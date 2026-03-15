Résultat de l'élection municipale 2026 à Voiron : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Voiron

Tête de listeListe
Julien Polat
Julien Polat Liste divers droite
Préservons l'essentiel avec Julien POLAT
  • Julien Polat
  • Nathalie Murat
  • Anthony Moreau
  • Nadine Fayolle
  • Stéphane Valentin
  • Françoise Combe Duclos
  • Nicolas Julliard
  • Armelle Le Bourdonnec
  • Yves Allardin
  • Lydia Ruello Mogore
  • Michel Guicherd-Delannaz
  • Élodie Livernais
  • Chokri Badreddine
  • Rosanna Mazzilli
  • Pierre Bonnardon
  • Corinne Mollier-Sabet
  • Bruno Leduc
  • Héloïse Baradel
  • Clovis Fevrier-Guerre
  • Sylvie Callejon
  • Nicolas Branlant
  • Mélanie Bovon
  • Bruno Saget
  • Caroline Same
  • Christophe Branly
  • Seyda Cuna
  • Axel Sauvage
  • Carine Perez
  • Quentin David
  • Naïma Rouani
  • Benoit Pitet
  • Farida Brabri
  • Antonin Baudrenghien
  • Marie-Eeva Christaud
  • Max Bruyere
  • Martine Chasson
  • Emmanuel Saint-Supery
Jean-Louis Virette
Jean-Louis Virette Liste du Rassemblement National
VOIRON D'abord
  • Jean-Louis Virette
  • Françoise Degrange
  • Damien Orosco
  • Evelyne Leyendecker
  • Bernard Dechaumel
  • Nathalie Guerand
  • Patrick Leyendecker
  • Sandrina Guerand
  • Alexis Broche
  • Céline Aurelie Virette
  • Joris Moriaud
  • Sylvia Zacchero
  • Antoine Garrel
  • Gwendoline Amblard
  • Christophe Amblard
  • Lucienne Audemard
  • Yannick Durand
  • Maria Da Conceiçao Pinto Ferreira
  • Jacques Butin
  • Sandrine Bourgois
  • René Membielle
  • Marine Provenzano
  • Jean Ferrigno
  • Françoise Segons
  • Alexandre Collin
  • Josiane Hugony
  • Gino Elsa
  • Laurence Chevallet
  • Jean-Pierre Marcou
  • Elodie Guerand
  • Marc Rimet
  • Jeannine Brun
  • Adrien Rossetto-Giaccherino
  • Brigitte Maldera
  • Michel Salivet
Anne Favier
Anne Favier Liste d'union à gauche
Voiron en Commun
  • Anne Favier
  • Jérôme Chardon
  • Chabha Graf
  • Stephane Rey
  • Teresa Cal Linares
  • Alexis Girodon
  • Marion Ghibaudo
  • Julien Delas
  • Nathalie Gervasoni
  • Olivier Langnel
  • Francoise Dembele
  • Youshane Momla
  • Corinne Villers
  • Vincent Pinon
  • Petra Frochot
  • Christian Brunelot
  • Barbara Chikhaoui
  • Benjamin Huet
  • Mélodie Mistré
  • Hafid Chaib
  • Celine Gapenne
  • Laurent Montpeyroux
  • Michele Trevisson
  • Jean-Luc Boissard
  • Gwenaëlle Bouvier
  • Danaël Giordana
  • Ingeborg Eilers
  • Eric Vinouze
  • Pia Rogeat
  • Eric Dedonder
  • Pauline Bertrand-Repellin
  • Eric Laroche Joubert
  • Anne Mizony
  • Patrick Embriaco
  • Romane Jouffray
  • Jose Mastrodicasa
  • Elodie Calonnier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Polat
Julien Polat (28 élus) Voiron ville d'avenir avec julien polat 		3 173 56,70%
  • Julien Polat
  • Alyne Motte
  • Anthony Moreau
  • Armelle Le Bourdonnec
  • Stephane Valentin
  • Lydia Ruello Mogore
  • Yves Allardin
  • Brigitte Paris
  • Chokri Badreddine
  • Nadine Fayolle
  • André Gal
  • Martine Chasson
  • Bruno Gattaz
  • Filippa Bevilacqua
  • Michel Guicherd-Delannaz
  • Basak Seven
  • Nicolas Julliard
  • Elodie Livernais
  • Bernard Grandcamp
  • Héloïse Baradel
  • Bruno Sarrat
  • Corinne Mollier-Sabet
  • Pierre Bonnardon
  • Farida Brabri
  • Nicolas Vuillermoz-Biron
  • Peggy Chung-Perez
  • Franck Duffour
  • Grâce Da Costa
Anne Favier
Anne Favier (4 élus) Voiron citoyenne 		1 234 22,05%
  • Anne Favier
  • Arnaud Bellleville
  • Mélodie Mistré
  • Benjamin Huet
Johanne Vial
Johanne Vial (3 élus) Nouvel horizon pour voiron 		920 16,44%
  • Johanne Vial
  • Jean-Luc Boissard
  • Agnès Virieux
Alexandre Collin
Alexandre Collin Voiron bleu marine 		269 4,80%
Participation au scrutin Voiron
Taux de participation 38,49%
Taux d'abstention 61,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 715

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Polat
Julien Polat (25 élus) Voiron 2014 avec julien polat 		4 340 48,90%
  • Julien Polat
  • Alyne Motte
  • André Gal
  • Dolorès Zambon
  • Michaël De Jaham
  • Brigitte Paris
  • Anthony Moreau
  • Lydia Mogore
  • Chokri Badreddine
  • Jessica Forte
  • Yves Allardin
  • Rosanna Mazzilli
  • Bruno Gattaz
  • Ghislaine Favre
  • Jérôme Robert
  • Josette Couturier
  • Bruno Sarrat
  • Corinne Servotte
  • Nicolas Tamborini
  • Martine Chasson
  • Youcef Aifa
  • Corinne Mollier-Sabet
  • Christian Leblanc
  • Lauranne Turlan
  • Christophe Marcoux
Roland Revil
Roland Revil (7 élus) Vivre voiron! dynamique, citoyenne, ecologique et solidaire 		3 850 43,38%
  • Roland Revil
  • Anne Favier
  • Nicolas Charlety
  • Arlette Gervasi
  • Jean-Luc Bally
  • Johanne Vial
  • Lino Tricoli
Valère Santana
Valère Santana (1 élu) Voiron bleu marine 		685 7,71%
  • Valère Santana
Participation au scrutin Voiron
Taux de participation 63,85%
Taux d'abstention 36,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,65%
Nombre de votants 9 211

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Polat
Julien Polat Voiron 2014 avec julien polat 		2 862 34,55%
Roland Revil
Roland Revil Vivre voiron ! 		2 373 28,65%
Roseline Canovas
Roseline Canovas Voiron elan citoyen 		1 323 15,97%
Valère Santana
Valère Santana Voiron bleu marine 		876 10,57%
Olivier Finet
Olivier Finet Ecologie et solidarité à voiron 		561 6,77%
Claudio Vitari
Claudio Vitari Voiron radicalement votre 		287 3,46%
Participation au scrutin Voiron
Taux de participation 61,29%
Taux d'abstention 38,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,32%
Nombre de votants 8 841

Villes voisines de Voiron

En savoir plus sur Voiron