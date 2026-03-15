Résultat municipale 2026 à Voulx (77940) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Voulx a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Voulx, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Voulx [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain LECOSNIER
Sylvain LECOSNIER (15 élus) TOUJOURS ENGAGÉS, TOUJOURS DÉTERMINÉS VOULX 2026 		373 52,76%
  • Sylvain LECOSNIER
  • Hannan ELKEBAÏLI
  • Sébastien MARCHERAT
  • Christine CAMUS TOKARSKI
  • Arnaud JOUAS
  • Agnès MARGAIN DUTRÉVIS
  • Alain BOULLET
  • Caroline DUBOIS
  • José MONTEIRO
  • Béatrice DELAPLACE-MARAIN
  • Borris FERREIRA
  • Angélique JEULIN
  • Fabien ROUSSEL
  • Magali BEVRE
  • Renaud DROMIGNY
Ghislaine GIANNITRAPANI
Ghislaine GIANNITRAPANI (2 élus) TOUS UNIS POUR VOULX 		195 27,58%
  • Ghislaine GIANNITRAPANI
  • Paolo LAMEIRAS
Jean CORREIA AFONSO
Jean CORREIA AFONSO (2 élus) AVEC VOULX, AVANCER ENSEMBLE 		139 19,66%
  • Jean CORREIA AFONSO
  • Morgane BAUDRIER
Participation au scrutin Voulx
Taux de participation 55,14%
Taux d'abstention 44,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Nombre de votants 751

Source : ministère de l’Intérieur

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