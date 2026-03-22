Résultat de l'élection municipale 2026 à Vulaines-sur-Seine : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vulaines-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vulaines-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vulaines-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à Vulaines-sur-Seine
11:46 - Les municipales ont déjà livré un verdict instructif
Les élections municipales 2026 à Vulaines-sur-Seine ont vu Eve Harrison arriver en tête dimanche dernier avec 44,31 % des bulletins valides. Ensuite, Patrick Chadaillat a pris la position de dauphin avec 36,18 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, avec 19,51 %, Laurent Sigler a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Vulaines-sur-Seine, le vote a mobilisé 65,99 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vulaines-sur-Seine
Le deuxième tour des élections municipales à Vulaines-sur-Seine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Patrick Chadaillat
Divers
VULAINES NOTRE VILLAGE 2026
|
|
Eve Harrison
Divers
ENSEMBLE POUR VULAINES
|
|
Laurent Sigler
Divers
J'AIME VULAINES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vulaines-sur-Seine
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eve HARRISON (Ballotage) ENSEMBLE POUR VULAINES
|627
|44,31%
|Patrick CHADAILLAT (Ballotage) VULAINES NOTRE VILLAGE 2026
|512
|36,18%
|Laurent SIGLER (Ballotage) J'AIME VULAINES
|276
|19,51%
|Participation au scrutin
|Vulaines-sur-Seine
|Taux de participation
|65,99%
|Taux d'abstention
|34,01%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,42%
|Nombre de votants
|1 430
Source : ministère de l’Intérieur
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