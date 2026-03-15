Résultat municipale 2026 à Vouziers (08400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vouziers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vouziers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vouziers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadège LAMPSON GUEILLIOT
Nadège LAMPSON GUEILLIOT (22 élus) VISIONS POUR L'ESSENTIEL 		828 52,41%
  • Nadège LAMPSON GUEILLIOT
  • Dominique CARPENTIER
  • Anne LESCUYER
  • Christophe LEBON
  • Nathalie MAROTEAUX
  • Marc DESGEORGES
  • Patricia LESUEUR
  • Eric HUET
  • Sabine GARRAUD
  • Davy LALLEMENT
  • Annie FESTUOT
  • Pascal COLSON
  • Laurence PASTÉ
  • Christophe AVRIL
  • Hélène THEBAUD
  • Frédéric VICTOR
  • Benedicte DESLOGE
  • Jean DUCASTEL
  • Yannick WILLEAUME
  • Fabien LAMBERT
  • Gabrielle HUSSON
  • Frédéric BRÉART
Agnès BAZELAIRE HAUDECOEUR
Agnès BAZELAIRE HAUDECOEUR (7 élus) AMBITIONS COMMUNES 		752 47,59%
  • Agnès BAZELAIRE HAUDECOEUR
  • Jean Baptiste MACHINET
  • Valentine DION
  • Johan HABERT
  • Eva DERVIN
  • Alexandre LENFANT
  • Fabienne DELIN
Participation au scrutin Vouziers
Taux de participation 62,02%
Taux d'abstention 37,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,43%
Nombre de votants 1 649

Source : ministère de l’Intérieur

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