Résultat de l'élection municipale 2026 à Voiron : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Voiron [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Voiron sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Voiron.
L'actu des élections municipales 2026 à Voiron
13:46 - En amont des municipales 2026, les impôts locaux ont-ils augmenté à Voiron ?
À Voiron, pour ce qui est des contributions locales, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 1 042 € en 2024 (année des derniers chiffres) contre 790 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 44,06 % en 2024 (contre 24,62 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 280 670 € de recettes en 2024, loin des quelque 3,61581 millions d'euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 13,41 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.
11:59 - Un résultat très clair aux municipales de 2020 à Voiron
Quelles leçons retenir de l'issue des dernières élections municipales à Voiron ? Dès le premier tour à l'époque, Julien Polat (Union de la droite) a dominé le scrutin avec 56,70% des bulletins. En deuxième position, Anne Favier (Divers gauche) a engrangé 22,05% des suffrages. Ce succès d'emblée a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Voiron, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Au vu de ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Elections à Voiron : les horaires des 16 bureaux de vote
Dans le cadre des élections municipales 2026, les électeurs de Voiron sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral représente un temps fort de la vie démocratique locale. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Voiron est disponible ci-dessous. A noter que les 16 bureaux de vote de l'agglomération de Voiron fermeront leurs portes à 18 h en prévision du dépouillement. Cette page affichera les résultats du premier tour à Voiron dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Voiron
|Tête de listeListe
|
Julien Polat
Liste divers droite
Préservons l'essentiel avec Julien POLAT
|
|
Jean-Louis Virette
Liste du Rassemblement National
VOIRON D'abord
|
|
Anne Favier
Liste d'union à gauche
Voiron en Commun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Polat (28 élus) Voiron ville d'avenir avec julien polat
|3 173
|56,70%
|
|Anne Favier (4 élus) Voiron citoyenne
|1 234
|22,05%
|
|Johanne Vial (3 élus) Nouvel horizon pour voiron
|920
|16,44%
|
|Alexandre Collin Voiron bleu marine
|269
|4,80%
|Participation au scrutin
|Voiron
|Taux de participation
|38,49%
|Taux d'abstention
|61,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 715
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Polat (25 élus) Voiron 2014 avec julien polat
|4 340
|48,90%
|
|Roland Revil (7 élus) Vivre voiron! dynamique, citoyenne, ecologique et solidaire
|3 850
|43,38%
|
|Valère Santana (1 élu) Voiron bleu marine
|685
|7,71%
|
|Participation au scrutin
|Voiron
|Taux de participation
|63,85%
|Taux d'abstention
|36,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,65%
|Nombre de votants
|9 211
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Polat Voiron 2014 avec julien polat
|2 862
|34,55%
|Roland Revil Vivre voiron !
|2 373
|28,65%
|Roseline Canovas Voiron elan citoyen
|1 323
|15,97%
|Valère Santana Voiron bleu marine
|876
|10,57%
|Olivier Finet Ecologie et solidarité à voiron
|561
|6,77%
|Claudio Vitari Voiron radicalement votre
|287
|3,46%
|Participation au scrutin
|Voiron
|Taux de participation
|61,29%
|Taux d'abstention
|38,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,32%
|Nombre de votants
|8 841
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