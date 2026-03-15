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19:18 - Démographie et politique à Voreppe, un lien étroit La démographie et le contexte socio-économique de Voreppe déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Avec un pourcentage de 33% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,17%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 462 euros/an montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 5222 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,25%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,08%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (45,33%), témoignent d'une population instruite à Voreppe, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Quel score pour le RN à Voreppe aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national était resté en retrait lors des élections municipales à Voreppe il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 19,36% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 34,56% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 16,73% au représentant du parti lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Voreppe comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 26,18% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 30,65% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 43,48% lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Voreppe ? En ce jour de municipale à Voreppe, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 51,97 %, un score dans la norme (la participation se limitant à 48,03 %) alors que de nombreux électeurs avaient choisi de rester chez eux en raison du Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été définie par une abstention à 18,86 % dans la ville (participation de 81,14 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 39,05 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 26,07 %, loin des 46,35 % affichés aux législatives de 2022. Regarder ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Voreppe comme une ville où l'abstention est contenue.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quels résultats à Voreppe ? Les élections européennes 2024 à Voreppe avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (26,18%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 17,86% des suffrages. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Cécile Bene (Rassemblement National) en tête avec 30,65% au premier tour, devant Sandrine Nosbé (Union de la gauche) avec 30,00%. C'est finalement Sandrine Nosbé (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 56,52% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Voreppe a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un fief de la majorité présidentielle, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Au regard des élections passées, Voreppe reste un territoire tourné vers le centre-droit Globalement, le paysage électoral fait de Voreppe un fief de la majorité présidentielle. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Voreppe plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 29,95% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 22,69%. Le duel final se soldait finalement par un score de 65,44% pour Emmanuel Macron, contre 34,56% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Voreppe plébiscitaient Elodie Jacquier-Laforge (Ensemble !) avec 31,50% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,51%.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Voreppe Pour ce qui concerne la pression fiscale de Voreppe, la facture moyenne acquittée par foyer fiscal a représenté 1 141 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 1 067 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 40,82 % en 2024 (contre 24,92 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 72 040 € de recettes en 2024, contre 1 881 720 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 15,27 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Luc Remond s'est imposé à Voreppe L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Voreppe est très instructive. À l'occasion du premier vote à l'époque, Luc Remond (Union de la droite) a décroché la tête du classement avec 1 959 voix (62,78%). Sur la seconde marche, Fabienne Sentis (Divers) a recueilli 1 161 bulletins valides (37,21%). Cette victoire sans appel a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Voreppe, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Les forces d'opposition devront démultiplier les scores ce dimanche afin de renverser cette suprématie, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.