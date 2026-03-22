Résultat de l'élection municipale 2026 à Vouneuil-sous-Biard : les résultats du 2e tour

Programme de Joël Michelin à Vouneuil-sous-Biard (ENSEMBLE POUR VOUNEUIL)

Un projet sérieux

Le programme proposé est clair et chiffré, répondant aux besoins de la commune. Il est conçu sans augmentation de la fiscalité locale, ce qui témoigne d'une gestion responsable. Cette approche vise à instaurer la confiance entre les élus et les habitants.

Méthode participative

Une nouvelle méthode de gouvernance est mise en avant, axée sur l'écoute des citoyens avant toute décision. La municipalité s'engage à présenter ses choix de manière transparente et à impliquer réellement les habitants dans les projets. Cela favorise un cadre de vie plus inclusif et collaboratif.

Solidarité et action sociale

Un accent particulier est mis sur la solidarité et l'action sociale, avec la publication des dispositifs d'aide disponibles. La mise en réseau des acteurs sociaux et des services juridiques vise à offrir un soutien efficace aux habitants. Une solution communale sera également mise en place pour répondre aux situations d'urgence.

Éducation et jeunesse

Le développement de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse est une priorité, avec des projets tels qu'une salle à vocation sportive pour le groupe scolaire JY Cousteau. L'engagement citoyen et la pratique sportive sont encouragés dès le plus jeune âge. Des liens intergénérationnels seront également favorisés pour enrichir l'expérience éducative.