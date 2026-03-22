Résultat de l'élection municipale 2026 à Vivonne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vivonne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vivonne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vivonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Vivonne
11:47 - Quels sont les rapports de force à Vivonne pour ce 2e tour des municipales ?
Les élections municipales 2026 à Vivonne ont vu Rose-Marie Bertaud (Les Républicains) s'imposer il y a une semaine avec 49,57 % des votes. Ensuite, Lucie Luteau est arrivée en deuxième position avec 25,76 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une domination claire. Rose-Marie Bertaud a conservé le premier rang qu'elle occupait déjà en 2020, mais elle a concédé cependant 1 point. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Hervé Roberjot (Divers gauche) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Vivonne, le rendez-vous électoral a mobilisé 61,80 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vivonne
Le deuxième tour des élections municipales à Vivonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Hervé Roberjot
Liste Divers
Avec vous pour Vivonne
|
|
Lucie Luteau
Liste Divers
Vivonne autrement
|
|
Rose-Marie Bertaud
Liste des Républicains
Bien vivre à Vivonne
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vivonne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rose-Marie BERTAUD (Ballotage) Bien vivre à Vivonne
|868
|49,57%
|Lucie LUTEAU (Ballotage) Vivonne autrement
|451
|25,76%
|Hervé ROBERJOT (Ballotage) Avec vous pour Vivonne
|432
|24,67%
|Participation au scrutin
|Vivonne
|Taux de participation
|61,80%
|Taux d'abstention
|38,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Nombre de votants
|1 794
Source : ministère de l’Intérieur
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