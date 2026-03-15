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19:19 - Vred : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Dans la commune de Vred, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 383 hab par km² et un taux de chômage de 10,25%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (17,84%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 721 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,40%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,92%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Vred mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 16,79% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Quels résultats du RN à Vred avant les élections de 2026 ? Le Rassemblement national n'était pas représenté pour la dernière municipale à Vred en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 35,17% des votes lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 59,05% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 33,58% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 50,78% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 46,86% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 53,02% pour le Rassemblement national. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Matthieu Marchio.

16:58 - Résultats électoraux à Vred : le point sur la participation Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Vred, l'absence ou non d'électeurs jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. L'abstention s'élevait à 37,67 % pour le premier tour des élections de 2020, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux alors que le pays était perturbé par le coronavirus. Rappelons que les élections municipales restent en effet historiquement, avec les présidentielles, celles où les électeurs votent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 20,24 % des citoyens en mesure de voter. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux purement locaux, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mis en perspective. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 45,71 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 28,97 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 39,90 %. Zoomer sur cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Vred comme une zone où l'abstention est contenue par rapport au reste de la France.

15:59 - Il y a deux ans, Vred avait opté pour l'extrême droite Le scrutin des Européennes de 2024 à Vred avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,86%), devant Valérie Hayer qui avait recueilli 12,22% des votes. Les élections législatives à Vred qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Matthieu Marchio (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 53,02% au premier tour, devant Alain Bruneel (Union de la gauche) avec 23,42%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Une sorte de répétition des résultats des élections deux années plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Vred s'était massivement ancrée à le RN La physionomie politique de Vred révèle un sol très favorable aux idées nationalistes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Vred était en effet marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 35,17% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 22,25%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en livrant 59,05% pour Marine Le Pen, contre 40,95% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Vred soutenaient en priorité Matthieu Marchio (RN) avec 33,58% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,78%.

12:58 - Tendance majeure à l'approche des municipales 2026 : des impôts stables à Vred À Vred, en termes de fiscalité locale, la facture moyenne réglée par ménage imposable a représenté 588 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 592 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 52,62 % en 2024 (contre 31,80 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale s'établit à environ 40 %. Une augmentation directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 5 600 euros en 2024, contre 218 400 euros perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 22,26 %. Cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Vred ? Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Vred ont fourni un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Marie-Françoise Falempe a dominé le scrutin avec 55,37% des bulletins. Sur la seconde marche, Dany Hallant a capté 274 bulletins valides (44,62%). Cette victoire écrasante de Marie-Françoise Falempe a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vred, ce décor constitue un point de départ particulier. Pour les opposants, faire basculer une majorité si large représentera ce dimanche un challenge titanesque, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.