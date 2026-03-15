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19:20 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Voulx Comment la population de Voulx peut-elle impacter les résultats des élections municipales ? Avec une densité de population de 129 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 12,04%, les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (31,95%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 775 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,06%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,87%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Voulx mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,10% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Quels scores du RN à Voulx avant les municipales 2026 ? Le RN ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Voulx en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 33,41% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 59,09% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 28,85% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Voulx comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 48,74% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 49,33% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 55,48% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Frédéric Valletoux.

16:58 - À Voulx, l'abstention s'annonce forte aux municipales L'absence ou non de votants à Voulx constituera un véritable pivot de cette élection municipale 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 46,95 %, une abstention modeste (la participation se limitant à 53,05 %) alors que le Covid-19 faisait planer une ombre sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 24,60 % des habitants en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 52,61 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 39,02 %, loin des 55,56 % affichés aux législatives de 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une localité souvent détournée des bureaux de vote par rapport au reste du pays.

15:59 - Il y a deux ans, Voulx s'était tournée vers le centre Lors des dernières européennes, le podium à Voulx s'était forgé autour de la liste menée par Jordan Bardella (48,74%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (7,90%) et Raphaël Glucksmann (7,73%). Les législatives à Voulx qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Ivanka Dimitrova (Rassemblement National) en tête avec 49,33% au premier tour, devant Frédéric Valletoux (Ensemble !) avec 23,53%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Ivanka Dimitrova culminant à 55,48% des suffrages exprimés dans la localité. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a ainsi confirmé que Voulx restait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Voulx s'était massivement tournée vers la droite radicale Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Voulx soutenaient en priorité Ivanka Dimitrova (RN) avec 28,85% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Marie-Pierre Molina (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 51,48%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Voulx choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 33,41% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 19,52%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 59,09% pour Marine Le Pen, contre 40,91% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Voulx se positionne comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale stable à Voulx À Voulx, en matière d'impôts locaux, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 833 euros en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 784 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 39,95 % en 2024 (contre environ 21,95 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 58 590 € de recettes en 2024, contre 432 500 euros enregistrés en 2020 avec un taux resté à près de 19,54 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Voulx Il peut être édifiant d'étudier les résultats des dernières élections municipales à Voulx. Au terme du premier tour, Nicolas Bolze a pris l'ascendant sur ses rivaux en recueillant 46,78% des bulletins. En deuxième position, Emmanuel Detroyat a rassemblé 272 votes (41,59%). Avec une marge aussi étroite, la clôture du second tour interrogeait. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Nicolas Bolze l'a finalement emporté avec 50,91% des voix, face à Emmanuel Detroyat s'adjugeant 43,20% des électeurs et Pascale Begault obtenant 5,87% des électeurs. En revanche, le second tour s'est soldé par une large avance et un succès sans appel. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., ajoutant 110 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp adverse se doit de recomposer une coalition plus compétitive aujourd'hui dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.