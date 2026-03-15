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19:20 - Élections municipales à Voivres-lès-le-Mans : un éclairage démographique Quel portrait faire de Voivres-lès-le-Mans, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 550 logements pour 1 350 habitants, la densité de la ville est de 118 habitants par km². Ses 49 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 413 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (90,36%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 22,88% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 37,29% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1110,31 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Voivres-lès-le-Mans, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Voivres-lès-le-Mans ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière élection municipale à Voivres-lès-le-Mans en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 30,72% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 48,82% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 22,66% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste validait 47,00% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 40,16% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 41,09% pour le parti nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 54,21% le dimanche suivant et la victoire de Elise Leboucher.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Voivres-lès-le-Mans Lors des municipales de 2020, la participation à Voivres-lès-le-Mans était évaluée à 58,78 % lors du premier tour, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale alors que le pays était touché par la pandémie du coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été chiffré à 77,75 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 49,66 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 70,76 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 48,31 % des inscrits. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville s'affiche à l'arrivée comme une contrée soucieuse de voter. À l'occasion des municipales de 2026, l'état de la participation agira en tout cas sur les résultats de Voivres-lès-le-Mans.

15:59 - Les leçons de l'année de la dissolution à Voivres-lès-le-Mans Lors des dernières européennes, le podium à Voivres-lès-le-Mans s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,16%), devançant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,80%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,86%). Les élections des députés à Voivres-lès-le-Mans qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 41,09% au premier tour, devant Elise Leboucher (Union de la gauche) avec 26,72%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marie-Caroline Le Pen culminant à 54,21% des votes dans la localité. Le contexte politique de Voivres-lès-le-Mans a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Dernière présidentielle à Voivres-lès-le-Mans : les points à analyser Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Voivres-lès-le-Mans choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 30,72% des voix, devant Emmanuel Macron qui obtenait 25,71%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,18% pour Emmanuel Macron, contre 48,82% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Voivres-lès-le-Mans soutenaient en priorité Elise Leboucher (Nupes) avec 24,32% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Elise Leboucher virant de nouveau en tête avec 53,00% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Voivres-lès-le-Mans une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - À Voivres-lès-le-Mans, une fiscalité en hausse qui influencera l'issue du scrutin À Voivres-lès-le-Mans, sur le plan de la fiscalité locale, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 189 € en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 945 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 41,95 % en 2024 (contre près de 21,23 % en 2020). Notons que la moyenne nationale s'établit à environ 40 %, soit une augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 4 300 euros en 2024. Un produit qui est loin des quelque 162 900 euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 14,23 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Voivres-lès-le-Mans Les résultats des dernières municipales à Voivres-lès-le-Mans ont fourni un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour de scrutin, Martine Couet a viré en tête en totalisant 414 bulletins (72,25%). Dans la position du principal opposant, Miguel Fimiez a engrangé 159 voix (27,74%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Martine Couet a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Voivres-lès-le-Mans, cet équilibre pose les bases. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera une tâche colossale pour l'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.