Résultat municipale 2026 à Voreppe (38340) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Voreppe a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Voreppe, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Voreppe [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascale MAZZILLI (22 élus) voreppe au coeur
|2 087
|48,08%
|
|Anne GÉRIN (4 élus) EN MOUVEMENT POUR VOREPPE
|1 258
|28,98%
|
|Fabienne SENTIS (3 élus) VOREPPE AVENIR : CHANGEONS !
|996
|22,94%
|
|Participation au scrutin
|Voreppe
|Taux de participation
|59,95%
|Taux d'abstention
|40,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,52%
|Nombre de votants
|4 394
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Voreppe - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascale MAZZILLI (Ballotage) voreppe au coeur
|1 866
|42,19%
|Anne GÉRIN (Ballotage) EN MOUVEMENT POUR VOREPPE
|1 398
|31,61%
|Fabienne SENTIS (Ballotage) VOREPPE AVENIR : CHANGEONS !
|1 159
|26,20%
|Participation au scrutin
|Voreppe
|Taux de participation
|61,42%
|Taux d'abstention
|38,58%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Nombre de votants
|4 502
Election municipale 2026 à Voreppe [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Voreppe sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Voreppe.
L'actu des élections municipales 2026 à Voreppe
18:39 - Voreppe : le vote des électeurs l'année de la dissolution
La physionomie politique de Voreppe a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune esquissait un fief macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Lors des européennes, le podium à Voreppe s'était en effet forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (26,18%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (17,86%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (17,17%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Cécile Bene (Rassemblement National) aux avants-postes avec 30,65% au premier tour, devant Sandrine Nosbé (Union de la gauche) avec 30,00%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Sandrine Nosbé (Union de la gauche), avec 56,52%.
15:57 - L'élection municipale de 2020 à Voreppe : des résultats scellés dès le premier tour
Quel avait été le résultat des élections municipales précédentes à Voreppe ? À l'issue du premier passage aux urnes, Luc Remond (Union de la droite) a dominé les débats en rassemblant 1 959 voix (62,78%). Sur la seconde marche, Fabienne Sentis (Divers) a rassemblé 1 161 suffrages en sa faveur (37,21%). Cette victoire écrasante du candidat Union de la droite a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Voreppe, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Au vu de ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Qui s'est qualifié à Voreppe pour le 2e tour des municipales ?
Les votants retrouvent donc ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de la liste "Voreppe Avenir : Changeons !" emmenée par Fabienne Sentis (LDVG), Pascale Mazzilli, à la tête de "Voreppe Au Coeur" (LDIV) et Anne Gérin, à la tête de "En Mouvement Pour Voreppe" (LDVC), comme le montrent les candidatures officielles pour le second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les électeurs de la ville ont la possibilité de se déplacer aux urnes jusqu'à 19 heures, horaire de fermeture des 9 bureaux de vote de Voreppe, afin de remplir leur devoir de citoyen.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Voreppe pour ce 2e tour des élections ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Voreppe, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 61,42 % localement, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. C'est Pascale Mazzilli qui a pris la pole position avec 42,19 % des bulletins valides. Derrière, Anne Gérin (Divers centre) s'est classée deuxième avec 31,61 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une domination claire. Du côté des autres candidats, avec 26,20 %, Fabienne Sentis (Divers gauche) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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