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19:20 - Vouneuil-sous-Biard aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers Vouneuil-sous-Biard, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec une population de 6 245 habitants répartis dans 2 779 logements, cette agglomération présente une densité de 240 habitants par km². L'existence de 333 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une automobile (92,05%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 38,61% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 51,99% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 784,93 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. En conclusion, à Vouneuil-sous-Biard, les enjeux locaux se joignent aux défis français.

17:57 - Avant les municipales, la percée du Rassemblement national à Vouneuil-sous-Biard Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Vouneuil-sous-Biard en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 18,57% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 31,85% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 17,53% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Vouneuil-sous-Biard comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 26,76% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 27,29% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 28,81% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 49,20 % de participation à Vouneuil-sous-Biard La participation s'élevait à 49,20 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Vouneuil-sous-Biard, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale, la pandémie du Covid-19 ayant lourdement pesé sur l'événement. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 83,08 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 56,41 % des électeurs (soit environ 2 552 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 74,75 %, bien au-delà des 55,56 % enregistrés en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une localité civiquement engagée en comparaison de l'ensemble du pays. En ce jour d'élection municipale 2026 à Vouneuil-sous-Biard, cette contingence sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - En 2024, Vouneuil-sous-Biard s'était tournée vers la droite Les élections européennes de 2024 à Vouneuil-sous-Biard avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (26,76%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 20,57% des votes. Sacha Houlié (Ensemble !) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Vouneuil-sous-Biard après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 37,06%. Estelle Chevallier (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 27,29%. Le second round n'a pas changé grand chose, Sacha Houlié culminant à 46,66% des votes localement. La situation politique de Vouneuil-sous-Biard a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Vouneuil-sous-Biard ? Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Vouneuil-sous-Biard accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 35,43%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 19,59%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 68,15% pour Emmanuel Macron, contre 31,85% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Vouneuil-sous-Biard plébiscitaient Sacha Houlié (Ensemble !) avec 39,86% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sacha Houlié virant de nouveau en tête avec 56,87% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Vouneuil-sous-Biard comme une place forte du courant central.

12:58 - Les impôts à Vouneuil-sous-Biard : une dynamique stable au cours des dernières années À Vouneuil-sous-Biard, où la fiscalité locale a diminué depuis les dernières élections, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 16,00 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 37 090 €, loin des quelque 1,29798 million d'euros engrangés en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement sa portée et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Vouneuil-sous-Biard s'est établi à un peu moins de 42,53 % en 2024 (contre 24,91 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Vouneuil-sous-Biard s'est chiffrée à environ 787 euros en 2024 (contre 806 € en 2020).

11:59 - Des candidats dans un mouchoir de poche : rappel des élections municipales à Vouneuil-sous-Biard À Vouneuil-sous-Biard, lors des municipales de 2020, les résultats ont offert un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche électorale à l'époque, Jean-Charles Auzanneau (Divers centre) a pris les commandes en totalisant 783 soutiens (37,03%). En deuxième position, Cécile Ruy-Carpentier (Divers droite) a recueilli 670 votes (31,69%). Le podium a été complété par Joël Michelin (Divers gauche), rassemblant 661 suffrages (31,26%). Ce fossé remarquable mettait la liste en tête dans de bonnes dispositions. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Jean-Charles Auzanneau l'a finalement emporté avec 777 bulletins (36,44%), face à Joël Michelin s'adjugeant 34,80% des votants et Cécile Ruy-Carpentier réunissant 613 électeurs (28,75%). Au second tour, on a vécu un match finalement particulièrement serré, le retard initial ayant été effacé grâce à une bonne réserve de voix. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Joël Michelin a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 72 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vouneuil-sous-Biard, cet équilibre a forcément orienté les stratégies des différents camps.