Résultat de l'élection municipale 2026 à Vulaines-sur-Seine : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vulaines-sur-Seine

Le deuxième tour des élections municipales à Vulaines-sur-Seine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Patrick Chadaillat
Patrick Chadaillat Divers
VULAINES NOTRE VILLAGE 2026
  • Patrick Chadaillat
  • Marie-France Otto-Bruc
  • Bruno Balland
  • Aurélie Forest
  • Denis Montis
  • Monique Unterner
  • Jean-Jacques Paradeis
  • Fernanda Mora
  • Kevin Toiron
  • Delphine Gouraud
  • Bernard Saouzanet
  • Catherine Ruat
  • Thierry Markuc
  • Liliane Laisné
  • Philippe Dubled
  • Valérie Enrici
  • Bruno Boninsegna
  • Sandrine Rousseau
  • Patrick Moings
  • Sylvie Beynier
  • Quentin Ehret
  • Roselyne Granchet
  • Manga Soumaré
  • Denise Lardry
  • Eric Bellanger
Eve Harrison
Eve Harrison Divers
ENSEMBLE POUR VULAINES
  • Eve Harrison
  • Gilles Touchais
  • Marianne Mélin
  • Bernard Orta
  • Emilie Blum
  • Joseph Piacentino
  • Christine Marchis Mouren
  • Patrick Peureux
  • Annick Yannic
  • Hervé Gavouyere
  • Christèle Huguet
  • Matthieu Galliat
  • Anne-Marie Servoz
  • Adrien Lambert
  • Naïma Sedrati
  • Michel Barrier
  • Frédérique Routier
  • Thomas Leroux
  • Véronique Lansier
  • Jean Servière
  • Kathleen Beaude
  • François Rebaudo
  • Marie-Hélène Guillaume
  • Vincent Marty
  • Sylvie Montero
Laurent Sigler
Laurent Sigler Divers
J'AIME VULAINES
  • Laurent Sigler
  • Isabelle Josserand
  • Sebastien Deleuze
  • Roxana Nicoara
  • Akim Amessis
  • Diane de Ridder
  • Sebastien Bernadet
  • Oriane Del Puppo
  • Fabrice Figuiere
  • Jocelyne Fortin
  • Stephane Beugnon
  • Josiane Bridou
  • Samir Mehablia
  • Dominique Derousse
  • Alain Desvignes
  • Victoria Corseul
  • Jean-Jacques Lemoine
  • Josiane Rybak
  • Philippe Marlin
  • Sandra Macedo Da Silva
  • Loïc Remigiraud
  • Tojovatosoa Ramarosaona
  • Thomas de Almeda

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vulaines-sur-Seine

Tête de listeListe Voix % des voix
Eve HARRISON
Eve HARRISON (Ballotage) ENSEMBLE POUR VULAINES 		627 44,31%
Patrick CHADAILLAT
Patrick CHADAILLAT (Ballotage) VULAINES NOTRE VILLAGE 2026 		512 36,18%
Laurent SIGLER
Laurent SIGLER (Ballotage) J'AIME VULAINES 		276 19,51%
Participation au scrutin Vulaines-sur-Seine
Taux de participation 65,99%
Taux d'abstention 34,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Nombre de votants 1 430

Source : ministère de l’Intérieur

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