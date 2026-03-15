Résultat municipale 2026 à Voujeaucourt (25420) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Voujeaucourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Voujeaucourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Voujeaucourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude FILIPPONI
Jean-Claude FILIPPONI (18 élus) Pour Voujeaucourt Fiers d'aujourd'hui, ambitieux pour demain 		788 50,97%
  • Jean-Claude FILIPPONI
  • Corinne PETER
  • Christian GARABEDIAN
  • Manon ADOLPH
  • Joël BARTHOULOT
  • Nadège ARNAUD
  • Guillaume FRENAY
  • Joelle PRETOT
  • Christian BEAUFILS
  • Celine STEVENOT
  • Alexandre NEMES
  • Celine MASSON
  • Fabrice BELIN
  • Julie GINESTE
  • Emmanuel STEFFANN
  • Myriam JACQUEMARD
  • Etienne VAUTRIN
  • Yvelise BERTHON
Maxime CALLOIS
Maxime CALLOIS (5 élus) REVEILLONS VOUJEAUCOURT 		758 49,03%
  • Maxime CALLOIS
  • Frédérique BENCETTI
  • Philippe CHAMONAL
  • Patricia KOUASSI
  • Alexis THOMAS
Participation au scrutin Voujeaucourt
Taux de participation 65,30%
Taux d'abstention 34,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Nombre de votants 1 609

Source : ministère de l’Intérieur

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