Résultat municipale 2026 à Vue (44640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vue a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vue, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vue [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadège PLACÉ
Nadège PLACÉ (15 élus) Vue pour Tous 		414 52,47%
  • Nadège PLACÉ
  • Samuel GOUY
  • Isabelle PICHON
  • Cédric BIDON
  • Coralie LE ROUX
  • Jonathan CHABAUD
  • Anita DEBORD-GUIARD
  • Jérôme HALLIER
  • Lydia BRETON
  • Grégory ABRAHAM
  • Cindy MUSSET
  • Jérôme PACAUD
  • Laurence GARNIER
  • Didier BEAUCHENE
  • Elodie LEBRETON
Christian JOUANNET
Christian JOUANNET (4 élus) AVENIR VUE 		375 47,53%
  • Christian JOUANNET
  • Chrystele HOCHET
  • Stéphane FAVRE
  • Marine LEBRETON
Participation au scrutin Vue
Taux de participation 62,39%
Taux d'abstention 37,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Nombre de votants 831

Source : ministère de l’Intérieur

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