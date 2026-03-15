Résultat municipale 2026 à Vrigne aux Bois (08330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Vrigne aux Bois - Tour 1
- Election municipale 2026 à Vrigne aux Bois [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Vrigne aux Bois
- Vrigne aux Bois (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vrigne aux Bois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vrigne aux Bois, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vrigne aux Bois [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe BAILLY (23 élus) Ensemble pour demain
|806
|53,77%
|
|Eric PICART (6 élus) Une commune pour tous, un avenir pour chacun
|693
|46,23%
|
|Participation au scrutin
|Vrigne aux Bois
|Taux de participation
|56,25%
|Taux d'abstention
|43,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Nombre de votants
|1 538
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Vrigne aux Bois [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Vrigne aux Bois en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Vrigne aux Bois
19:16 - Vrigne aux Bois : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux
Dans les rues de Vrigne aux Bois, les élections s'achèvent. Avec une population de 3 524 habitants répartis dans 1 783 logements, cette commune présente une densité de 156 hab par km². Ses 198 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 17,34% des résidents sont des enfants, et 8,29% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 29,66% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 42,34% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 429,62 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Finalement, à Vrigne aux Bois, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.
17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Vrigne aux Bois
Le RN récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Vrigne aux Bois il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 40,67% des voix lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron localement avec 61,81% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 30,45% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national validait 41,60% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 51,65% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 48,02% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 50,03% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Jean-Luc Warsmann.
16:58 - Une abstention de 70,38 % à Vrigne aux Bois aux dernières municipales
En parallèle des municipales de 2026, l'état de la participation pèsera sur les résultats de Vrigne aux Bois. Les archives d'il y a six ans montrent que 809 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 29,62 % (un taux particulièrement faible), en pleine crise sanitaire liée au Covid-19 à l'époque. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec la présidentielle, celui où les Français votent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 71,15 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 46,30 % des électeurs (soit environ 1 254 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 60,95 %, bien au-delà des 41,60 % enregistrés en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité en déficit de participation par rapport au reste du pays.
15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quel verdict à Vrigne aux Bois ?
La préférence des électeurs de Vrigne aux Bois a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,65%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Vrigne aux Bois accordaient leurs suffrages à Isabelle Roger (Rassemblement National) avec 48,02% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Isabelle Roger culminant à 50,03% des suffrages exprimés dans la localité.
14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Vrigne aux Bois ?
Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Vrigne aux Bois choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 40,67% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 21,16%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,81% pour Marine Le Pen, contre 38,19% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Vrigne aux Bois soutenaient en priorité Jean-Luc Warsmann (Divers droite) avec 35,77% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,40% des suffrages. Cette physionomie politique de Vrigne aux Bois révèle ainsi une ville politiquement partagée.
12:58 - À l'approche des municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Vrigne aux Bois ?
À Vrigne aux Bois, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 13,44 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 8 110 € la même année. Une somme bien en-dessous des 419 830 € récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Vrigne aux Bois s'est établi à un peu plus de 44,22 % en 2024 (contre 20,26 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Dans la même veine, le foncier non bâti a été taxé pour 35,38 % en 2024 (face à un peu plus de 35,37 % 4 ans plus tôt, avec une moyenne nationale de l'ordre de 40 à 50 %). Concernant la taxe déchets, elle a été prélevée au taux de 10,10 % environ en 2024 (contre approximativement 9,5 % à l'échelle nationale). Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Vrigne aux Bois s'est chiffrée à 810 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 595 € relevés en 2020.
11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment Patrick Dutertre s'est imposé à Vrigne aux Bois
Se pencher sur les résultats des dernières municipales à Vrigne aux Bois peut être éclairant. Unique liste en présence, 'Ensemble continuons' menée par Patrick Dutertre a naturellement rassemblé 698 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Vrigne aux Bois, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. L'attention cette année se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face au bloc majoritaire. Un élément de réponse assez éloquent a déjà été donné avec la publication des candidatures.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Vrigne aux Bois ?
Les 3 bureaux de vote de la commune de Vrigne aux Bois seront ouverts de 8 h à 18 h pour permettre aux électeurs de prendre une décision. Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. Lors des élections municipales précédentes, le deuxième tour n’a pas eu lieu à la date prévue à cause du Covid-19. Il avait été reporté en juin. Ci-dessous, il est possible de parcourir la liste des prétendants à Vrigne aux Bois. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
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