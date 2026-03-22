Résultat de l'élection municipale 2026 à Vouneuil-sous-Biard : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vouneuil-sous-Biard

Le deuxième tour des élections municipales à Vouneuil-sous-Biard a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pascal Gérardin
Pascal Gérardin Liste divers centre
Unis, proches et engagés avec Pascal Gérardin
  • Pascal Gérardin
  • Virginie Fallourd
  • Eric Maillet
  • Sonia Bennani
  • Gael Bultel
  • Corinne Laville
  • Hasan Simsek
  • Melina Couturier
  • Jean-Luc Brin
  • Lucie Chevrier
  • Florian Privat
  • Justine Dubois
  • Stephane Lamy
  • Margaux Mondoloni
  • Cyrille Josso
  • Tatiana Laville
  • Steve Duarte Da Silva
  • Aurélie Lecacheur
  • Thierry Farre
  • Bernadette Duquenne
  • Bruno Royer
  • Christine Clément
  • Edgar Maury
  • Isabelle Lebrasseur
  • Frederic Terrasson
  • Angele Billard
  • Arnaud Landais
  • Amandine Petit
  • Guillaume Celereau
  • Delphine Girard
  • James Lavergne
Joël Michelin
Joël Michelin Liste divers centre
ENSEMBLE POUR VOUNEUIL
  • Joël Michelin
  • Claire Popinet
  • Frédéric Conte
  • Valérie Guillon
  • Alain Busin
  • Isabelle Venault
  • Lionel Barret
  • Audrey Hugonnaud-Fayollat
  • William Defiolle
  • Carine Kuster
  • Didier Poirier
  • Catherine Wilfart
  • Lunuel Kuster
  • Muriel Pelourde
  • Sylvain Fourgeaud
  • Marion Métais
  • Laurent Lebrun
  • Sophie Juin
  • François Voisin
  • Marion Bienvenu
  • Pascal Laurin
  • Sylvie Desvignes
  • Serge Boutet
  • Marie-Pascaline Bernardeau
  • Claude Delhomme
  • Sophie Monassier
  • Franck Lunot
  • Claude Boiron
  • Anthony Bouchard
  • Véronique Rodrigues
  • Nabil Rahli

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vouneuil-sous-Biard

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël MICHELIN
Joël MICHELIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR VOUNEUIL 		1 060 36,60%
Pascal GÉRARDIN
Pascal GÉRARDIN (Ballotage) Unis, proches et engagés avec Pascal Gérardin 		1 054 36,40%
Cécile RUY-CARPENTIER
Cécile RUY-CARPENTIER (Ballotage) Vouneuil se bouge 		782 27,00%
Participation au scrutin Vouneuil-sous-Biard
Taux de participation 63,18%
Taux d'abstention 36,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 2 977

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Vienne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Vienne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Vouneuil-sous-Biard

En savoir plus sur Vouneuil-sous-Biard