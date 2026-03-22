Résultat de l'élection municipale 2026 à Voisins-le-Bretonneux : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Voisins-le-Bretonneux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Voisins-le-Bretonneux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Voisins-le-Bretonneux.
L'actu des élections municipales 2026 à Voisins-le-Bretonneux
11:50 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection à Voisins-le-Bretonneux il y a une semaine ?
Alexandra Rosetti (Divers droite) a remporté le premier round des élections municipales 2026 à Voisins-le-Bretonneux la semaine dernière, avec 43,80 % des votes. À sa suite, Olivier Afonso s'est classé deuxième avec 34,19 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. La pole position, déjà obtenue il y a six ans, a été maintenue pour Alexandra Rosetti, mais elle a vu son électorat s'éroder de 3 points. Pour compléter ce tableau, avec 22,01 %, Alexandre Constant, étiqueté Divers gauche, est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Voisins-le-Bretonneux, l'élection a enregistré une participation de 63,36 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Voisins-le-Bretonneux
Le deuxième tour des élections municipales à Voisins-le-Bretonneux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Olivier Afonso
Liste Divers
Olivier Afonso 2026
|
|
Alexandre Constant
Liste divers gauche
ENSEMBLE VOISINS AVANCE
|
|
Alexandra Rosetti
Liste divers droite
L'ÉQUIPE ALEXANDRA ROSETTI 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Voisins-le-Bretonneux
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandra ROSETTI (Ballotage) L'ÉQUIPE ALEXANDRA ROSETTI 2026
|2 416
|43,80%
|Olivier AFONSO (Ballotage) Olivier Afonso 2026
|1 886
|34,19%
|Alexandre CONSTANT (Ballotage) ENSEMBLE VOISINS AVANCE
|1 214
|22,01%
|Participation au scrutin
|Voisins-le-Bretonneux
|Taux de participation
|63,36%
|Taux d'abstention
|36,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|5 602
Source : ministère de l’Intérieur
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