Résultat de l'élection municipale 2026 à Vivonne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vivonne

Le deuxième tour des élections municipales à Vivonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Hervé Roberjot
Hervé Roberjot Liste Divers
Avec vous pour Vivonne
  • Hervé Roberjot
  • Delphine Vinatier
  • Bernard Barbotin
  • Pascale Terrasson
  • Cyrille Lambert
  • Virginie Roby
  • Francis Bernardeau
  • Élodie Robin
  • Benoit Durduret
  • Virginie Lejamble
  • Didier Ancizar
  • Nelly Rouyer
  • Pascal Rouyer
  • Marie-Claude Michèle Allain
  • Brice Grolleau
  • Stéphanie Moineau
  • Alexandre Didier Sicaud
  • Sophie Roy
  • Kevin Noir
  • Céline Roussel
  • Stéphane Prungnaud
  • Éléonore Torres
  • Dominique Audoux
  • Véronique Proust
  • Philippe Guilmet
  • Lysiane Gaborit
  • Régis Bouchet
  • Liliana Sandoval
  • Patrice Charron
Lucie Luteau
Lucie Luteau Liste Divers
Vivonne autrement
  • Lucie Luteau
  • Eric Legrand
  • Anita Guinard-Clerc
  • André Perrochaud
  • Sophie Bouhard
  • Franck Proust
  • Julie Colin
  • Julien Madeux
  • Aline Lelong
  • Xavier Roth
  • Emilie Terrien
  • Arnaud Soulard
  • Murielle Davenne
  • Clément Jeanneau
  • Angelina Berger
  • Rémi Mekki
  • Bénédicte Rousseau
  • Renaud Oudin
  • Elodie Boucher
  • Jonathan Pactat
  • Lilou Davenne
  • Fabrice Chassignol
  • Caroline Poneta
  • Clément Gaté
  • Caroline Berger
  • Etienne Roy
  • Aline Thiebault
  • Grégory Strzempek
  • Line Michon
Rose-Marie Bertaud
Rose-Marie Bertaud Liste des Républicains
Bien vivre à Vivonne
  • Rose-Marie Bertaud
  • Jacky Quintard
  • Véronique Leclerc
  • Hugo Bertrand
  • Marie-Laure Prouteau
  • Matthieu André
  • Christèle Bouquet
  • Jean-François Roos
  • Lydie Colombel
  • Michel Labarthe
  • Marine Menneteau
  • Philippe Dussart
  • Chantal Gremillon
  • Patrick Dutault
  • Anne Berland
  • Pascal Veyssiere
  • Valérie Jussaume
  • Pierre-David Simonet
  • Dolores Tonnet
  • Mickaël Chenu
  • Christelle Desme-Soreau
  • David Maquin
  • Charlotte Bouquet
  • Nicolas Tourenne
  • Ghislaine de la Debutrie
  • Olivier Delage
  • Axelle Barnas
  • Denis Demer
  • Stéphanie Perault

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vivonne

Tête de listeListe Voix % des voix
Rose-Marie BERTAUD
Rose-Marie BERTAUD (Ballotage) Bien vivre à Vivonne 		868 49,57%
Lucie LUTEAU
Lucie LUTEAU (Ballotage) Vivonne autrement 		451 25,76%
Hervé ROBERJOT
Hervé ROBERJOT (Ballotage) Avec vous pour Vivonne 		432 24,67%
Participation au scrutin Vivonne
Taux de participation 61,80%
Taux d'abstention 38,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 1 794

Source : ministère de l’Intérieur

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