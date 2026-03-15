Résultat municipale 2026 à Vivier-au-Court (08440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vivier-au-Court a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vivier-au-Court, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vivier-au-Court [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric MORLET (18 élus) VIVIER AU COEUR
|540
|51,38%
|
|Valérie NICOLAS (3 élus) Agir pour demain
|300
|28,54%
|
|Dominique LINDENBERGER (2 élus) VIVIER UN NOUVEL HORIZON
|211
|20,08%
|
|Participation au scrutin
|Vivier-au-Court
|Taux de participation
|57,71%
|Taux d'abstention
|42,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,64%
|Nombre de votants
|1 096
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Vivier-au-Court [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Vivier-au-Court en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Vivier-au-Court
19:16 - Les données démographiques de Vivier-au-Court révèlent les tendances électorales
Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Vivier-au-Court comme dans toute la France. Avec ses 2 811 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 133 entreprises, Vivier-au-Court se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (20,44%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Vivier-au-Court abrite une communauté diversifiée, avec ses 293 résidents étrangers, soit 10,42% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 46,53% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 890,30 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. En somme, Vivier-au-Court incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.
17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Vivier-au-Court
Le RN était absent à la dernière municipale à Vivier-au-Court en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 38,74% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 57,12% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 32,87% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le RN réunissait 57,98% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 49,13% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 38,49% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 54,46% le dimanche suivant et la victoire de Flavien Termet.
16:58 - À Vivier-au-Court, 42,39 % de participation aux dernières municipales
Pour rappel, l'abstention s'élevait à 57,61 % à Vivier-au-Court lors des dernières municipales, dans la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid perturbait la population. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 27,42 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 60,27 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 35,68 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 51,33 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez abstentionniste. Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Vivier-au-Court, cet élément jouera en tout cas un rôle déterminant sur les résultats.
15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Vivier-au-Court
Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Vivier-au-Court avaient favorisé Flavien Termet (Rassemblement National) avec 38,49% au premier tour, devant Damien Lerouge (Union de la gauche) avec 21,89%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Flavien Termet culminant à 54,46% des suffrages exprimés dans la commune. Le rendez-vous électoral des Européennes en amont à Vivier-au-Court avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (49,13%), avec en deuxième position Manon Aubry qui avait récolté 9,66% des suffrages.
14:57 - Vivier-au-Court : regard sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle
La physionomie politique de Vivier-au-Court dessine une ville au vote identitaire très marqué. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Vivier-au-Court privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (38,74%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 22,66%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,12% pour Marine Le Pen, contre 42,88% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Vivier-au-Court soutenaient en priorité Laurent Richard (RN) avec 32,87% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,98% des suffrages.
12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Vivier-au-Court
À Vivier-au-Court, en matière de fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté environ 758 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 518 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 41,61 % en 2024 (contre 17,57 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale s'établit à près de 40 %. Une augmentation en trompe-l'œil car souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 6 300 euros en 2024. Un total bien loin des quelque 300 900 euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 13,40 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.
11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat de l'élection de 2020 à Vivier-au-Court
Les résultats des précédentes municipales à Vivier-au-Court ont offert un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Dès le dimanche du premier tour, Dominique Nicolas-Viot a coiffé ses adversaires au poteau avec 432 suffrages (55,74%). Derrière, Sylviane Hennechart a capté 44,25% des bulletins valides. Cette victoire écrasante de Dominique Nicolas-Viot a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Vivier-au-Court, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Au vu de ce succès éclatant, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Vivier-au-Court ?
Les 2 bureaux de vote de la commune de Vivier-au-Court fermeront à 18 h. Dans le cadre des municipales 2026, les électeurs de Vivier-au-Court sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la commune. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Consultez ci-dessous la liste des prétendants à Vivier-au-Court. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
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