Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitry-sur-Seine : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vitry-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vitry-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vitry-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à Vitry-sur-Seine
11:52 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Vitry-sur-Seine pour les municipales
Pour le lancement des municipales à Vitry-sur-Seine, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 59,72 %, avec une mobilisation inférieure à la moyenne française. C'est Pierre Bell-Lloch (Union de la gauche) qui a terminé premier en rassemblant 37,53 % des bulletins valides. Derrière, Hocine Tmimi (La France insoumise) s'est classé deuxième avec 24,07 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort du leader. Pour compléter ce tableau, avec 19,27 %, Mathieu Serpette, étiqueté Divers centre, est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Frédéric Bourdon, portant la nuance Divers gauche, a terminé avec 16,70 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vitry-sur-Seine
Le deuxième tour des élections municipales à Vitry-sur-Seine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pierre Bell-Lloch
Liste d'union à gauche
Nouveau Front Populaire Vitry
|
|
Mathieu Serpette
Liste divers centre
Vitry Autrement
|
|
Hocine Tmimi
Liste divers gauche
Vitry Unie Et Populaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vitry-sur-Seine
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre BELL-LLOCH (Ballotage) Nouveau Front Populaire Vitry
|6 975
|37,53%
|Hocine TMIMI (Ballotage) Vitry Unie Et Populaire
|4 474
|24,07%
|Mathieu SERPETTE (Ballotage) Vitry Autrement
|3 581
|19,27%
|Frédéric BOURDON (Ballotage) Vitry En Mieux La Liste Ecolo 100% Citoyenne
|3 104
|16,70%
|Sandrine RUCHOT Lutte ouvrière - le camps des travailleurs
|285
|1,53%
|Véronique DUCANDAS Vitry contre la guerre et les coupes budgétaires
|165
|0,89%
|Participation au scrutin
|Vitry-sur-Seine
|Taux de participation
|40,28%
|Taux d'abstention
|59,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Nombre de votants
|19 134
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Vitry-sur-Seine
- Vitry-sur-Seine (94400)
- Ecole primaire à Vitry-sur-Seine
- Maternités à Vitry-sur-Seine
- Crèches et garderies à Vitry-sur-Seine
- Classement des collèges à Vitry-sur-Seine
- Salaires à Vitry-sur-Seine
- Impôts à Vitry-sur-Seine
- Dette et budget de Vitry-sur-Seine
- Climat et historique météo de Vitry-sur-Seine
- Accidents à Vitry-sur-Seine
- Délinquance à Vitry-sur-Seine
- Inondations à Vitry-sur-Seine
- Nombre de médecins à Vitry-sur-Seine
- Pollution à Vitry-sur-Seine
- Entreprises à Vitry-sur-Seine
- Prix immobilier à Vitry-sur-Seine