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19:21 - Vitry-sur-Seine et municipales : démographie, économie et choix électoraux A mi-chemin des élections municipales, Vitry-sur-Seine regorge de diversité et d'activités. Avec ses 95 282 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 5 927 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 57 854 foyers fiscaux. Dans la ville, 41% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 5,51% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 24 671 résidents étrangers, représentant 25,89% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Parmi cette diversité sociale, près de 27,88% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1759,43 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Vitry-sur-Seine, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Vitry-sur-Seine Le parti nationaliste restait loin du match lors de l'élection municipale à Vitry-sur-Seine en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 12,10% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 25,93% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 11,12% aux candidats RN au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions liées à la municipalité. Un score insuffisant, à Vitry-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 16,72% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 17,40% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Vitry-sur-Seine. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour.

16:58 - Vitry-sur-Seine : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention À l'occasion de ces municipales de 2026, le score de l'abstention pèsera fortement sur les résultats de Vitry-sur-Seine. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 73,40 % lors de la précédente municipale, un désintérêt particulièrement fort, la pandémie du Covid-19 ayant impacté fortement la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 30,89 % des habitants inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 58,21 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 40,69 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 62,07 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Vitry-sur-Seine : retour sur les élections de 2024 Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Vitry-sur-Seine, les choix s'étaient majoritairement portés sur Manon Aubry (34,13%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Vitry-sur-Seine avaient ensuite placé en tête les partis de gauche unis (58,81%), devant les marinistes (17,40%) selon les résultats additionnés sur les 2 circonscriptions associées à la ville. La décision des urnes était d'ailleurs acquise sans nécessiter de second tour dans la circonscription. .

14:57 - Vitry-sur-Seine : retour sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle en date Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les résultats compilés sur les 2 circonscriptions de Vitry-sur-Seine plaçaient en tête la Nouvelle union populaire écologique et sociale (48,79%) devant Ensemble ! (19,88%). Le second tour était favorable à la Nouvelle union populaire écologique et sociale, avec 66,82% des suffrages exprimés. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Vitry-sur-Seine votaient auparavant en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (45,30%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 22,86%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 74,07%, contre 25,93% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - À Vitry-sur-Seine, le niveau de la pression fiscale est stable Pour ce qui est des contributions locales à Vitry-sur-Seine, la facture moyenne réglée par ménage imposable a représenté 1 040 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 985 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 37,69 % en 2024 (contre 19,72 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 1 512 670 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 25,89935 millions d'euros (25 899 350 € très exactement) engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 23,24 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Vitry-sur-Seine ? L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Vitry-sur-Seine s'avère très révélatrice. Dès le dimanche du premier tour, Jean-Claude Kennedy (Divers gauche) a surclassé ses concurrents en totalisant 46,00% des voix. Sur la seconde marche, Frédéric Bourdon (Divers gauche) a obtenu 2 211 voix (18,97%). La troisième place est revenue à André Alain Afflatet (Divers droite), avec 16,29% des voix. Un différentiel important. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Jean-Claude Kennedy l'a finalement emporté avec 49,86% des suffrages, face à Frédéric Bourdon avec 2 610 électeurs inscrits (26,07%) et André Alain Afflatet obtenant 24,05% des suffrages. Le fossé de départ s'est vérifié et même accentué, aboutissant à une victoire écrasante et sans appel. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Si Frédéric Bourdon a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 399 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.