  • Zoubida Sofi
  • Éric Chantry
  • Lauranne Esseul
  • Stéphane Lamouroux
  • Flora Ondet
  • Guy Labertit
Mathieu Serpette
Mathieu Serpette Liste divers centre
Vitry Autrement
  • Mathieu Serpette
  • Latifa Liot
  • Emmanuel Njoh
  • Mélissa Yebouet
  • Elie Yebouet
  • Rose-Marie Pesci
  • Armand Simegni
  • Jocelyne Faillon
  • Adel Liot
  • Shabanaaz Boodoo
  • François Le Cunff
  • Ruth Phileas
  • Xavier Xu Wang
  • Nina Bouaziz
  • Alain Becam
  • Aurélia Cerdeira
  • Nelson Ndjate
  • Catherine Calabrese
  • Julien Guebin
  • Akpeley Nogbou
  • Alain Afflatet
  • Daphne Barrillon
  • Erwin Yebouet
  • Tania Damand
  • Ewan Damongeot
  • Pascale Felly
  • Jean-Alain Immarigeon
  • Hélène Dai
  • Alain Guy André Makarawiez
  • Marie-Françoise Leroy
  • Adrien Wilfrid
  • Josiane Savoureux
  • Frédéric Xantippe
  • Caroline Malki
  • Germain Betaulat
  • Adélaide Cori
  • Jean Luc Lancement
  • Léa Reali
  • Renaud Bouchardon
  • Monique Giraux
  • Thierry Vermelin
  • Katia Chaker
  • Olivier Barrillon
  • Ghislaine Cerclier
  • Pierre Lassave
  • Michèle Bonhomme
  • Giovanni Notarianni
  • Dominique Noel
  • Pierre Giovagnoni
  • Annie-France Eyraud
  • Jacques Perseil
  • Yvonne Ferreira Perseil
  • Jean-Philippe Nembrard
  • Martine Rosati
Hocine Tmimi
Hocine Tmimi Liste divers gauche
Vitry Unie Et Populaire
  • Hocine Tmimi
  • Sylvie Loriette
  • Frédéric Bourdon
  • Gnakale Koita
  • Helmi M'Rabet
  • Anissa Tibah
  • Jean-Christophe Breleur
  • Pauline Deburghgraeve
  • Jean-Claude Kennedy
  • Isabelle Lorand
  • Thomas Ferracci
  • Karen Degouve
  • Nicolas Cadiou
  • Audrey Sedilot
  • Yohann Georget
  • Thi-Minh Hoang
  • Pierre-Yves Maugard
  • Djamila Tamarat
  • Nathan Reimbeau
  • Marie Beurrier
  • Hamza Lemhani
  • Laurence Émilie Dexavary
  • Frédéric Mourougane
  • Aurélie Schmidt
  • Frédéric Brönnimann
  • Sheherazade Salmi
  • Francesco Porpiglia
  • Annick Berthelot
  • Fémi Kinkingnehun
  • Sandrine Goncalves
  • Fahd Jaibar
  • Sylvie Thiennot
  • Michel Lepretre
  • Sarah Cantal-Dupart
  • Kévin Olivier
  • Nageate Belahcen
  • Adama Sidibe
  • Katia Lagard
  • Emmanuel Ollivier
  • Canelle Cirany
  • Frédéric Niola
  • Mariem Doukar
  • Arthur Royer
  • Ewa Agnieszka Rakowska
  • Karim Nafla
  • Bessé Estelle Keïta
  • Xavier Dworniczek
  • Nawelle Chergui
  • Merlin Gautier
  • Sandrine Ngatchou Djeunda
  • David Montava
  • Naoual El Atlassi
  • Abdoulaye Fall
  • Sylvie Mercieca
  • Moro Dembele

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vitry-sur-Seine

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre BELL-LLOCH
Pierre BELL-LLOCH (Ballotage) Nouveau Front Populaire Vitry 		6 975 37,53%
Hocine TMIMI
Hocine TMIMI (Ballotage) Vitry Unie Et Populaire 		4 474 24,07%
Mathieu SERPETTE
Mathieu SERPETTE (Ballotage) Vitry Autrement 		3 581 19,27%
Frédéric BOURDON
Frédéric BOURDON (Ballotage) Vitry En Mieux La Liste Ecolo 100% Citoyenne 		3 104 16,70%
Sandrine RUCHOT
Sandrine RUCHOT Lutte ouvrière - le camps des travailleurs 		285 1,53%
Véronique DUCANDAS
Véronique DUCANDAS Vitry contre la guerre et les coupes budgétaires 		165 0,89%
Participation au scrutin Vitry-sur-Seine
Taux de participation 40,28%
Taux d'abstention 59,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 19 134

Source : ministère de l’Intérieur

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