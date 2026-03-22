Résultat municipale 2026 à Voreppe (38340) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Voreppe a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Voreppe, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Voreppe [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale MAZZILLI
Pascale MAZZILLI (22 élus) voreppe au coeur 		2 087 48,08%
  • Pascale MAZZILLI
  • Lucas LACOSTE
  • Monique DEVEAUX
  • Cyril BRUYERE
  • Lorraine MOLINIER
  • Christophe BERGER
  • Danièle MAGNIN
  • Pascal BOUCHEZ
  • Marie-José CANOSSINI
  • Patrick GAUDILLOT
  • Sophie DE ANDRADE
  • Mathieu MONTERRAT
  • Fleur LECHELT
  • Eric SOUCHET
  • Océane IANNELLO
  • Michel VANVOLSEM
  • Joëlle VITESTELLE
  • Julien LAMOTTE
  • Corinne DUQUENNE
  • Rémy FINE
  • Lydia LENTISCO
  • Gilles MATHIEU
Anne GÉRIN
Anne GÉRIN (4 élus) EN MOUVEMENT POUR VOREPPE 		1 258 28,98%
  • Anne GÉRIN
  • Romain BARTHELEMY
  • Nadine BENVENUTO
  • Olivier GOY
Fabienne SENTIS
Fabienne SENTIS (3 élus) VOREPPE AVENIR : CHANGEONS ! 		996 22,94%
  • Fabienne SENTIS
  • Laurent GODARD
  • Caroline BOUDOU
Participation au scrutin Voreppe
Taux de participation 59,95%
Taux d'abstention 40,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 4 394

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Voreppe - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale MAZZILLI
Pascale MAZZILLI (Ballotage) voreppe au coeur 		1 866 42,19%
Anne GÉRIN
Anne GÉRIN (Ballotage) EN MOUVEMENT POUR VOREPPE 		1 398 31,61%
Fabienne SENTIS
Fabienne SENTIS (Ballotage) VOREPPE AVENIR : CHANGEONS ! 		1 159 26,20%
Participation au scrutin Voreppe
Taux de participation 61,42%
Taux d'abstention 38,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 4 502

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