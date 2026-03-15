Résultat municipale 2026 à Vitry-sur-Seine (94400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vitry-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vitry-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vitry-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre BELL-LLOCH
Pierre BELL-LLOCH Nouveau Front Populaire Vitry 		6 975 37,53%
Hocine TMIMI
Hocine TMIMI Vitry Unie Et Populaire 		4 474 24,07%
Mathieu SERPETTE
Mathieu SERPETTE Vitry Autrement 		3 581 19,27%
Frédéric BOURDON
Frédéric BOURDON Vitry En Mieux La Liste Ecolo 100% Citoyenne 		3 104 16,70%
Sandrine RUCHOT
Sandrine RUCHOT Lutte ouvrière - le camps des travailleurs 		285 1,53%
Véronique DUCANDAS
Véronique DUCANDAS Vitry contre la guerre et les coupes budgétaires 		165 0,89%
Participation au scrutin Vitry-sur-Seine
Taux de participation 40,28%
Taux d'abstention 59,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 19 134

Source : ministère de l’Intérieur

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