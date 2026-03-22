Résultat de l'élection municipale 2026 à Voisins-le-Bretonneux : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Voisins-le-Bretonneux

Le deuxième tour des élections municipales à Voisins-le-Bretonneux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Olivier Afonso
Olivier Afonso Liste Divers
Olivier Afonso 2026
  • Olivier Afonso
  • Sandra Duval
  • Gilles Devos
  • Genevieve Mellet
  • Jean-François Lhomme
  • Marie Guyot
  • Nicolas Guerard
  • Clémence Guillo
  • Thomas Charriot
  • Antoinette Le Bouteiller
  • Patrick Bernheim
  • Sarah Londele
  • Bernard Jousselin
  • Nathalie Ferlin
  • Jérôme Belmont
  • Adélaïde Vannier
  • Thierry Gasteau
  • Quitterie Dubreuil
  • Hervé Gerard
  • Anaïs Bourlet
  • Roger Lanai
  • Murielle Jullien
  • Matthieu Gal
  • Monique Kozicki
  • Christian Roy
  • Claire Mauguy
  • Patrick Leclerc
  • Amelie Gavaudan
  • David Garreau
  • Myriam Lefebvre
  • Christophe Dondoncker
  • Florence Hameeuw
  • Daniel Hamard
Alexandre Constant
Alexandre Constant Liste divers gauche
ENSEMBLE VOISINS AVANCE
  • Alexandre Constant
  • Genevieve Tellier
  • Florent Chollet
  • Sophie Reynaud
  • Jean Hache
  • Virginie Devaux
  • Remi Woussen
  • Nadege Guillard
  • Emmanuel de Lamotte
  • Henriette Harivel
  • Pascal Iavarone
  • Jennifer Atrid
  • Eric Lecacheur
  • Armelle Girard
  • Dimitri Lucet
  • Elisabeth Ollion
  • Jean Magne
  • Annie Brulet
  • William Devaux
  • Pascale Hailault
  • William Mouangue
  • Laureline Gour
  • Jean-Pierre Simoen
  • Joseanne Lourgant
  • Jean-Pierre Soave
  • Claudine Servant
  • Didier Boittin
  • Claudine Magne
  • Raphaël Cohen
  • Valerie Hassan
  • Olivier Girard
  • Aurelie Tela Simana
  • Philippe Tellier
  • Nathalie Guillon
Alexandra Rosetti
Alexandra Rosetti Liste divers droite
L'ÉQUIPE ALEXANDRA ROSETTI 2026
  • Alexandra Rosetti
  • Maurice Paquet
  • Elodie Ducrohët
  • Jean-Michel Chevallier
  • Catherine Hatat
  • Joël Deneux
  • Valérie Cottin
  • Franck Huet
  • Jeanne Danion
  • Alain Roux
  • Agnès Noel
  • Karim Chabane
  • Sophie Guyomard
  • Jean-Pierre Freitas
  • Brigitte Fleury
  • Alain Klapisz
  • Marie-Aline Bergé-Guibaudet
  • Alain Caffin
  • Sabrina Ancel
  • Thierry Coquel
  • Veronique Delaly
  • Sébastien Meynadier
  • Rachelle Quais
  • Dimitri Xavier
  • Violaine Bdeoui
  • Philippe Merelli
  • Annabelle Gautheron
  • Jamil Lemeur
  • Marie-Alix Le Quéré
  • Frédéric Descamps
  • Nathalie Beuvelet
  • Christophe Goux
  • Emmanuelle Darbon
  • Laurent Devignes
  • Virginie Lefebvre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Voisins-le-Bretonneux

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandra ROSETTI
Alexandra ROSETTI (Ballotage) L'ÉQUIPE ALEXANDRA ROSETTI 2026 		2 416 43,80%
Olivier AFONSO
Olivier AFONSO (Ballotage) Olivier Afonso 2026 		1 886 34,19%
Alexandre CONSTANT
Alexandre CONSTANT (Ballotage) ENSEMBLE VOISINS AVANCE 		1 214 22,01%
Participation au scrutin Voisins-le-Bretonneux
Taux de participation 63,36%
Taux d'abstention 36,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 5 602

Source : ministère de l’Intérieur

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