Résultat de l'élection municipale 2026 à Voiron : les infos en direct

Programme de Julien Polat à Voiron (Préservons l'essentiel avec Julien POLAT)

Protection des Voironnais

La première ambition de l'équipe municipale est de protéger les Voironnaises et les Voironnais en répondant à leurs besoins essentiels. Cela inclut l'accès à la médecine de proximité, la lutte contre la délinquance et l'organisation du bien vieillir. L'épanouissement de la jeunesse et la réussite éducative sont également des priorités majeures pour cette action publique.

Préparation de l'avenir

La seconde ambition vise à préparer l'avenir de la ville de Voiron. Cela nécessite une maîtrise des dépenses publiques tout en répondant à des défis environnementaux et sociaux. L'adaptation au réchauffement climatique et le développement d'un urbanisme de qualité sont essentiels pour préserver les espaces agricoles et naturels.

Engagement communautaire

L'équipe municipale souhaite rassembler tous les Voironnais pour agir ensemble avec bon sens. Cela implique de dépasser les intérêts partisans et de promouvoir l'unité au sein de la communauté. L'engagement envers l'écoute et le rassemblement est un devoir fondamental pour les élus de proximité.

Investissements et développement

Les investissements réalisés au cours des dernières années ont permis de moderniser les infrastructures de la ville. Des projets tels que le nouvel hôpital et le réseau de chaleur bois témoignent d'une volonté de développement durable. Voiron se positionne comme un bassin d'emploi attractif, avec un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale.