Résultat municipale 2026 à Vivaise (02870) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vivaise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vivaise, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vivaise [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc VIANAS (12 élus) AGISSONS ENSEMBLE AVEC ELAN ET DYNAMISME
|250
|55,93%
|
|Rémi SIMPHAL (3 élus) BIEN VIVRE A VIVAISE
|197
|44,07%
|
|Participation au scrutin
|Vivaise
|Taux de participation
|80,79%
|Taux d'abstention
|19,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,22%
|Nombre de votants
|450
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Vivaise - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc VIANAS (Ballotage) AGISSONS ENSEMBLE AVEC ELAN ET DYNAMISME
|193
|46,51%
|Jocelyne VERON (Ballotage) BIEN VIVRE A VIVAISE
|161
|38,80%
|Hervé WYSOCKI (Ballotage) REDONNONS VIE A VIVAISE
|61
|14,70%
|Participation au scrutin
|Vivaise
|Taux de participation
|75,58%
|Taux d'abstention
|24,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,24%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Nombre de votants
|421
Election municipale 2026 à Vivaise [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vivaise sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vivaise.
L'actu des élections municipales 2026 à Vivaise
18:33 - Vivaise : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à Vivaise avaient favorisé Nicolas Dragon (Rassemblement National) avec 49,86% au premier tour, devant Damien Delavenne (Ensemble !) avec 28,41%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,75%). Le contexte politique de Vivaise a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.
15:57 - Le bilan de la dernière élection municipale à Vivaise
Les résultats des élections municipales il y a six ans à Vivaise ont été particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Il est à noter que cette élection a eu lieu sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures individuelles, et la possibilité pour les électeurs de choisir plusieurs candidats. 14 candidats ont été élus dès le premier tour. François Baudet a pris la première place avec 92,52% des bulletins. Ensuite, Vanessa Poindront a capté 160 voix (91,95%). La troisième place est revenue à Gérard Danguillaume, réunissant 91,37% des bulletins. Chez les votants, ces scores particulièrement proches témoignaient d'une décision partagée. Pour clôturer l'élection, un second tour a eu lieu sans opposition. Lors de ce second tour, Rémi Simphal a logiquement rassemblé 83 bulletins (100,00%), étant le seul et unique candidat. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Vivaise, les électeurs doivent à nouveau se prononcer dans ce cadre local si particulier. Dans le pays, le système électoral spécifique permettant les candidatures individuelles appartient cependant au passé.
13:58 - Le 2e tour des municipales à Vivaise donne lieu à un duel tendu
Les habitants retrouvent donc ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de la liste de Jean-Marc Vianas (DIV) et la liste menée par Rémi Simphal (DIV), comme le montre la liste des candidats au second tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Même si le score était suffisant pour se qualifier, Jocelyne Veron n'est plus en lice dans ce second tour. Rappelons que Hervé Wysocki, qui pouvait participer grâce à son score du premier tour, ne figure pas parmi les candidats. Afin de faire leur choix, les 557 inscrits sur les listes électorales de la ville sont en mesure de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Vivaise.
11:59 - Jean-Marc Vianas et Jocelyne Veron aux premières places la semaine dernière
Il y a une semaine à Vivaise, le vote a vu 75,58 % des inscrits se déplacer dans la ville, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Jean-Marc Vianas qui a pris la tête en récoltant 46,51 % des bulletins valides. Dans son sillage, Jocelyne Veron a obtenu la seconde place avec 38,80 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Pour compléter ce tableau, avec 14,70 %, Hervé Wysocki s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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