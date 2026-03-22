Résultat municipale 2026 à Vivaise (02870) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vivaise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vivaise, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vivaise [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc VIANAS
Jean-Marc VIANAS (12 élus) AGISSONS ENSEMBLE AVEC ELAN ET DYNAMISME 		250 55,93%
  • Jean-Marc VIANAS
  • Karen ELOY BIGOT
  • Daniel FOUCHAUX
  • Morgane BAREZ
  • Cyril BARBARE
  • Sylvie GALASSO
  • Romain ELOY
  • Clara ORNITOZZI
  • Christophe CHAMAUX
  • Aline DASSO
  • Alexandre SAUVAGE
  • Julie WOTJAL
Rémi SIMPHAL
Rémi SIMPHAL (3 élus) BIEN VIVRE A VIVAISE 		197 44,07%
  • Rémi SIMPHAL
  • Jocelyne VERON
  • Marc FERNANDEZ
Participation au scrutin Vivaise
Taux de participation 80,79%
Taux d'abstention 19,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,22%
Nombre de votants 450

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Vivaise - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc VIANAS
Jean-Marc VIANAS (Ballotage) AGISSONS ENSEMBLE AVEC ELAN ET DYNAMISME 		193 46,51%
Jocelyne VERON
Jocelyne VERON (Ballotage) BIEN VIVRE A VIVAISE 		161 38,80%
Hervé WYSOCKI
Hervé WYSOCKI (Ballotage) REDONNONS VIE A VIVAISE 		61 14,70%
Participation au scrutin Vivaise
Taux de participation 75,58%
Taux d'abstention 24,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 421

Villes voisines de Vivaise

En savoir plus sur Vivaise