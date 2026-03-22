Programme de Hocine Tmimi à Vitry-sur-Seine (Vitry Unie et Populaire)

Engagement pour Vitry

Le projet de Hocine Timimi pour Vitry vise à restaurer la qualité de vie des habitants. Il s'engage à protéger les enfants et les aînés, tout en promouvant une ville solidaire et accueillante. Cette vision est soutenue par une équipe diversifiée, prête à relever les défis de la commune.

Problématiques environnementales

La construction d'un incinérateur et la bétonisation de la ville sont des préoccupations majeures pour les citoyens. Ces projets sont perçus comme une menace pour la santé et l'environnement des vitriots. Hocine Timimi s'oppose fermement à ces initiatives, plaidant pour un développement respectueux de l'écologie.

Solidarité et justice sociale

La lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales est au cœur des préoccupations de Hocine Timimi et de son équipe. Ils souhaitent renforcer les services publics et garantir l'accès à l'éducation pour tous les enfants. Des initiatives comme l'aide aux devoirs gratuite sont envisagées pour soutenir les familles en difficulté.

Vision d'avenir pour Vitry

Hocine Timimi aspire à une ville qui renoue avec son patrimoine naturel et culturel. Il propose la création de parcs et d'espaces de vie qui favorisent le bien-être des habitants. Cette vision inclut également une attention particulière à la santé et à la solidarité au sein de la communauté.