Résultat municipale 2026 à Voreppe (38340) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Voreppe a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Voreppe, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Voreppe [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale MAZZILLI
Pascale MAZZILLI voreppe au coeur 		1 866 42,19%
Anne GÉRIN
Anne GÉRIN EN MOUVEMENT POUR VOREPPE 		1 398 31,61%
Fabienne SENTIS
Fabienne SENTIS VOREPPE AVENIR : CHANGEONS ! 		1 159 26,20%
Participation au scrutin Voreppe
Taux de participation 61,42%
Taux d'abstention 38,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 4 502

Source : ministère de l’Intérieur

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