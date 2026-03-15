Résultat municipale 2026 à Vred (59870) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vred a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vred, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vred [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric SOQUET
Eric SOQUET (13 élus) LE VRED CAP 		424 57,77%
  • Eric SOQUET
  • Magali DEPARIS
  • Frederic CLAISE
  • Evelyne LEROUX
  • Guy BONNET
  • Caroline REY
  • Yves MAITTE
  • Chloe GUISLAIN
  • Frédéric HARDY
  • Severine MARLIERE
  • Clement PINATION
  • Severine DUCAMP
  • Jean-Pierre GUYOT
Dany HALLANT
Dany HALLANT (2 élus) ENSEMBLE FAISONS VIVRE VRED 		310 42,23%
  • Dany HALLANT
  • Guillaume RIVIERE
Participation au scrutin Vred
Taux de participation 74,46%
Taux d'abstention 25,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Nombre de votants 764

Source : ministère de l’Intérieur

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