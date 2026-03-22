Résultat de l'élection municipale 2026 à Viviers-lès-Montagnes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Viviers-lès-Montagnes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Viviers-lès-Montagnes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Viviers-lès-Montagnes.
L'actu des élections municipales 2026 à Viviers-lès-Montagnes
11:46 - Alain Veuillet et Jacques Montagné aux premières places dimanche dernier
Dimanche dernier à Viviers-lès-Montagnes, le vote a vu 67,45 % des inscrits se déplacer dans la ville, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Pour ce premier tour, c'est Alain Veuillet qui s'est placé en première position en récoltant 45,45 % des votes. Ensuite, Jacques Montagné est arrivé en deuxième position avec 37,93 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Comme il y a six ans, Alain Veuillet est resté au sommet du classement, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 3,19 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Françoise Marsona Barberi s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Viviers-lès-Montagnes
Le deuxième tour des élections municipales à Viviers-lès-Montagnes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jacques Montagné
Divers
VIVIERS RENOUVEAU
|
|
Alain Veuillet
Divers
VIVIERS AU COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Viviers-lès-Montagnes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain VEUILLET (Ballotage) VIVIERS AU COEUR
|484
|45,45%
|Jacques MONTAGNÉ (Ballotage) VIVIERS RENOUVEAU
|404
|37,93%
|Françoise MARSONA BARBERI (Ballotage) VIVIERS ENSEMBLE
|177
|16,62%
|Participation au scrutin
|Viviers-lès-Montagnes
|Taux de participation
|67,45%
|Taux d'abstention
|32,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,47%
|Nombre de votants
|1 090
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Viviers-lès-Montagnes
- Viviers-lès-Montagnes (81290)
- Ecole primaire à Viviers-lès-Montagnes
- Maternités à Viviers-lès-Montagnes
- Crèches et garderies à Viviers-lès-Montagnes
- Salaires à Viviers-lès-Montagnes
- Impôts à Viviers-lès-Montagnes
- Dette et budget de Viviers-lès-Montagnes
- Climat et historique météo de Viviers-lès-Montagnes
- Accidents à Viviers-lès-Montagnes
- Délinquance à Viviers-lès-Montagnes
- Inondations à Viviers-lès-Montagnes
- Nombre de médecins à Viviers-lès-Montagnes
- Pollution à Viviers-lès-Montagnes
- Entreprises à Viviers-lès-Montagnes
- Prix immobilier à Viviers-lès-Montagnes