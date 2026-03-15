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19:18 - Vue : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment les électeurs de Vue peuvent-ils peser sur le résultat des municipales ? Dans la localité, 21,56% des résidents sont des enfants, et 5,01% ont 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (89,87%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 860 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,48%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,88%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Vue mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,33% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Un Rassemblement national fermement enraciné à Vue Le mouvement lepéniste n'était pas représenté lors de la dernière bataille municipale à Vue il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 24,77% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 45,75% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 19,52% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Vue comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 34,18% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 35,10% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 42,48% lors du vote définitif.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Vue Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales à Vue, l'abstention concernait 45,20 % des électeurs, en deçà de la moyenne nationale alors que la pandémie du coronavirus semait le doute sur l'événement. Les municipales demeurent en effet, avec les présidentielles, un scrutin où les Français se mobilisent le plus souvent. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 20,76 % localement. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 51,92 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 32,60 %, contre 53,74 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où l'abstention est contenue. Ce paramètre à Vue constituera en définitive l'un des pivots de ces élections municipales 2026.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Vue ? La physionomie politique de Vue a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Vue avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (34,18%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 13,30% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Vue avaient ensuite placé en tête Bastian Maldiney (Rassemblement National) avec 35,10% au premier tour, devant Hélène Macon (Union de la gauche) avec 28,59%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Jean-Michel Brard (Divers droite) en tête avec 57,52%.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Vue : les résultats qu'il faut analyser Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Vue accordaient leurs suffrages à Hélène Macon (Nupes) avec 33,33% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,35% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Vue était marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 29,05% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 24,77%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,25% pour Emmanuel Macron, contre 45,75% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Vue une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - La municipalité de Vue a globalement contenu les impôts À Vue, où la fiscalité locale n'a pas évolué entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 20,76 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 12 970 €. Une somme bien en-dessous des quelque 240 800 euros enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Vue a évolué pour se fixer à environ 38,43 % en 2024 (contre 20,43 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Vue s'est chiffrée à 538 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 548 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Vue Les résultats des municipales précédentes à Vue ont livré un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes, Nadège Placé a dominé le scrutin en recueillant 56,98% des bulletins. À sa poursuite, Pascal Rabevolo a capté 43,01% des suffrages. Ce succès d'emblée a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vue, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.