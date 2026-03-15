Résultat de l'élection municipale 2026 à Voisins-le-Bretonneux : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Voisins-le-Bretonneux [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Voisins-le-Bretonneux
- Résultat municipale 2020 Voisins-le-Bretonneux
- Résultat municipale 2014 Voisins-le-Bretonneux
- Bureaux de vote à Voisins-le-Bretonneux
- Voisins-le-Bretonneux (toutes les informations sur la ville)
Résultat de l'élection municipale 2026 à Voisins-le-Bretonneux [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Voisins-le-Bretonneux sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Voisins-le-Bretonneux.
L'actu des élections municipales 2026 à Voisins-le-Bretonneux
13:46 - Tendance clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts stables à Voisins-le-Bretonneux
À Voisins-le-Bretonneux, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 14,28 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 91 050 €. Une somme bien en-dessous des 3 694 570 € engrangés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Voisins-le-Bretonneux est passé à 37,30 % en 2024 (contre 20,82 % en 2020). Par comparaison, la moyenne en France se situe aux alentours de 40 %. Cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Voisins-le-Bretonneux a atteint environ 1 598 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 469 € relevés en 2020.
11:59 - Municipales 2020 à Voisins-le-Bretonneux : un résultat sans suspense
Les résultats des élections municipales de 2020 à Voisins-le-Bretonneux ont été particulièrement instructifs concernant la configuration politique locale. Au soir du premier tour, Alexandra Rosetti (Divers centre) a fait la course en tête en rassemblant 1 967 bulletins (47,71%). En deuxième position, Olivier Afonso (Divers droite) a engrangé 34,86% des voix. Un différentiel conséquent. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Alexandra Rosetti l'a finalement emporté avec 2 087 bulletins (53,10%), face à Olivier Afonso qui a obtenu 1 215 votants (30,91%) et Béatrice Pierrat réunissant 15,97% des électeurs inscrits. La prime au premier s'est intensifiée pour aboutir à un triomphe éclatant et incontestable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., ajoutant 120 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Voisins-le-Bretonneux
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux 8 737 votants de Voisins-le-Bretonneux de se faire entendre sur la manière dont est régie leur localité. À Voisins-le-Bretonneux comme ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. À titre de rappel, c'est Alexandra Rosetti (Divers centre) qui a gagné la mairie au second tour en 2020. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? Ci-dessous, il est possible de consulter la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Voisins-le-Bretonneux. Les 8 bureaux de vote de l'agglomération de Voisins-le-Bretonneux seront accessibles jusqu'à 20 heures pour permettre aux habitants de faire leur choix. Les résultats du premier tour à Voisins-le-Bretonneux seront en ligne sur cette page dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Voisins-le-Bretonneux
|Tête de listeListe
|
Olivier Afonso
Liste Divers
Olivier Afonso 2026
|
|
Alexandre Constant
Liste divers gauche
ENSEMBLE VOISINS AVANCE
|
|
Alexandra Rosetti
Liste divers droite
L'ÉQUIPE ALEXANDRA ROSETTI 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandra Rosetti (26 élus) Alexandra rosetti 2020
|2 087
|53,10%
|
|Olivier Afonso (5 élus) Unis pour voisins
|1 215
|30,91%
|
|Béatrice Pierrat (2 élus) Avec vous voisins avance
|628
|15,97%
|
|Participation au scrutin
|Voisins-le-Bretonneux
|Taux de participation
|44,61%
|Taux d'abstention
|55,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 017
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandra Rosetti Alexandra rosetti 2020
|1 967
|47,71%
|Olivier Afonso Unis pour voisins
|1 437
|34,86%
|Béatrice Pierrat Avec vous voisins avance
|718
|17,41%
|Participation au scrutin
|Voisins-le-Bretonneux
|Taux de participation
|47,06%
|Taux d'abstention
|52,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 222
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandra Rosetti (24 élus) Alexandra rosetti 2014
|2 355
|42,07%
|
|Alexis Biette (7 élus) Voisins ma ville
|2 340
|41,80%
|
|Jean Hache (2 élus) Pour voisins, avec vous !
|902
|16,11%
|
|Participation au scrutin
|Voisins-le-Bretonneux
|Taux de participation
|58,37%
|Taux d'abstention
|41,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,93%
|Nombre de votants
|5 707
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexis Biette Voisins ma ville
|2 197
|39,62%
|Alexandra Rosetti Alexandra rosetti 2014
|1 578
|28,45%
|Jean Hache Pour voisins, avec vous !
|1 092
|19,69%
|Jean-Louis Tison Tous pour voisins
|678
|12,22%
|Participation au scrutin
|Voisins-le-Bretonneux
|Taux de participation
|57,97%
|Taux d'abstention
|42,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,17%
|Nombre de votants
|5 668
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