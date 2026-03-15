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19:16 - Vrigne aux Bois : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Vrigne aux Bois, les élections s'achèvent. Avec une population de 3 524 habitants répartis dans 1 783 logements, cette commune présente une densité de 156 hab par km². Ses 198 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 17,34% des résidents sont des enfants, et 8,29% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 29,66% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 42,34% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 429,62 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Finalement, à Vrigne aux Bois, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Vrigne aux Bois Le RN récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Vrigne aux Bois il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 40,67% des voix lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron localement avec 61,81% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 30,45% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national validait 41,60% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 51,65% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 48,02% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 50,03% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Jean-Luc Warsmann.

16:58 - Une abstention de 70,38 % à Vrigne aux Bois aux dernières municipales En parallèle des municipales de 2026, l'état de la participation pèsera sur les résultats de Vrigne aux Bois. Les archives d'il y a six ans montrent que 809 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 29,62 % (un taux particulièrement faible), en pleine crise sanitaire liée au Covid-19 à l'époque. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec la présidentielle, celui où les Français votent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 71,15 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 46,30 % des électeurs (soit environ 1 254 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 60,95 %, bien au-delà des 41,60 % enregistrés en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité en déficit de participation par rapport au reste du pays.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quel verdict à Vrigne aux Bois ? La préférence des électeurs de Vrigne aux Bois a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,65%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Vrigne aux Bois accordaient leurs suffrages à Isabelle Roger (Rassemblement National) avec 48,02% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Isabelle Roger culminant à 50,03% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Vrigne aux Bois ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Vrigne aux Bois choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 40,67% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 21,16%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,81% pour Marine Le Pen, contre 38,19% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Vrigne aux Bois soutenaient en priorité Jean-Luc Warsmann (Divers droite) avec 35,77% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,40% des suffrages. Cette physionomie politique de Vrigne aux Bois révèle ainsi une ville politiquement partagée.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Vrigne aux Bois ? À Vrigne aux Bois, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 13,44 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 8 110 € la même année. Une somme bien en-dessous des 419 830 € récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Vrigne aux Bois s'est établi à un peu plus de 44,22 % en 2024 (contre 20,26 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Dans la même veine, le foncier non bâti a été taxé pour 35,38 % en 2024 (face à un peu plus de 35,37 % 4 ans plus tôt, avec une moyenne nationale de l'ordre de 40 à 50 %). Concernant la taxe déchets, elle a été prélevée au taux de 10,10 % environ en 2024 (contre approximativement 9,5 % à l'échelle nationale). Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Vrigne aux Bois s'est chiffrée à 810 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 595 € relevés en 2020.

11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment Patrick Dutertre s'est imposé à Vrigne aux Bois Se pencher sur les résultats des dernières municipales à Vrigne aux Bois peut être éclairant. Unique liste en présence, 'Ensemble continuons' menée par Patrick Dutertre a naturellement rassemblé 698 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Vrigne aux Bois, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. L'attention cette année se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face au bloc majoritaire. Un élément de réponse assez éloquent a déjà été donné avec la publication des candidatures.