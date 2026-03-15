Résultat municipale 2026 à Vivier-au-Court (08440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vivier-au-Court a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vivier-au-Court, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vivier-au-Court [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric MORLET
Eric MORLET (18 élus) VIVIER AU COEUR 		540 51,38%
  • Eric MORLET
  • Delphine HUGOT-TOUCHARD
  • Jérémy MAGNY
  • Akima BENAMAR
  • Rodolphe IDOUX
  • Amélie BROCHARD
  • Frédéric PALMA
  • Dominique TROUSSET
  • Benoit BEAUVOIS
  • Dominique ESCHIMESE
  • Fabien HENRIET
  • Laetitia MANGENEY
  • Luc GILMER
  • Jocelyne MAHOUDEAUX-ARMAND
  • Erick CORNEILLIEZ
  • Stéphanie MARY
  • Patrick TOPOR
  • Ludivine LAURENT
Valérie NICOLAS
Valérie NICOLAS (3 élus) Agir pour demain 		300 28,54%
  • Valérie NICOLAS
  • Rodrigue DURELLO
  • Christine LAMBINET
Dominique LINDENBERGER
Dominique LINDENBERGER (2 élus) VIVIER UN NOUVEL HORIZON 		211 20,08%
  • Dominique LINDENBERGER
  • Cécile JELU
Participation au scrutin Vivier-au-Court
Taux de participation 57,71%
Taux d'abstention 42,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 1 096

Source : ministère de l’Intérieur

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