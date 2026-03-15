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19:17 - Les défis socio-économiques de Voujeaucourt et leurs implications électorales La démographie et la situation socio-économique de Voujeaucourt contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Avec une densité de population de 334 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,52%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 071 euros/an montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1679 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,04%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,35%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Voujeaucourt mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,77% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Les électeurs de Voujeaucourt conquis par le RN ? Le RN ne présentait pas formellement de liste à la dernière élection municipale à Voujeaucourt en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 30,23% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 51,27% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 29,08% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national arrachait 47,99% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 43,74% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 47,86% pour le Rassemblement national. Ce dernier finira d'ailleurs en tête avec 55,46% lors du vote final et la victoire de Géraldine Grangier.

16:58 - Dernières municipales : 53,21 % d'abstention à Voujeaucourt Les données de 2020 indiquent qu'au premier tour des municipales à Voujeaucourt, l'abstention concernait 53,21 % du corps électoral, une proportion assez classique alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est à ce titre stabilisé à 21,61 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 50,67 % en 2022 à seulement 31,08 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 42,61 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée globalement épargnée par l'abstention. En ce jour de municipales 2026 à Voujeaucourt, cette contingence sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Voujeaucourt La préférence des électeurs de Voujeaucourt a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens de Voujeaucourt avaient en effet poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 43,74% des inscrits. Géraldine Grangier (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Voujeaucourt après la dissolution de l'Assemblée avec 47,86%. Magali Duvernois (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 24,51%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Géraldine Grangier culminant à 55,46% des voix sur place.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Voujeaucourt apparaissait comme difficile à étiqueter sur l'échiquier politique Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Voujeaucourt votaient en priorité pour Marine Le Pen (30,23%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 26,47%. Lors de la finale de l'élection à Voujeaucourt, les électeurs accordaient 51,27% pour Marine Le Pen, contre 48,73% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Voujeaucourt soutenaient en priorité Frédéric Barbier (Ensemble !) avec 36,41% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,01%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Voujeaucourt comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Martine VOIDEY a-t-elle augmenté les impôts locaux à Voujeaucourt ? Si on se penche sur la fiscalité de Voujeaucourt, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 11,82 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 33 570 €. Une recette bien loin des 622 190 € enregistrés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Voujeaucourt est passé à un peu moins de 35,86 % en 2024 (contre 17,78 % en 2020). Cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Voujeaucourt s'est établi à 1 221 € en 2024 (contre 972 € en 2020).

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Voujeaucourt Quelle avait été l'issue du dernier scrutin municipal à Voujeaucourt ? Au terme du premier tour à l'époque, Martine Voidey a surclassé ses rivaux avec 678 suffrages (63,48%). Dans la position de la principale opposante, Maryline Scalabrini a engrangé 36,51% des suffrages. Cette victoire écrasante de Martine Voidey a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Voujeaucourt, cet équilibre sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à une tâche titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.