Résultat municipale 2026 à Vouneuil-sous-Biard (86580) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vouneuil-sous-Biard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vouneuil-sous-Biard, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vouneuil-sous-Biard [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël MICHELIN
Joël MICHELIN ENSEMBLE POUR VOUNEUIL 		1 060 36,60%
Pascal GÉRARDIN
Pascal GÉRARDIN Unis, proches et engagés avec Pascal Gérardin 		1 054 36,40%
Cécile RUY-CARPENTIER
Cécile RUY-CARPENTIER Vouneuil se bouge 		782 27,00%
Participation au scrutin Vouneuil-sous-Biard
Taux de participation 63,18%
Taux d'abstention 36,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 2 977

Source : ministère de l’Intérieur

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