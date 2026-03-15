Résultat municipale 2026 à Voisins-le-Bretonneux (78960) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Voisins-le-Bretonneux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Voisins-le-Bretonneux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Voisins-le-Bretonneux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandra ROSETTI
Alexandra ROSETTI L'ÉQUIPE ALEXANDRA ROSETTI 2026 		2 416 43,80%
Olivier AFONSO
Olivier AFONSO Olivier Afonso 2026 		1 886 34,19%
Alexandre CONSTANT
Alexandre CONSTANT ENSEMBLE VOISINS AVANCE 		1 214 22,01%
Participation au scrutin Voisins-le-Bretonneux
Taux de participation 63,36%
Taux d'abstention 36,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 5 602

Source : ministère de l’Intérieur

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