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19:16 - Élections à Vouziers : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Vouziers, les élections s'achèvent. Avec ses 3 862 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 278 entreprises, Vouziers se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (63,01%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 36,41% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 14,44%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 007 €/mois. Vouziers manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Quel score pour le RN à Vouziers aux municipales ? Le mouvement nationaliste était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Vouziers il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 33,68% des bulletins exprimés lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 54,64% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 19,27% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti à la flamme réunissait 30,28% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,59% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 39,71% pour le parti à la flamme. Il finira avec 40,65% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Vouziers très mobilisés lors des scrutins L'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Vouziers constituera un 'game changer' pour cette municipale 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des municipales avait été marqué par une abstention de 45,63 %, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 54,37 %) alors que le pays était durement frappé par l'épidémie de coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'élever à 28,02 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 50,75 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 36,06 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 49,59 % d'abstention. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la commune s'affiche in fine comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Quelles leçons tirer pour l'année de la dissolution à Vouziers ? L'exploration des résultats de 2024 révèle que Vouziers s'affirmait alors toujours comme un territoire difficile à étiqueter. Lors des dernières européennes, le podium à Vouziers s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,59%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,64%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,29%). Les législatives à Vouziers qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Jean-Luc Warsmann (Divers droite) en tête du peloton avec 46,49% au premier tour, devant Isabelle Roger (Rassemblement National) avec 39,71%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Luc Warsmann culminant à 59,35% des voix sur place.

14:57 - Vouziers présentait un équilibre complexe il y a 4 ans Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Vouziers plaçait Marine Le Pen devant avec 33,68% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 25,55%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,64% pour Marine Le Pen, contre 45,36% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Vouziers accordaient leurs suffrages à Jean-Luc Warsmann (Divers droite) avec 49,01% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 69,72% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Vouziers s'inscrit comme une ville politiquement partagée.

12:58 - La commune de Vouziers a globalement augmenté les impôts locaux Avec la montée des prélèvements locaux à Vouziers, la taxe d'habitation a affiché un taux à 20,01 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 52 800 euros environ la même année, loin des quelque 840 200 euros engrangés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son rendement et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Vouziers est passé à 39,97 % en 2024 (contre 15,02 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Vouziers s'est établi à 809 euros en 2024 (contre 592 € en 2020).

11:59 - La liste Divers droite en tête à Vouziers lors des dernières élections Quels enseignements tirer des résultats des précédentes municipales à Vouziers ? Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Yann Dugard (Divers droite) a pris la première place en rassemblant 749 voix (50,43%). À ses trousses, Frédéric Courvoisier (Divers gauche) a recueilli 736 voix (49,56%). Cette victoire écrasante a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Vouziers, cette répartition historique des voix a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.