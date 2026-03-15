Résultat de l'élection municipale 2026 à Voisins-le-Bretonneux : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Voisins-le-Bretonneux

Tête de listeListe
Olivier Afonso
Olivier Afonso Liste Divers
Olivier Afonso 2026
  • Olivier Afonso
  • Sandra Duval
  • Gilles Devos
  • Genevieve Mellet
  • Jean-François Lhomme
  • Marie Guyot
  • Nicolas Guerard
  • Clémence Guillo
  • Thomas Charriot
  • Antoinette Le Bouteiller
  • Patrick Bernheim
  • Sarah Londele
  • Bernard Jousselin
  • Nathalie Ferlin
  • Jérôme Belmont
  • Adélaïde Vannier
  • Thierry Gasteau
  • Quitterie Dubreuil
  • Hervé Gerard
  • Anaïs Bourlet
  • Roger Lanai
  • Murielle Jullien
  • Matthieu Gal
  • Monique Kozicki
  • Christian Roy
  • Claire Mauguy
  • Patrick Leclerc
  • Amelie Gavaudan
  • David Garreau
  • Myriam Lefebvre
  • Christophe Dondoncker
  • Florence Hameeuw
  • Daniel Hamard
Alexandre Constant
Alexandre Constant Liste divers gauche
ENSEMBLE VOISINS AVANCE
  • Alexandre Constant
  • Genevieve Tellier
  • Florent Chollet
  • Sophie Reynaud
  • Jean Hache
  • Virginie Devaux
  • Remi Woussen
  • Nadege Guillard
  • Emmanuel de Lamotte
  • Henriette Harivel
  • Pascal Iavarone
  • Jennifer Atrid
  • Eric Lecacheur
  • Armelle Girard
  • Dimitri Lucet
  • Elisabeth Ollion
  • Jean Magne
  • Annie Brulet
  • William Devaux
  • Pascale Hailault
  • William Mouangue
  • Laureline Gour
  • Jean-Pierre Simoen
  • Joseanne Lourgant
  • Jean-Pierre Soave
  • Claudine Servant
  • Didier Boittin
  • Claudine Magne
  • Raphaël Cohen
  • Valerie Hassan
  • Olivier Girard
  • Aurelie Tela Simana
  • Philippe Tellier
  • Nathalie Guillon
Alexandra Rosetti
Alexandra Rosetti Liste divers droite
L'ÉQUIPE ALEXANDRA ROSETTI 2026
  • Alexandra Rosetti
  • Maurice Paquet
  • Elodie Ducrohët
  • Jean-Michel Chevallier
  • Catherine Hatat
  • Joël Deneux
  • Valérie Cottin
  • Franck Huet
  • Jeanne Danion
  • Alain Roux
  • Agnès Noel
  • Karim Chabane
  • Sophie Guyomard
  • Jean-Pierre Freitas
  • Brigitte Fleury
  • Alain Klapisz
  • Marie-Aline Bergé-Guibaudet
  • Alain Caffin
  • Sabrina Ancel
  • Thierry Coquel
  • Veronique Delaly
  • Sébastien Meynadier
  • Rachelle Quais
  • Dimitri Xavier
  • Violaine Bdeoui
  • Philippe Merelli
  • Annabelle Gautheron
  • Jamil Lemeur
  • Marie-Alix Le Quéré
  • Frédéric Descamps
  • Nathalie Beuvelet
  • Christophe Goux
  • Emmanuelle Darbon
  • Laurent Devignes
  • Virginie Lefebvre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandra Rosetti
Alexandra Rosetti (26 élus) Alexandra rosetti 2020 		2 087 53,10%
  • Alexandra Rosetti
  • Christophe Boissonnade
  • Moïna Greenep
  • Jean-Michel Chevallier
  • Catherine Hatat
  • Joël Deneux
  • Christine Vincent-Genod
  • Philippe Merelli
  • Élodie Ducrohët
  • Franck Huet
  • Annabelle Gautheron
  • Christophe Goux
  • Valérie Cottin
  • Maurice Paquet
  • Jeanne Danion
  • Sébastien Dussaux
  • Véronique Delaly
  • Jean-Paul Le Henanff
  • Christiane Massin
  • Alain Caffin
  • Marie-Aline Guibaudet
  • Jamil Lemeur
  • Agnès Noel
  • Alain Roux
  • Sabrina Ancel
  • Patrick Genou
Olivier Afonso
Olivier Afonso (5 élus) Unis pour voisins 		1 215 30,91%
  • Olivier Afonso
  • Sandra Duval
  • Thierry Gasteau
  • Nathalie Ferlin
  • Jérôme Belmont
Béatrice Pierrat
Béatrice Pierrat (2 élus) Avec vous voisins avance 		628 15,97%
  • Béatrice Pierrat
  • Jean Hache
Participation au scrutin Voisins-le-Bretonneux
Taux de participation 44,61%
Taux d'abstention 55,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 017

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandra Rosetti
Alexandra Rosetti Alexandra rosetti 2020 		1 967 47,71%
Olivier Afonso
Olivier Afonso Unis pour voisins 		1 437 34,86%
Béatrice Pierrat
Béatrice Pierrat Avec vous voisins avance 		718 17,41%
Participation au scrutin Voisins-le-Bretonneux
Taux de participation 47,06%
Taux d'abstention 52,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 222

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandra Rosetti
Alexandra Rosetti (24 élus) Alexandra rosetti 2014 		2 355 42,07%
  • Alexandra Rosetti
  • Christophe Boissonnade
  • Frédérique Penin
  • Jocelyn Beaupeux
  • Patricia Labe
  • Jean-Michel Chevallier
  • Nathalie Feret Puig
  • Philippe Merelli
  • Catherine Hatat
  • Charles De Batz
  • Clotilde Thibault
  • Christophe Goux
  • Sylvie Robillard
  • Jean Chapelle
  • Sylvie Brunner
  • Jean-Baptiste Henry
  • Moïna Greenep
  • Grégory Houdebert
  • Rachel Tabuteau Codognotto
  • Michel Chaussavoine
  • Claude Stengel
  • Amath Ba
  • Alexandra Henry
  • Joël Deneux
Alexis Biette
Alexis Biette (7 élus) Voisins ma ville 		2 340 41,80%
  • Alexis Biette
  • Antoinette Le Bouteiller
  • Lionel Villers
  • Elisabeth Deviterne
  • Bernard Jousselin
  • Corinne Main
  • Rodolphe Barry
Jean Hache
Jean Hache (2 élus) Pour voisins, avec vous ! 		902 16,11%
  • Jean Hache
  • Fabienne Debernard
Participation au scrutin Voisins-le-Bretonneux
Taux de participation 58,37%
Taux d'abstention 41,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Nombre de votants 5 707

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexis Biette
Alexis Biette Voisins ma ville 		2 197 39,62%
Alexandra Rosetti
Alexandra Rosetti Alexandra rosetti 2014 		1 578 28,45%
Jean Hache
Jean Hache Pour voisins, avec vous ! 		1 092 19,69%
Jean-Louis Tison
Jean-Louis Tison Tous pour voisins 		678 12,22%
Participation au scrutin Voisins-le-Bretonneux
Taux de participation 57,97%
Taux d'abstention 42,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Nombre de votants 5 668

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