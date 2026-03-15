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19:16 - Les données démographiques de Vivier-au-Court révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Vivier-au-Court comme dans toute la France. Avec ses 2 811 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 133 entreprises, Vivier-au-Court se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (20,44%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Vivier-au-Court abrite une communauté diversifiée, avec ses 293 résidents étrangers, soit 10,42% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 46,53% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 890,30 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. En somme, Vivier-au-Court incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Vivier-au-Court Le RN était absent à la dernière municipale à Vivier-au-Court en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 38,74% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 57,12% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 32,87% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le RN réunissait 57,98% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 49,13% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 38,49% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 54,46% le dimanche suivant et la victoire de Flavien Termet.

16:58 - À Vivier-au-Court, 42,39 % de participation aux dernières municipales Pour rappel, l'abstention s'élevait à 57,61 % à Vivier-au-Court lors des dernières municipales, dans la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid perturbait la population. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 27,42 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 60,27 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 35,68 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 51,33 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez abstentionniste. Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Vivier-au-Court, cet élément jouera en tout cas un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Vivier-au-Court Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Vivier-au-Court avaient favorisé Flavien Termet (Rassemblement National) avec 38,49% au premier tour, devant Damien Lerouge (Union de la gauche) avec 21,89%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Flavien Termet culminant à 54,46% des suffrages exprimés dans la commune. Le rendez-vous électoral des Européennes en amont à Vivier-au-Court avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (49,13%), avec en deuxième position Manon Aubry qui avait récolté 9,66% des suffrages.

14:57 - Vivier-au-Court : regard sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle La physionomie politique de Vivier-au-Court dessine une ville au vote identitaire très marqué. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Vivier-au-Court privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (38,74%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 22,66%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,12% pour Marine Le Pen, contre 42,88% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Vivier-au-Court soutenaient en priorité Laurent Richard (RN) avec 32,87% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,98% des suffrages.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Vivier-au-Court À Vivier-au-Court, en matière de fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté environ 758 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 518 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 41,61 % en 2024 (contre 17,57 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale s'établit à près de 40 %. Une augmentation en trompe-l'œil car souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 6 300 euros en 2024. Un total bien loin des quelque 300 900 euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 13,40 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat de l'élection de 2020 à Vivier-au-Court Les résultats des précédentes municipales à Vivier-au-Court ont offert un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Dès le dimanche du premier tour, Dominique Nicolas-Viot a coiffé ses adversaires au poteau avec 432 suffrages (55,74%). Derrière, Sylviane Hennechart a capté 44,25% des bulletins valides. Cette victoire écrasante de Dominique Nicolas-Viot a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Vivier-au-Court, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Au vu de ce succès éclatant, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.