Résultat de l'élection municipale 2026 à Vouneuil-sous-Biard : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vouneuil-sous-Biard [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vouneuil-sous-Biard sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vouneuil-sous-Biard.
L'actu des élections municipales 2026 à Vouneuil-sous-Biard
11:47 - Joël Michelin, Pascal Gérardin et Cécile Ruy-Carpentier forment le trio de tête à Vouneuil-sous-Biard
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Vouneuil-sous-Biard dimanche dernier, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 36,82 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Pour ce premier tour, c'est Joël Michelin (Divers centre) qui a pris la pole position en récoltant 36,60 % des voix. Dans son sillage, Pascal Gérardin (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 36,40 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, avec 27,00 %, Cécile Ruy-Carpentier (Divers droite) est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vouneuil-sous-Biard
Le deuxième tour des élections municipales à Vouneuil-sous-Biard a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pascal Gérardin
Liste divers centre
Unis, proches et engagés avec Pascal Gérardin
|
|
Joël Michelin
Liste divers centre
ENSEMBLE POUR VOUNEUIL
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vouneuil-sous-Biard
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël MICHELIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR VOUNEUIL
|1 060
|36,60%
|Pascal GÉRARDIN (Ballotage) Unis, proches et engagés avec Pascal Gérardin
|1 054
|36,40%
|Cécile RUY-CARPENTIER (Ballotage) Vouneuil se bouge
|782
|27,00%
|Participation au scrutin
|Vouneuil-sous-Biard
|Taux de participation
|63,18%
|Taux d'abstention
|36,82%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,71%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Nombre de votants
|2 977
Source : ministère de l’Intérieur
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