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19:21 - Comprendre l'électorat de Voisins-le-Bretonneux : un regard sur la démographie locale Au cœur de la campagne électorale municipale, Voisins-le-Bretonneux se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 54,19% de cadres pour 10 740 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 956 entreprises, Voisins-le-Bretonneux est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (87,55%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Avec 657 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 10,41%, Voisins-le-Bretonneux se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 57 771 € par an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. Voisins-le-Bretonneux incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Voisins-le-Bretonneux aux municipales ? Le parti d'extrême droite enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Voisins-le-Bretonneux en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen récoltait 9,63% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 22,89% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 7,80% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Voisins-le-Bretonneux comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 15,28% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 19,89% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 24,61% lors du vote final.

16:58 - Une abstention de 52,94 % à Voisins-le-Bretonneux aux dernières municipales Lors des municipales de 2020, la participation à Voisins-le-Bretonneux s'était stabilisée à 47,06 % au premier tour, un niveau conforme à la tendance du pays. C'étaient 4 222 votants qui s'étaient mobilisés alors que la pandémie du Covid-19 pesait sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 7 419 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 85,35 % de participation. Le taux de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 62,89 % au premier tour en 2022 à 79,32 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 65,90 % (51,49 % dans le pays). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité soucieuse de voter. Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à Voisins-le-Bretonneux, ce facteur jouera en tout cas un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Des résultats tranchés à gauche pour Voisins-le-Bretonneux en 2024 Jean-Noël Barrot (Majorité présidentielle) avait gagné au premier tour des élections des députés à Voisins-le-Bretonneux en 2024 avec 41,93%. Maïté Carrive-Bédouani (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 24,46%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jean-Noël Barrot culminant à 75,39% des voix dans la commune. Les élections européennes une vingtaine de jours plus tôt à Voisins-le-Bretonneux avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Valérie Hayer (23,75%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 16,60% des suffrages. .

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Voisins-le-Bretonneux ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Voisins-le-Bretonneux portaient leur choix sur Jean-Noël Barrot (Ensemble !) avec 39,93% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 67,58% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Voisins-le-Bretonneux plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 39,42% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 15,70%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 77,11% pour Emmanuel Macron, contre 22,89% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Voisins-le-Bretonneux comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Tendance clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts stables à Voisins-le-Bretonneux À Voisins-le-Bretonneux, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 14,28 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 91 050 €. Une somme bien en-dessous des 3 694 570 € engrangés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Voisins-le-Bretonneux est passé à 37,30 % en 2024 (contre 20,82 % en 2020). Par comparaison, la moyenne en France se situe aux alentours de 40 %. Cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Voisins-le-Bretonneux a atteint environ 1 598 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 469 € relevés en 2020.

11:59 - Municipales 2020 à Voisins-le-Bretonneux : un résultat sans suspense Les résultats des élections municipales de 2020 à Voisins-le-Bretonneux ont été particulièrement instructifs concernant la configuration politique locale. Au soir du premier tour, Alexandra Rosetti (Divers centre) a fait la course en tête en rassemblant 1 967 bulletins (47,71%). En deuxième position, Olivier Afonso (Divers droite) a engrangé 34,86% des voix. Un différentiel conséquent. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Alexandra Rosetti l'a finalement emporté avec 2 087 bulletins (53,10%), face à Olivier Afonso qui a obtenu 1 215 votants (30,91%) et Béatrice Pierrat réunissant 15,97% des électeurs inscrits. La prime au premier s'est intensifiée pour aboutir à un triomphe éclatant et incontestable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., ajoutant 120 voix supplémentaires entre les deux tours.