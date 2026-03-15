Résultat municipale 2026 à Vrigne aux Bois (08330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vrigne aux Bois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vrigne aux Bois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vrigne aux Bois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe BAILLY
Christophe BAILLY (23 élus) Ensemble pour demain 		806 53,77%
  • Christophe BAILLY
  • Aurélie NOWAK
  • Sylvain ZORZA
  • Sandrine OGER
  • Yanick JALLET
  • Delphine MARBEUHAN
  • Alain DROUET
  • Valérie LUDINARD
  • Fabien REY
  • Monique BEAUGARD
  • David LIZERE
  • Nicole LECOLLIER
  • Romain CHAMBORD
  • Gwenaelle LEVECQUE
  • Damien LAFFINEUR
  • Kimberley VERMOESEN
  • Sandy JELU
  • Christelle DESTENAY COUAILLIER
  • Thierry PRIVAT
  • Delphine COCU
  • David NIVOIX
  • Claire LEFRANC JELU
  • Hervé DARDENNE
Eric PICART
Eric PICART (6 élus) Une commune pour tous, un avenir pour chacun 		693 46,23%
  • Eric PICART
  • Nicole DERVIN
  • Olivier PIERSON
  • Céline VASSEUR
  • Didier GALLAND
  • Christine ANDRUSZKO
Participation au scrutin Vrigne aux Bois
Taux de participation 56,25%
Taux d'abstention 43,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 1 538

Source : ministère de l’Intérieur

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