Résultat municipale 2026 à Voivres-lès-le-Mans (72210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Voivres-lès-le-Mans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Voivres-lès-le-Mans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Voivres-lès-le-Mans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine COUET
Martine COUET (14 élus) Toujours engagés pour le bien être des Voivrais 		609 86,26%
  • Martine COUET
  • Fabien LECERF
  • Sylvie LE DRÉAU
  • Pascal JOUSSE
  • Sandrine DEMAYA
  • Jérôme BELFORT
  • Maud FRANSIOLI
  • Cyrille OLLIVIER
  • Julie TIREL
  • Franck BARRIER
  • Lydia DESBOIS
  • David DEVAUX
  • Anne-Laure JODEAU-BELOTTI
  • Bernard DEGOULET
Miguel FIMIEZ
Miguel FIMIEZ (1 élu) dessinons Voivres ensemble 		97 13,74%
  • Miguel FIMIEZ
Participation au scrutin Voivres-lès-le-Mans
Taux de participation 68,36%
Taux d'abstention 31,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 728

Source : ministère de l’Intérieur

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